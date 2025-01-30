随着智能手机市场的不断发展，现有手机的痛点逐渐显现，如电池续航不足、屏幕易损坏、芯片性能与功耗的平衡难题等，这些问题限制了用户体验的进一步提升。根据知名博主爆料和专家分析，2025年，智能手机市场将见证多项创新技术的突破，其中超薄折叠屏、自研芯片、超大容量硅电池以及AI技术的深度融合，将成为推动市场发展的关键力量。

超薄折叠屏

超薄折叠屏越来越受到市场关注，这主要得益于其在便携性和屏幕尺寸之间的出色平衡。随着技术的不断进步，超薄折叠屏不仅在厚度上实现了显著的突破，还在耐用性和显示效果上有了质的飞跃。这种创新的屏幕技术为用户提供了更大的屏幕空间，同时保持了设备的便携性。市场研究显示，消费者对超薄折叠屏设备的需求正在快速增长，特别是在高端市场，这类设备被视为未来移动设备的发展方向。制造商们也在不断投入研发资源，以提升折叠屏的性能和用户体验，进一步推动这一市场的扩张。

近日，OPPO首席产品官兼一加创始人刘作虎晒出了OPPO Find N5真机照，称这是全球最薄的折叠旗舰，新品会在2月份发布。图中Find N5的设计厚度甚至可以与铅笔相比。铅笔厚度约为7毫米，而Find N5在展开状态下的厚度可能仅为4毫米，折叠状态下也不会超过10毫米。

据研究公司CINNO Research的数据显示，2024年第一季度至第三季度，中国折叠屏手机市场的渗透率为4.1%，比2023年同期的2.2%提高了1.9个百分点。而研究公司Trend Force也透露，2023年折叠屏手机在全球市场的渗透率为1.6%。Trendforce曾预测，全球折叠屏手机渗透率在2024年也将停留在1%左右，到2028年将超过4%。

自研芯片

知名博主“手机晶片达人”称，小米的3nm处理器已经在路上，作为一颗AP应用处理器，其采用了目前最先进的制程工艺，将芯片内部的晶体管做得极小，从而实现了更高的晶体管密度。

一直以来，自研芯片是每个手机厂商的心愿。高通芯片虽然性能出色，但成本较高，这限制了国产手机品牌在中低端市场的竞争力。通过自研芯片，他们能够降低生产成本，推出更具性价比的产品，满足不同层次消费者的需求。其次，自研芯片可以提升产品的差异化竞争力。他们可以根据自身产品特点和用户需求，设计出更符合自身硬件生态的芯片，从而在性能、功耗和功能上实现优化，提升用户体验。此外，自研芯片有助于减少对第三方芯片供应商的依赖，降低供应链风险。在全球芯片供应紧张的背景下，拥有自研芯片能力可以确保品牌在关键时期能够稳定供应产品，增强市场竞争力。

超大容量硅电池

2024年发布的红魔 10 Pro 系列手机已经用上了 7050mAh 电池，采用新一代硅碳负极电池技术，还支持 120W 氮化镓快充。此外，realme 在去年末推出的真我 Neo7 手机就联合宁德新能源首发了 7000mAh 泰坦电池。

据爆料称，欧加（包括 OPPO、一加、realme）实验室已经研发出了一块高密度硅碳电池，其容量高达约 7700mAh±，未来有望搭载于该集团旗下的新款机型中。

知名数码爆料博主“数码闲聊站”再次曝光了疑似荣耀将于今年发布的新机在电池容量方面的数据。据其称，“耀子中端线新机确实上了7开头电池，之前说过实验室最大来到了7800mAh±，不过这个大概率是X之类的中低端机子，高性能中端线设定在7K级别”。也有博主爆料称即将发布的荣耀Magic 7标准版小改款，目前正在相关部门完成备案程序，其核心亮点之一在于其超大容量的电池设计，超越了6000mAh。

影像方面进展

知名数码爆料博主“数码闲聊站”表示，“今年的影像之王还真说不准，因为华为Pura 80 Ultra在堆料上达到了前所未有的豪华，并且有多项自研新技术落地，只是发布比其他品牌晚不少。”根据相关爆料，华为Pura 80 Ultra将配备一颗1英寸大底的5000万像素主摄，并支持可变光圈技术。主摄传感器将从上代的IMX989升级为全新的豪威1英寸传感器。在潜望长焦方面，Pura 80 Ultra有望搭载行业内最大尺寸的潜望长焦镜头，即1/1.3英寸超大底的5000万像素镜头。新机将于5月份发布。

据数码博主“智慧皮卡丘”最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的vivo X200 Ultra将配备的2亿像素长焦镜头相比友商的更强一些，硬件上将有小幅升级，并称该镜头为联合定制。同时该博主该透露，该机的全焦段视频自适应变焦技术，防抖性能不错。

近日，“数码闲聊站”又在微博透露：“三星也开始评估2亿像素潜望长焦，1/1.5″大底方案，感觉是接下来的流行趋势，而且今年发布的5台超大杯，3台都是2亿长焦，到时候看哪家更强。”

种种迹象表明，今年的旗舰手机都将在影像层面继续厮杀。

All in AI

苹果CEO蒂姆·库克曾提到，“苹果智能”标志着苹果产品新篇章的开始。从目前的情况看，鉴于百度和苹果的意见分歧，为了尽快让AI功能在华落地，苹果可能会加快布局。

天眼查App显示，苹果技术开发（上海）有限公司1月10日成立，法定代表人为Tejas Kirit Gala，注册资本3500万美元，经营范围包括软件开发、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务等，由APPLE SOUTHASIA PTE.LTD.全资持股。

研究公司Canaly公布的最新报告显示，第四季度苹果iPhone智能手机在中国的出货量同比下降25%。为了尽快提振iPhone在国内的销量并探索苹果智能的商业模式，苹果需要尽快让中国用户用上AI功能。

端侧AI技术的高速普及为手机行业带来了新的机遇。端侧AI不仅能够提供更快速、更安全的AI处理能力，还能在离线状态下实现多种智能功能，如智能拍照、语音助手优化、性能自适应调整等，极大地提升了手机的实用性和用户体验。

贝恩公司全球副合伙人贺赫长期关注 AI 领域，他认为厂商们在AI里积极主动地参与和思考是好事。“我认为是提供生产资料或者生产力的公司，在中国尤其显著的是设备厂商，包括了像PC、手机、服务器相关，以及围绕着科技硬件领域相关的，不管是服务，还是软件，这些企业对他们来说，AI是他们新一轮业务增长的来源。毕竟几千亿甚至万亿美金的市场摆在那里，包括中国、海外，他们更多要思考的是用什么样的产品、用什么样的服务去捕捉AI带来的市场机会。对他们来说，这个投入产出可能是比较合适、比较中性的，既要有产品上的投入，比如说PC厂商推出的AI PC，服务器厂商推出的适用于AI的服务器等等，这些都是对于企业来讲要投入的，当然他的产出也随着这波新的市场机会到来，可能很快就可以看到回报。”