回顾2023年的风云变幻，我发现自己所见证的是一段难以预测但又充满启示的时期。在全球风险投资（VC）行业中，从业者们共同经历了许多让人意外、担忧、困惑和鼓舞的时刻。这里，我想花一点时间，以东南亚为重点，重温今年影响我们公司和行业的一些关键节点，并且也希望能够从中总结出一些可以被我们带入2024年的经验教训。

硅谷银行困境

去年3月，硅谷银行（SVB）的意外倒闭令VC界措手不及。美联储提高利率也引发了美国国债的大规模抛售。再加上硅谷银行资产负债期限不匹配，这些引发了严重的流动性危机。突然之间，VC和初创企业开始陷入混战，他们疯狂地沟通，以应对冻结资金带来的动荡。

最终，我们的初创企业成功转移了资金，“侥幸”躲过一场重大的现金危机。这一事件鲜明地凸显了投资者对采取全面风险管理策略的迫切需要、强化了在VC这个动荡的领域中，随时保持警惕和做好准备是一种不可或缺的原则。

东盟峰会在印尼举办

印尼在国际舞台上经历了格外喧嚣的几年。继上年作为G20峰会的东道国后，去年该国再次成为焦点，在这里举办了东盟峰会。作为东盟商业咨询委员会（ASEAN Business Advisory Council）的热情支持者，AC Ventures参与组织了多个活动。而我也有幸成为这一委员会中的妇女活动的主题演讲者之一，有机会同众多有影响力的女性商业领袖交流，这是一次既启发深刻又令人鼓舞的经历。

印尼可再生能源的迅猛发展刺激了IPO市场的活力

这一年，印尼的可再生能源行业开始见证了显著增长——这可以从Barito Renewables的成功IPO中可见一斑，其股票价值几乎飙升到初始发行价格的十倍。鉴于可再生能源目前仅占印尼总能源产量的14%，且预计到2025年将上升到23%，这一增长轨迹值得注意。我们的团队非常看好这些发展，并正在加大对这一领域的投资，尤其是对我们投资组合中的太阳能公司Xurya而言。

此外，我们还进入了电动车（EV）市场。考虑到2022年印尼的电动车普及率仅为0.2%，而该国却拥有1.3亿辆两轮车，这一领域正在展现出巨大的扩展机遇。在这种潜力的推动下，我们于去年7月领投了电动摩托车初创企业MAKA Motors的3800万美元种子轮融资。MAKA Motors不仅能够利用印尼丰富的镍储量生产电池，还在通过强有力的内部研发不断进步。这项投资彰显了我们支持环保技术和减少交通领域排放的承诺。

欧盟零毁林法案生效

6月，欧盟的零毁林法案开始实施，涵盖从牛肉到书籍等一系列的产品。该法案规定，出口到欧洲的公司必须证明其产品与近期的森林砍伐行为无关。预见到这项法规的影响，我们领投了Koltiva的A轮融资。Koltiva是一家致力于帮助跨国公司追踪供应链的软件公司。该公司起源于印尼，目前已成功映射到全球范围内的100多万个小农场。此外，该公司还通过其农业网络向农民传播可持续农业实践知识，帮助他们适应气候变化。

TikTok的印尼电商风波

我们在2023年投资了 Simplus，这是一个新兴的家用电器品牌，此后经历了快速增长，尤其是在东南亚的TikTok平台上。这一成功促使我们投资了护肤品牌Gmeelan，其GMV在六个月内从数十万美元飙升至数百万美元。然而，TikTok Shop于10 月份在印尼突然停止运营，这提醒了我们要警惕依赖单一市场或平台所带来的风险。

TikTok 在印尼拥有超1亿用户，是一个重要的参与者，因此其电商平台的关停影响力更加深远。这一事件强调了多元化的重要性——包括 Simplus 在内，我们的所投资的众多公司也都采取了这一战略，向东南亚的线下渠道和其他平台扩张。此外，它还强调了政府关系在应对监管环境方面的关键作用，而这也是我的合伙人Pandu的擅长领域。

J&T公开亮相，印尼踏上全球舞台

尽管这一年对初创企业来说充满挑战，发生了“Thrasio准备破产”等事件，但印尼仍有一个引人注目的成功典范。领先的 “最后一英里 “快递服务公司J&T（极兔速递）以135亿美元的惊人估值上市。值得注意的是，该公司的招股说明书披露，东南亚是为该公司创造利润的唯一地区。而这强调了：虽然东南亚的市场规模可能无法与中国或印度相比，但其一系列的规模可观的市场仍能产生足够的利润，并成为企业进行全球扩张的跳板。

ChatGPT和OpenAI的过山车之旅

如果你是一位风投界人士，你就不可能忽视生成式人工智能在今年的热度。ChatGPT的崛起可谓如日中天，该平台在 1 月份、即推出的仅两个月后就获得了 1 亿用户。这一创纪录的增长速度甚至超过了Google+，后者花了一年多的时间才达到类似的里程碑。OpenAI 的估值飙升，到 2 月份已达到 290 亿美元，这主要归功于微软 100 亿美元的投资。这些数字证明了生成式人工智能对各行各业的巨大影响，OpenAI 预计 2023 年的收入将达到 2 亿美元，到 2024 年预计将达到 10 亿美元。

然而，VC们很快就发现，人工智能发展的中心在美国和中国，这两个国家拥有着丰富的底层模型人才。在东南亚，初创企业更关注人工智能的应用层，并正面临着来自同行初创企业和已经集成了生成式人工智能技术的企业的激烈竞争。当然，更不用说那些随时可能吞掉初创公司底层模型产品的科技巨头了——你还记得Jasper.AI 吗？

对于生成式人工智能的代表人物、OpenAI 的山姆-奥特曼（Sam Altman）来说，似乎没有什么会出错的地方。但在 11 月，由于领导力问题，Altman 被解雇，不再担任 OpenAI 的首席执行官，不过仅仅五天后，在内部的反对下（包括许多员工的辞职威胁），Altman 又得到了新董事会的重新聘用。这一事件凸显了快速发展的科技公司领导层所面临的挑战和复杂性。

利润和治理重回重中之重

一个令人鼓舞的迹象是，东南亚科技巨头去年正逐步实现盈利（Grab、Sea Group，尽管 Sea Group 又开始亏损），GoTo 也正朝着这个目标迈进（尤其是在 TikTok Shop 与 Tokopedia 合并之后）。我们的创始人已经意识到要努力实现盈利，AC Ventures投资的几笔交易今年已经实现了正现金流和（或者）盈利。

董事会的讨论话题已从筹款大幅转向业务建设。总体而言，我认为东南亚的生态系统已变得更加健康和可持续。在我们公司，我们也在加强对“对创始人过于友好”的时代所产生的治理问题的审视。

逆境中的缩影

AC Ventures投资组合公司之一的 Rosé All Day Cosmetics 宣布获得 A 轮融资，这为AC Ventures的12 月画上了圆满句号。一场灾难性的仓库大火烧毁了Rosé All Day Cosmetics的大部分库存，但他们依然从灾难中恢复过来并实现了大幅增长，这确实令人鼓舞。

在撰写这篇文章时，TikTok 与 GoTo 达成了 15 亿美元的交易，旨在通过合并 TikTok Shop 和 GoTo 的 Tokopedia 来重振其在印尼的电商业务。此次合并凸显了电商行业不断变化的态势。TikTok Shop关闭之初，网红和品牌纷纷涌向Shopee。现在，情况发生了逆转，TikTok 再次受到青睐。

在全球范围内，电商领域也在不断演变。Shein是近年来快时尚电子商务的领头羊，并已悄然申请IPO。而更值得注意的是，拼多多的市值超过了阿里巴巴，这在七年前似乎是不可能的，当时阿里巴巴占据中国电商市场 75% 的份额。拼多多高效的供应链、游戏化的用户参与以及强大的组织能力，使其在可预见的未来内得以成为电商行业的有力竞争者。

关于适应的启示

在进入 2024 年之际，并不难发现我们团队已从过去一年中汲取了许多经验教训。其中最重要的一点是，拥抱人工智能等新技术对所有初创企业的发展都至关重要。SVB 危机凸显了多元化金融战略和强大风险管理的必要性。我们在可持续创新方面的投资，尤其是在电动车和农业技术领域的投资，证明了环境责任必须与商业审慎相结合。

尽管2023年对许多创始人和VC机构来说是充满挑战的一年，交易额与2022年相比大幅下降（详见我们与贝恩联合发布的《印尼风险投资报告》），但过去经济周期的经验（如2000年的网络泡沫、2008年的全球金融危机和2015年的中国股市下跌）告诉我们，前进的道路总会出现。未来一年，利率可能会下降或居高不下，但只要创新仍在继续，我们的重点仍然是“支持最好的创始人”。

在这一点上，请看一家拥有坚韧创始人品格的公司的股价走势图。尽管监管挑战几乎使其业务瘫痪，但该公司的股价却取得了令人印象深刻的复苏。如今，该公司的市值已达 130 亿美元，证明了其令人瞩目的复苏。

你能猜出这是哪家公司吗？

答案是：新东方

2024年将是印尼、印度和美国的选举年，而这也注定会是科技领域又一个意义非凡的一年。

注：本文作者Helen Wong是AC Ventures (ACV)的管理合伙人。ACV是一家专注于印尼的早期科技风险投资基金，旗下管理着5只基金，资产管理规模超过5亿美元。ACV的使命是为创业者赋能，并为其提供远超资本的助力。