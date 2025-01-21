上周，小红书上大量涌入的美国用户一度成为中国社交平台上最热门的话题。在拥有1.7亿美国用户的TikTok行将因禁令而和大量喜爱其的用户告别后，热血沸腾的粉丝希望利用此举作为对无视民意的禁令的反抗。

不过，刚刚宣誓就职的美国现任总统特朗普，似乎很愿意做这个和事佬。

在其就职典礼上，TikTok首席执行官周受资受邀观礼，与马斯克等美国科技大佬同台。其后特朗普于周一签署了一项行政命令，将TikTok保持运营75天，但之后TikTok何去何从，仍有些语焉不详。

捉摸不透的特朗普

本月17日，美国联邦最高法院裁定，TikTok“不卖就禁用”的法律不违宪。最高法院作出裁决后，拜登政府又发表声明说，“考虑到时间因素，本届政府认识到，实施这项法律的行动责任，只有落到下一届政府身上了。”

实际上，对于TikTok的打击，特朗普是始作俑者。2020年8月6日，时任美国总统特朗普签署行政令，宣布禁止美国公司与TikTok及字节跳动进行交易。8月14日，他又签署另一份行政令，要求字节跳动剥离TikTok的资产，并销毁相关数据及副本。

然而为了增加胜选的筹码，继续登临总统之位，特朗普把目光投向了这个在美国极受欢迎的社交平台。自去年入驻以来，特朗普在TikTok上积累了近1500万粉丝，他认为这个引领潮流的平台帮助他在年轻选民中获得了支持度。特朗普表示：“我想我在TikTok上有一个温暖的地方。”

2024年12月16日，美国当选总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园会见TikTok首席执行官周受资，并在双方会面前的新闻发布会上直言“对TikTok有好感”。

CNN认为，特朗普此番言论表明他或对TikTok“网开一面”，“当选总统特朗普暗示，他可能会重新评估针对TikTok的禁令，它（最晚）定于1月19日生效，也就是特朗普就职典礼的前一天。”

去年12月27日，特朗普在一份法庭文件中反对禁止TikTok，认为如果最高法院进行干预，他可以在1月20日就职典礼后给出一个“政治解决方案”，该解决方案将会把该平台留在美国。

TikTok前途不明

当地时间1月17日，美国最高法院裁定支持短视频社交媒体平台TikTok在美禁令。TikTok的应用程序最早将于19日在美国下架。

在禁令生效前的上周，约有50万美国用户通过逃离TikTok并转向中国社交媒体平台小红书，以此抗议美国政府对抖音的禁令。这些用户自称“TikTok Refugee（TikTok 难民）”，通过发布一些温馨的宠物照片和自我介绍来同小红书“原住民”增进了解。

与此同时， TikTok 方面也打算用直接关停服务来发表无声的抗议。此前预计，在苹果和谷歌停止维护更新前，已下载的用户在禁令生效后仍能继续使用，禁令的直接影响仅为阻止新用户下载。与之相比，主动关闭将使TikTok所有用户立即受到影响。TikTok代理律师佛朗西斯科上上周五在美国联邦最高法院进行口头辩论时称，若法院不干预阻止法律生效，TikTok应用将“消失”。

另外，TikTok在其社交媒体账号上发布声明说，如果不冻结强迫出售令，一个月内，TikTok上的小商家将损失超过10亿美元收入，创作者将损失近3亿美元。

当地时间18日晚，TikTok公司通知美国用户，由于美官方禁令19日起生效，TikTok软件将暂时对用户停止服务。通知内容显示：“我们很遗憾，一项封禁TikTok的美国法律将于1月19日生效，并迫使我们暂时停止提供服务。我们正尽快努力在美国恢复我们的服务，我们感谢各位的支持。请保持关注。”

1月19日，TikTok已在美国谷歌应用商店下架，TikTok美国区网站也已无法展示视频内容。从美东时间18日晚上到19日早上，1.7亿美国用户在超过12小时内无法访问TikTok。

TikTok在上周日的一份声明中表示，由于特朗普承诺不会对其服务提供商进行处罚，它能够开始恢复服务。然而，如果TikTok在90天内没有出售，目前还不清楚特朗普能做什么。前美国司法部官员Alan Rozenshtein在Lawfare专栏文章中写道，特朗普可以游说国会废除禁令，尽管这样做时他必须克服该法律的两党合意。

特朗普难成TikTok救世主

对于美国1.7亿TikTok用户中的许多人来说，特朗普推迟对TikTok的法律禁令的举动值得庆祝。

但中国的社交平台用户对此反应不那么积极。大家普遍认为，特朗普不是善茬儿，因为其表示，他可以要求TikTok放弃50%的股份以避免停摆，并表示对中国商品的关税可能取决于中国方面是否批准这项潜在的交易。

TikTok的成功很大程度上依赖于其精准的推荐算法，然而在2020年，我国修订了《中国禁止出口限制出口技术目录》，将“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”列入限制出口清单。这意味着，TikTok母公司字节跳动无法将其算法技术转让给海外买家。

在微博上，涉及“特朗普要TikTok50%所有权”的话题遭到网友热议，许多人对特朗普政府的“抢劫”举动表示了不屑。有评论笑称：“微软、英伟达、苹果、特斯拉，我们要求占50%股权。”

尽管特朗普的介入为TikTok争取到了75天的“死缓”期限，但这更像是一场政治游戏，而非真正的救赎。特朗普的举措只是暂时拖延了TikTok关停的时间表，并未释放出真正的诚意和解决方案。面对两个月后的禁令，TikTok的前景依然充满不确定性。在这场博弈中，TikTok和1.7亿美国用户似乎仍处于被动地位，未来的命运仍掌握在别人的手中。