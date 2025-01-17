经历了严重泄密事件后，任天堂终于在北京时间 1 月 16 日周四晚公布了 Switch 后续机型的首次披露视频。考虑到任天堂计划在 4 月 2 日举办的专属直面会上公布更多情报，本次披露窗口距离该日期尚有时日，也许选在 1 月中旬这个时间点公布 Switch 2 的首个预告是无奈之举。

看完预告后你有什么想法，有没有错过什么？接下来就和我们一起来挖一下预告视频中的细节吧。

硬件

视频一开始就拿来初代 Switch 对比，展示了 Switch 2 大一圈的体型。Switch 2 屏幕更大，Joy-Con 手柄自然也跟着变大。

机身主体部分采用黑色磨砂材质，背面印有 Switch 2 标识，手柄摇杆部分与连接处有经典的蓝、红配合点缀。上一代 Joy-Con 的标志性设计元素得以保留，包括指示灯（位置有变化，查看状态更方便）、SL / SR 按钮，以及用于连接腕带的孔洞。

左 Joy-Con 依旧保留了方形截图键，右 Joy-Con 的 Home 键下方新增了一颗功能尚未明确的方形按钮。

新 Joy-Con 手柄换用了全新连接设计，取下时需要按下板机键旁边的按钮，以让手柄从主机上弹出。这种设计即保证了连接稳定性，又让安装和取下的动作更自然、更符合人体工程学——横向装上与取下，相比竖直插上去和取下来，个人认为更简单、方便，符合直觉。

手柄同样配有 Switch 的腕绳配件，用于体感游戏，防止意外脱手甩出。视频演示了两个手柄套上配件后像“老鼠”一样滑着走的场面，似乎暗示新 Joy-Con 会支持传闻中的鼠标功能。

机身顶部 3.5mm 耳机孔旁边多了一个 USB-C 拓展接口，而底座模式的 type-C 接口依旧位于机身底部。上端的接口在掌机模式下用来补充电力应该更便捷。

卡带插槽还是位于老位置。噢对了，Switch 2 可以玩初代 NS 的游戏，包括卡带与下载版。

全新设计的支架看起来更稳固，有着与 Switch OLED 版几乎一致的宽开合角度，支持无极调节。

软件

视频最后部分出现了新的《马力欧赛车》游戏，游戏画面展示了 24 个发车格，意味着同时参赛人数比《马力欧赛车 8 豪华版》多一倍。新一代主机的机能理应更强劲，那么新《马力欧赛车》的画面也应该更好。只是从预告中我们还无法得知具体提升幅度。

正如上文所述，Switch 2 可以向下兼容玩 Switch 游戏，包括卡带和下载版。此外，据官网描述，已加入 Nintendo Switch Online 会员服务的玩家可以在 Switch 2 继续使用。

目前我们只能确定新《马力欧赛车》会登陆 Switch 2，至于其他游戏，如广大玩家期待已久的新 3D《马力欧兄弟》，只能等到直面会上见真身了。

发售日

目前任天堂只说 Switch 2 会在 2025 年内发售，同时会在 4 月 2 日专属直面会上公布更多有关主机与游戏阵容的情报。所以我们还不清楚它的具体发售窗口。