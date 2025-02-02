在去年的下半年，智能眼镜市场突然间出现了百花争艳的场景。在刚刚过去不久的国际消费电子展上，我们也看到了众多的基于AR/VR 的眼镜产品出现。今年眼镜的相关元器件供应链愈加成熟，AI 的加入刺激了这个赛道的推进，智能穿戴设备逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。在这个赛道上的产品打造者除了旧人，一些原本就有的科技巨头，还加入了不少新的面孔。那么这个新的平台，蕴含着什么样的机会，未来会有什么样的潜力，我们再度采访了雷鸟创新创始人兼 CEO李宏伟，让他分享这方面的思考。

您认为VR/AR产品在未来会取代智能手机吗？为什么？

李宏伟/雷鸟创新创始人兼 CEO：AR 眼镜是下一代通用计算平台，这是一个会影响全球所有人的产品，它就是我们下一代的“智能手机”。

为什么这么说，如果我们画一条线，横轴是虚拟/虚拟现实融合，纵轴则是有无 AI，我们可以发现一个规律：过去的 PC 和手机有两个重要的特点。第一方面，虚拟世界与现实世界是分离的。举手机为例，在导航时手机可能指示你目的地就在前方的大楼，但当你面对三栋未标识的大楼时，你无法确定哪一栋楼才是目的地。在十字路口时，如果 GPS 信号不够准确，我们往往难以确定自己究竟位于路口的哪个角落。这是因为虚拟的数字世界与我们所处的现实世界之间存在着隔阂。我要人工把它们对应在一起，这无疑增加了使用成本。

然而，如果我们能够实现虚拟世界与现实世界的融合，就能够将整个互联网生态提升到一个新的层次，将虚拟无缝融入现实中。以导航为例，当我们步行时，传统的导航应用可能会在屏幕上显示一个数字箭头，告诉我们应该转向哪里。但如果我们面前有三栋未标记的大楼，我们无法确定哪一栋是我们的目的地。在这种情况下，AR 眼镜可以直接在每栋楼上贴上虚拟的名称，还可以显示更多的信息。这种虚拟现实的融合极其重要。雷鸟创新的使命是「想象即现实，空间更智能」，就是这个意思。这意味着通过虚拟现实的融合，我们能够将想象中的事物呈现在现实世界中。

还有一个维度是 AI 的维度。过去的 PC 和手机虽然具备一定的计算能力，但它们并不是为 AI 设计的。如今，随着 AI 技术的发展，我们看到了各种 AI 个人电脑和智能手机的出现。但是，AI 能力强大，最好的载体是什么？实际上应该是眼镜。AR 眼镜能够看你所看，听你所听，将我们看到和听到的内容输入给 AI 系统。AI 系统处理后，能够实时地将结果展现在你眼前和耳边，这种交互不需要我们中断当前活动去拿出手机或其他设备。所以如果我们构建一个象限图，我们会发现 AR 眼镜和集成 AI 的 AR 眼镜位于这个象限图的右上角。借助 AI 和 AR 的融合，它不止把过去的设备的效率变高了，它完全创造了一个不一样的、升级的、更加丰富的场景生态。这是 AR 眼镜作为通用计算平台最重要的原因。

互联网预言家凯文·凯利（Kevin Kelly）在他最新著作《5000 天后的世界》中专门非常明确地说明了这一点，「我们即将迎来崭新的巨大平台，世界万物都和 AI 相连。数字世界和现实世界完美融合，这就是我们所说的 AR 或者镜像世界的新平台。」当然如果我们认为 AR 是下一代通用计算平台，那接下来的动作就变得非常重要了。

我们怎么打造下一代的通用计算平台？当然这里面非常重要的是技术突破问题。需求一直都在——在过去电影、小说还是其他媒介中，AR 眼镜的潜在应用已经被广泛探讨和期待。因此，能否实现这些技术突破变得尤为关键。我们可以看到， Meta Orion、 Vision Pro，还有雷鸟 X3、X2 这些产品的发布，让我们看到的 AR 技术已经取得了显著的进展。

在您看来，VR/AR产品的主要应用场景有哪些？

李宏伟：我举个例子：我们戴上 AR 眼镜可以做什么？当然可能大家都已经比较清楚的是，AR 眼镜 可以实现一系列手机的功能，比如第一视角的拍照，视频通话效果非常好。也可以实现信息提醒，我们收到微信消息不用再看手机看手表，因为通知能直接展示在 AR 眼镜上。我们围绕这些，设计了一系列的非常重要的杀手级应用。一个例子是翻译：这可能不是最重要的使用场景，但大家说得也比较多，AR 眼镜所提供的翻译并非简单的翻译，其实更接近一个 Copilot 助手的角色。

例如我们到一个新的国家，下飞机，去海关，一路上会有各种各样的指示牌。你你在机场可以跟着人走的，但是你到了那个分人群的海关就不行了，你要是不懂这个语言的话，你就不知道的哪个入口是这个国家的居民的，哪个是海外旅客入口。这种时候，AR 眼镜就可以直接看到各种各样的指示牌，然后把它翻译成你懂的文字。包括你在跟海关聊的时候，海关问你一系列的问题，他跟你聊的时候，你就可以实时地在眼镜上面看到他翻译的内容，实现一个流畅的问答。包括出了机场之后，去到一个，比如说地铁站，眼镜识别到地铁站里面的标志，它还可以给你提供一个导航，既能告诉你说你做哪条线，也可以提示你具体的信息：比如给你一个导航，告诉你你到了这个地方，你出来之后是一个美食一条街这样的。这个时候，你可以跟眼镜说，我要开启这个引导模式，那 AI+AR 就能一个一个识别，因为大家知道现在大模型的视频流的模式还是蛮强的，我们可以在走的过程中就直接他，你看了哪个店，他就告诉你这个店怎么样，是吃什么的。还可以基于你的喜好，告诉你这个店好适不适合你的口味。所以这一系列的工作。实际上都是在努力把 AR 眼镜带来的体验做到更完美。

这只是一个场景，出国或许还不是那么的频繁，但实际上如果我们想一想，在现实中我们可能每天都会遇到类似的场景，如果有一个 AI + AR 的设备 24 小时在内身边，看到你所看到的，听到你听到的，实际上这个「外脑」可以帮助你处理非常多的事情。

您如何评价中国在VR/AR领域的现状？有哪些独特的优势？

中国拥有最完整和成熟的AR产业链，其中，在核心光学技术领域有非常多领先的技术突破，比如全彩 MicroLED 光机，雷鸟创新是国内极少数具备研发和制造全彩 MicroLED 光机能力的公司，上次 Meta 这次使用的光引擎国内的供应链也参与其中，贡献很重要的力量。

所以在 AR 行业，我觉得是有可能中国企业和美国企业一起引领行业发展，一起带来行业爆发的。甚至有可能中国企业会更早地或者更大地发挥这个作用。这跟过去这么多年中国整个的技术的发展、供应链的发展、能力的积累都有关系。