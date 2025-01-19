科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.01.13-2025.01.19）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

近期，Tracxn对外发布了东南亚金融科技领域在去年（24年）的一些表现。同当地整体的融资状况一样，这一领域同样出现了不小幅度的下降，而尽管金融科技已是东南亚融资表现最好的领域。

然而，作为东南亚数字经济的支柱产业，随着这一进程不可逆地向前推进，在融资数字之外，金融科技也折射出了另外的一些景象和承载。

在这一年，随着移动互联网和智能手机的广泛应用，数字支付在该地区继续加速普及。电子钱包、二维码支付、即时支付平台等工具正在日益被更多群体所接受和驻足。以菲律宾为例，曾有数据指出，至24年底，预计当地将有八成成年人通过移动应用使用金融科技服务。

另一方面，在此期间，东南亚国家之间的跨境支付需求显著增加。同时，东南亚各国之间的跨境支付互联互通也在朝向更加密切和深层的方向演进。截至去年4月，随着文莱和老挝的加入，曾于22年发起的东南亚区域支付互联互通合作倡议（RPC）已经迎来了8位东盟成员国。

再加上人工智能技术的进一步渗入。当前，尽管这一技术的普及率在东南亚仍处于较低的水平，但现阶段，越来越多的金融科技企业也在把人工智能用于反欺诈、信用评估、个性化金融服务推荐等具体场景上，从而帮助自身提升服务效率和服务质量。

而在这些之外，不难发现，诸如东南亚各国政府在监管框架和营商环境方面的不断完善也在进一步促进当地金融科技生态的继续发展。

接下来，东南亚的科技生态或许还会迎来一段充满曲折的路程，但在整体向前的剧本下，这其中也会有着更加丰富的剧情片段。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

2024年，东南亚金融科技领域融资总额同比下降超20%：据Tracxn日前发布的一份数据报告显示，2024年期间，东南亚金融科技生态所获得的融资总额仅为16亿美元，较23年的21亿美元呈现23%的降幅。此外，Tracxn也表示，与22年的63亿美元相比，该数字也达到了75%下跌。

泰国推旅游警察 App，可发定位、报警：据中新社报道，泰国国家警察总署 1 月 12 日举行新闻发布会，宣布升级旅游安全保护措施，以重塑国际游客信心。

泰国国家警察总署副署长兼旅游安全行动中心主任巴占表示，按照泰国政府的指示，警方高度重视防范和打击犯罪活动，全方位保护外国游客的生命和财产安全，进一步巩固泰国在国际旅游市场的良好形象。

比亚迪与 Grab 达成区域合作，在东南亚推广 5 万辆电动汽车：近日，比亚迪宣布与东南亚出行公司 Grab 达成合作，为东南亚各地的 Grab 司机合作伙伴提供 5 万辆比亚迪电动汽车，同时增加 Grab 用户享受绿色出行的机会。根据声明，司机可以选择从 Grab 的车队合作伙伴处租赁电动汽车，或者通过 Grab 的汽车所有权计划选择融资支持。

印尼计划规定社媒用户最低年龄限制：据外媒报道，印尼计划颁布新法令，规定社交媒体用户的最低年龄，以保护儿童。印尼通信与数码部长梅蒂雅星期一（1月13日）在总统办公室的YouTube频道发视频说，她与总统普拉博沃讨论了这个计划。她说：“我们讨论了如何在数码空间保护儿童……总统表明要推进这项计划，他非常支持在数码空间实行这样的儿童保护措施。”不过，梅蒂雅没有透露使用社媒的年龄限制是多少岁。

东风4款乘用车产品在越南上市：1月10日，东风进出口公司乘用车海外营销部东南亚区域营销中心携MAGE、HUGE、E70、BOX等4款乘用车产品在越南举办上市发布会，并公布新车价格、质保及优惠政策。现场，东风进出口公司与越南头部出租车公司签署200台电动车采购协议。

投融资

金融科技公司Skor Technologies获得620万美元融资：Skor Technologies是消费者信用状况洞察平台Skorlife及Skorcard信用卡背后的母公司——其中，Skorlife能够让印尼用户查看自身信用评分和来自印尼信用机构的报告，并能为其提供提升信用评分的个性化建议；Skorcard则是该公司与Bank Mayapada International于24年联合推出的以“数字优先”为主打点的信用卡服务。

访谈

AI技术应该是一种让教育更加个性化的手段｜对话松鼠Ai智能老师联合创始人梁静博士：无论是各大科技企业在大模型等方面的继续加码还是越来越多传统企业对此投来的“跨界融合”的炽热目光，正如我们所见，从机器人到自动驾驶再到智能家居，从医疗诊断到金融风控再到产线管理，现在，AI所能触及的边界正在变得愈发宽广，而人们的日常生活也正随着这一面孔的不断融入而迎来更多新体验。

然而，相比于AI还能为我们带来哪些新的故事，在AI所承载的种种期待的背后，它所蕴含的一些“必然”或许也是一个值得深思的地方所在——为何人们会对这种技术抱有如此厚望？AI如何同其他行业领域产生1+1>2的效果？它又具备了哪些相对独特的优势？···作为当下教育科技领域的AI独角兽企业，在松鼠Ai智能老师看来，这其中会包含了一些相对本质的因素。