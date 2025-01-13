任天堂即将公布 Switch 的后续机型。至于发布日期有多近，谁也说不准，该公司表示将在 3 月财年结束前公布有关该游戏机的消息。距离承诺的截止日期仅剩两个多月，有关该游戏机规格、外形等的猜测已经达到白热化程度。因此，在官方公布之前，以下是我们认为我们知道的有关任天堂下一代游戏机的所有信息。

关于新游戏机，我们所知道的唯一确切的、任天堂确认的信息是它将向下兼容 Switch。其他信息都来自第三方制造商提供的泄露信息。去年年底，一家名为 Dbrand 的制造商推出了用于 Switch 2（我们暂且这么称呼它）的 Killswitch 便携包。据 Dbrand 首席执行官 Adam Ijaz 称，Killswitch 是基于从“真实硬件的 3D 扫描”中获得的新游戏机的“实际尺寸”而设计的。但他拒绝透露 Dbrand 究竟是如何或从何获得这些信息的。

如果 Killswitch 的设计确实源自真实产品，那么新主机将比 Switch OLED（8 英寸屏幕）更大，并且具有跨度与主机长度接近的支架。新 Switch 将比现有版本更大，这一说法得到了其他配件制造商的泄露信息，以及 Joy-Con 控制器将通过磁力吸附而非滑动卡扣到位的想法的支持。新控制器设计还将在操纵杆中加入磁铁，以对抗至今仍困扰 Switch 的“Joy-Con 手柄漂移”问题。

CES 2025 为谣言提供了更多素材，配件制造商 Genki 在展厅展示了这款游戏机的 3D 打印模型。Genki 首席执行官 Eddie Tsai 详细介绍了他对新款 Switch 的了解，重申了有关其更大尺寸、磁吸 Joy-Con 等传言。

虽然关于新游戏机的外观有很多猜测和潜在证据，但关于它的实际功能却鲜为人知。除了一张据称是游戏机主板的照片外，关于游戏机硬件规格的消息并不多。由于任天堂从未制造过图形或处理能力处于最前沿的游戏机，因此很难猜测游戏机的性能如何或将具有哪些附加玩法。

虽然这款游戏机的内部结构仍是个谜，但我们知道它将向下兼容 Switch 游戏。我们还可以合理地猜测至少有一款游戏将成为首发游戏——《密特罗德究极 4 穿越未知》。这款游戏于 2017 年首次公布，两年后经历了工作室变更与开发重启，任天堂去年首次发布了游戏视频，并公布了 2025 年的发行窗口。《塞尔达传说 黃昏公主》于 2006 年推出，它同时在 GameCube 上首次亮相，并作为 Wii 的首发游戏；《塞尔达传说 荒野之息》也是跨世代游戏，于 2017 年在 Wii U 上首次亮相，同时与 Switch 一起推出。

鉴于新 Switch 和《密特罗德究极 4》都将于 2025 年推出，同时以《黄昏公主》和《旷野之息》为例，外界推测《密特罗德究极 4》长期处于开发困境的原因至少部分是因为该游戏是为 Switch 及其继任者设计的。

此外，任天堂游戏机没有马力欧怎么行呢？《超级马力欧奥德赛》在 Switch 首发的同一年（2017 年）问世，尽管还有其他新版本，例如《超级马力欧兄弟惊奇》，但自那以后就没有新的独立 3D 马力欧游戏了。几乎可以肯定，一款新马力欧游戏会随新 Switch 发布 。最近宣布的《宝可梦传说 Z-A》也是很好的首发游戏候选，因为任天堂奇怪地将游戏的首发预告片措辞为“2025 年在 Nintendo Switch 上全球同步发行”。

尽管有越来越多的证据支持各种谣言与合理的猜测，但请记住，归根结底，我们谈论的还是任天堂本身。该公司一直走着一条与其他两大游戏机制造商不同的、不可预测的路线，而且这种古怪的策略大多非常奏效。尽管任天堂也未能幸免于其他同行遭遇的裁员与延期（Switch 2 最初定于 2024 年发布）问题，但它似乎是应对当前行业危机的最佳主要主机厂商。

预测任天堂会做什么这件事其实挺蠢的，对于其新游戏机也是如此。我们唯一能确定的是，Switch 2 很快就会面世，而且到时一定会非常火爆。准备好钱包。