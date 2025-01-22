当地时间21日，甲骨文、OpenAI和软银集团的掌门人齐聚白宫，和美国现任总统特朗普共同见证了一个事关AI的重大消息发布。特朗普宣布了一项名为“Stargate(星际之门)”的AI基础设施投资计划，并表示将由这三家公司牵头，各自投入1000亿美元作为启动资金，并且投资金额将在未来四年增加至5000亿美元（约合人民币3.64万亿元，接近预估的深圳市 2024 年 GDP ）。

特朗普表示，“星际之门”项目将建设物理和虚拟基础设施，为下一代AI提供动力，包括全国各地的数据中心。该项目就将从德州的一个数据中心开始起步。据了解，该项目是历史上最大的AI基础设施项目，微软、Arm和英伟达也将作为技术合作伙伴参与该项目。而中东人工智能基金MGX将与软银一起进行投资。

巨头大搞AI事业

OpenAI在一份声明中披露了细节，在这个宏大的项目中，软银负责财务，OpenAI负责运营，孙正义将担任主席。Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是该项目的“关键初始技术合作伙伴”。

作为星际之门的一部分，甲骨文、英伟达和OpenAI将密切合作，构建和运营该计算系统。 这建立在OpenAI和英伟达之间多年的深度合作的基础上，以及OpenAI和甲骨文之间的新伙伴关系。

这也建立在与微软现有的OpenAI合作伙伴关系之上。 OpenAI将继续增加对Azure的利用，因为OpenAI继续与微软合作，通过这种额外的计算来训练领先的模型并提供出色的产品和服务。

OpenAI预计将为美国创造数十万个新的就业机会。其CEO奥特曼在新闻发布会上直言：“这（星际之门）将是这个时代最重要的项目。”

甲骨文创始人拉里·埃里森则表示，通过人工智能的进步产生的应用程序将彻底改变医疗保健。众所周知，美国一直是世界癌症及罕见病研究的重镇，通过人工智能与当代医学的结合，将使美国在该领域继续保持领先优势。他举了早期癌症检测和癌症疫苗潜力的例子：癌症肿瘤含有漂浮在血液中的小碎片，可以通过血液测试来检测。在对癌症肿瘤进行基因测序后，患有潜在影响生活的疾病的人可以在短时间内接种癌症疫苗。

埃里森在讲话中指出，甲骨文已经与OpenAI、孙正义合作多年了。德克萨斯州已经有大约10个50万平方英尺的数据中心正在建设中，他表示，这个数字将扩大到20个。另外，“星际之门”项目还将在德克萨斯州第一家数据中心以外的其他地点拓展。

特朗普力挺美国巩固AI领先地位

据央视新闻，特朗普在宣誓再次就任美国总统后，当天共签署超过40个总统行政令，同时也撤销了前总统拜登所签署的近80项总统行政令和备忘录。

需要注意的是，特朗普撤销了拜登在2023年签署的《关于安全、可靠和可信地开发和使用人工智能的行政命令》。据悉，该AI行政令旨在加强联邦政府对AI的安全监管，减少人工智能对消费者、工人和国家安全构成的风险。

尽管该政令是美国里程碑式的AI法规，但是特朗普在一场竞选集会上表示反对，批评其限制了AI技术创新，并认为可能用于言论审查。

去年八月，在欧盟正式推出《人工智能法案》后，业界普遍认为严格的法案规定会致使企业面临高昂的合规成本, 包括技术改造、流程调整以及可能需要的第三方审计费用等。同时，对AI技术的研发和部署施加严格的限制，可能会阻碍AI技术的发展和创新速度。

斯坦福人类中心人工智能研究所发布的“全球人工智能活力排名”显示，世界人工智能活力排名中，排名第一与第二的美国与中国研发创新指数（R&D）是所有发展因素中最高的，而总体活力入围前十的欧盟国家法国与德国，政策监管成为重要影响因素。

因此外界认为，特朗普此举意在打破阻碍美国AI技术发展桎梏，继续维护美国AI科技领先优势。

早有端倪的“星际之门”

目前，美国在AI领域已经实现了从算法研发到芯片设计的全面覆盖，但由于中国的追赶，美国的科技精英们仍心有戚戚。

来自斯坦福大学的人类中心人工智能研究所《2024年人工智能指数报告》指出，在全球AI专利数量和工业机器人安装量上，中国占据了全球主导地位。中国2022年AI专利数量占据了全球的61.1%，远超美国的20.9%。2022年中国工业机器人安装量为29.03万台，是美国（3.95万台）的7.4倍。不过，报告也表示，在AI世界级竞赛中，美国仍是最受瞩目的国家。

此前，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会（USCC）正式向国会递交了一份近800页的报告，建议启动通用人工智能（AGI）“曼哈顿计划”，用于资助和支持通用人工智能（AGI）的研发。在这项计划中，AI项目被设定为DX优先级，与国防项目具有同等最高优先权，这显示了美国对人工智能发展的重视。

一个月前，特朗普就在海湖庄园宣布，日本的软银集团未来四年将在美国投资1000亿美元，用于发展人工智能。彼时特朗普问孙正义能不能把投资额加到2000亿美元，孙正义称将尽力而为。与此同时，外媒Axios援引知情人士消息，当时特朗普就表示将计划任命一位人工智能部长（AI czar），以协调联邦政策和政府对新兴技术的使用。

当前，全球科技行业已稳步迈入了AI智算阶段。云服务提供商、企业和技术供应商在人工智能上的投入达到了前所未有的新高度。贝恩公司发布的《2024年全球高科技行业报告》指出，人工智能（AI）软硬件市场预计将以40%至55%的年增长率持续增长，到2027年市场规模将达到7800亿至9900亿美元。

不久前，贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫在一场研讨会上表示：“近年来，最有价值的科技公司展现出非凡的韧性，长期占据市场领先地位，且不断抢占市场份额。这些成功企业都有一套共同的制胜打法，即精准识别颠覆性技术趋势，着力实现规模化和商业化落地，实现从“行业先行者”到“变革领导者”的飞跃。眼下，谁能充分释放AI的颠覆性潜力，谁就能成为最后的大赢家。”