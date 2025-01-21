任天堂总能给我们带来惊喜。这家公司在 Game Boy 之后推出了一款奇怪的双屏手持设备（Nintendo DS），并凭借一款专注于运动控制的游戏机（Wii）摆脱了 GameCube 的低迷。该公司在 Wii U 上失去了领先地位，然后又押注到另一项创新——便携式混合设备 Switch——最终重回巅峰。这些转变非常巨大、冒险，似乎体现了任天堂好（第四声）玩、勇于探索的实验精神。

另一方面，Switch 2 是一款……更大、更好的 Switch。它有点无聊。但这也是任天堂的正确举措。在玩家希望他们的游戏和体验能够在不同设备之间延续的当下，从新一代开始的旧游戏机模式并没有多大意义。而且任天堂凭借第一代 Switch 大获成功，这次二代可能会变得有点无聊。

上周公布的首个揭露视频并没有详细介绍 Switch 2 的规格，但与原版相比，它还是有一些明显的改进，比如更大的屏幕（虽然我们不知道确切尺寸）和重新设计的 Joy-Con。更多细节将在 4 月初的活动上披露。

这似乎是一系列值得关注的升级。但同时，这些改变其实并没有从根本上改变 Switch 的体验。Switch 2 仍然是一款带有可拆卸控制器的掌机，支持手持、底座扩展（TV）模式。它仍然可以游玩（大多数）你的旧 Switch 游戏（卡带和数字版），Switch Online 会员订阅也能接着用。

实际上，Switch 的外形并不需要改变。很明显，消费者喜欢它。任天堂已经卖出超过 1.46 亿台 Switch，后者即将取代 DS 成为该公司最畅销的主机。它的灵活性对很大一部分人来说很有意义，帮助重新激发了人们对便携式游戏的兴趣，这种游戏现在正在席卷 PC 世界——看看各 PC 掌机你就明白了。甚至微软和索尼也在试探性地进入掌机领域。

通过合并便携式和主机开发团队，任天堂能够专注于单一设备并大大提高新版本的发布节奏。令人惊讶的一点是，在 Switch 诞生的八年里，主要新游戏都没有错过它。

因此，任天堂决定明智行事，而不是出人意料。Switch 2 正是大众多年来一直期待的：外形相同，但技术更精湛。没有奇怪的噱头，没有从零开始使用新系统的感觉。它是已经运行良好的产品的延续。绝对保险。

值得注意的是，这并不意味着任天堂不再搞怪了。虽然其主打产品是 Switch 的直接升级产品，但任天堂仍然在继续探索。看看 Labo 和 Alarmo 闹钟等项目，你很容易能发现任天堂的玩乐精神依然在线。这些项目的关键在于，任天堂的业务并不依赖于它们。一套奇怪的纸板配件有可能大受欢迎，但如果没有，也不会对公司造成巨大损失。但任天堂希望在未来十年内销售的家用游戏机的重大改进却并非如此。

Switch 2 的保险性显示出任天堂作为一家公司的处境。当试图发展成一个不仅限于游戏的娱乐帝国时，该公司必须在吸引更广泛的受众和保持其创造性之间找到平衡。2023 年的《超级马力欧兄弟大电影》是一部真人版狂热梦想，而这部制作成本超 1 亿美元的动画电影是与出品《小黄人》系列的工作室 Illumination 经验丰富团队合作的稳妥之举。这仍然很任天堂，风险远没那么大。

新主机的名字本身就是任天堂整体成熟的另一个显现。与 Wii U 的混乱或者关于 Xbox 命名的持续争论不同，Switch 2 一看就很容易理解——它就是你喜爱的那产品的第二代，而且变得更好、更强了。

任天堂可能已经放弃在技术层面上与其他游戏机制造商竞争，但它借鉴了索尼的做法。PlayStation 主机之间的过渡并不总是很顺利，但至少你总是知道自己要面对什么。现在任天堂也一样。

保持风险与安全之间的平衡将是任天堂在下一代产品中的关键。我们已经知道 Switch 是一款不错的设备，很快我们就能迎来更好的版本。理论上这是正确的举措。诀窍是保持这种连贯性，同时又不失任天堂的独特之处。