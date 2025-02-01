当我凝望着印尼外南梦的波光与山峦，2024年的变革浪潮仿佛在潮起潮落间渐次显现。

2024是我回归新加坡、加入AC Ventures的第三个年头，并且也是见我们证蜕变的关键节点——在这一年，我们完成了五期基金的收尾，被投企业Koltiva斩获ESG大奖，我荣幸入选福布斯“50 Over 50”榜单，我们也更通过新投资不断壮大投资组合版图。

这一年，全球政治格局迎来多场关键博弈。适逢情人节的印尼大选中，普拉博沃-吉布兰组合的压倒性胜利，预示着人力资源培育、矿产深加工与外商投资政策的延续性。而当美国大选在11月进入白热化阶段，关于特朗普政策再次当选的讨论声便已悄然兴起：这会为东南亚带来怎样的影响？对华加征关税是意味着会把机遇推向东南亚？还是说，随之兴起的保护主义政策将扰乱该地区的贸易路线？伴随着这些疑虑，TikTok与Temu的潜在禁令——尽管后者已经在越南遭到封禁，也引发了外界对市场流动性和通胀风险的进一步担忧。

中国商品大量涌入印尼港口是开年的另一场意外之外。这场突如其来的货品洪流不仅引发了当地保护主义的担忧，更直接导致海关清关效率骤降与进口配额快速见底。从餐饮业经营者到电商从业者，各类市场主体均遭遇严重供应短缺，错失商业机遇无数。而这也让我们对2025年将出现怎样的改观多了一分期待。

电商领域的沉沦同样牵动神经。Shopee与TikTok佣金的激增将东南亚商家推上运营成本的全球高地。冬海集团股价回升的背面，也蕴含了中小卖家日渐沉重的运营压力。当中国直播电商增速放缓至50%，不难看到这里也将步入“精耕时期”。随着数字品牌转向线下零售，对分销、选址和店铺管理技能的需求也在随之增长，这对许多人来说是一个令人生畏的转变。相应的，只有那些能够通过全渠道战略适应变化的选手才能存活下去。当然，我们也期待看到更多本土东南亚品牌穿越周期走向更远。

值得一提的是，在印尼证券交易所（IDX），这里上演出了另一番景象——或者更具体来说是，积极景象。我在同中方宾客的考察期间感受到，得益于印尼大选后的经济复苏，25年期间，这里的IPO舞台或许将会精彩纷呈。与此同时，通过消费实力，东南亚也正在给到另外一个有力回答——马来西亚的Mr DIY与99 Speed Mart的成功上市即为此中有力佐证。而商场内，仍有一些店铺前能大排长龙——这清晰表明，只要精准把握产品与市场的契合之处，商机便俯拾皆是。其中，Labubu这款风靡全球、笑容搞怪的收藏品令我印象尤为深刻，它一经推出便被抢购一空。而泡泡玛特的股价更是一路高歌猛进，从每股不到20美元一路飙升至近93美元，其爆款产品的强大市场号召力可见一斑。

再把目光聚焦本土，On Cloud雅加达门店外蜿蜒的长队，无疑再度彰显了印尼巨大的零售潜力。这一年，我们满怀自豪地投资了707——作为On Cloud、Fred Perry、Melissa等知名品牌在印尼的经销商，这家企业旗下近80家门店已遍布印尼各地，其业务版图更是持续向整个群岛拓展延伸。

在应对气候变化的前沿阵地上，我们满怀激动地见证了由AC Ventures二期基金孵化的Xurya成功斩获一轮高达5500万美元并得到超额认购的新融资。这无疑是清洁能源创新征程中的一座里程碑。再把目光投向到电动汽车赛道，尽管印尼的发展步伐稍显迟缓、两轮电动车领域目前仅发放6万份补贴，但我们也在拭目以待印尼新政府在新一年中能够对此给到怎样的回应。如果说中国电动汽车产业的发展历程能为东南亚照亮前路，这多少也会让人感到欣喜——24年，电动汽车在中国新车市场首次实现月销量超越传统燃油汽车。而回首2020，彼时，电动汽车在中国新车销售版图中仅占区区6%——短短数年，这一占比便已实现跃迁。这让我对东南亚电动车领域的前景充满憧憬。

当然，但凡谈及2024，任何对生成式人工智能的遗漏，都会使这段叙述不够完整。它仍是当下焦点，在中美两地掀起一轮又一轮的巨额融资浪潮。我有幸亲临OpenAI新加坡办事处的盛大开业现场，并在这里目睹了自主编程无人机等令人惊叹的演示。把目光拉回自家，女儿借助ChatGPT“向圣诞老人打听”圣诞节应该如何许愿让我更为惊讶。而在“对话”中，她发现了SHEIN（或许这会是由人工智能诱发的消费主义陷阱）。再把视角转向投资层面，我们看到，大多数AI应用都集中在企业级市场——与SaaS模式如出一辙。只有少数面向消费者端的探索，比如美国语言学习应用Speak（已成为独角兽）。因此，在2025年，我们期待，它在消费者应用领域能有更多突破。

最后的最后，如果说需要一个词语对东南亚创业生态的2024进行总结，“醒悟时刻”或许会是我的选择。回望2022年的“狂热”、2023年对新现实处境的逐渐醒来，2024会是许多创始人接受新常态的见证。而我们也看到，近7家AC Ventures的投资组合公司进行了后续融资——在这之中，随着投资者放宽资金限制，创始人们也逐渐接受了更加务实的估值。

随着2021年的融资高光时刻尘封为历史记忆，降本增效的阵痛期已接近尾声，我期待我们能以全新姿态迎接2025的到来——这是重燃增长之际，也是审视企业能否突破前疫情时代天花板的新节点。