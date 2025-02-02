科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.01.27-2025.02.02）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在本周的年度回顾文章中，作者用“醒悟时刻”表述了她对东南亚科创领域在过去一年中表现的观察——从21年的“高光时刻”到22年的“狂热”以及23年的“醒来”，对这片尚处起步但又崭露了部分头角的新兴市场地域来说，或许没有什么会是一成不变的。

这一年，正如此前的一份报告所指出，在整体表现上，伴随在全球经济疲软的大环境背景之下，东南亚科技领域的融资表现大幅收缩，其融资总额较上年的70亿美元呈现出59%的降幅。而自然而然地，相比于此前对于高速增长的信仰与追求，面对更为收紧的生态状况，在东南亚，“盈利”成为了其中的一种共识。

当然，醒悟之后，寻求属于东南亚自身的道路也正在更加成为一个亟待各方思考和实践的问题。当马来西亚不断押注电动汽车和数据中心产业，当越南继续在承接产业转移——尤其是半导体领域的发力，当新加坡在深科技领域展开进一步深入，对其中的初创企业、投资机构、甚至政府层面来说，随着潮水的褪去，这些探索者们也正在用自己的方式穿越这场迷雾。

所以，面对已然到来的2025，东南亚会变得更好么？或许，在明年的这个时刻到来之前，我们可以确定的是，身处中美十字路口的这片地域并不会简单成为谁的另一段缩影，而它也总归会走到更远。

适逢新春佳节，愿各位读者继续在新的一年诸事顺遂，吉祥安康。

话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

SC将为中小微企业提供替代融资计划：马来西亚证券事务监察委员会（SC）近日表示，已推出了一项名为SARANA的项目。据介绍，SARANA是一个由九家在SC注册的P2P融资平台运营商在政府电子采购系统下提供的替代融资计划。

SC在一份声明中表示，该替代融资方案立即生效，旨在满足参与政府供应、服务或工程合同的中小微企业（MSMEs）以及小型承包商的营运资金需求。根据声明，SARANA提供两种主要的融资选择，即发票融资（支持合同交付后的现金流）和合同执行融资（预融资），以满足承包商在项目执行前的初始营运资金需求。

报告称TikTok Shop全球GMV在24年达332亿美元：墨腾创投近期在一份报告中表示， TikTok Shop的全球商品交易总额 (GMV) 将在2024年飙升至332亿美元，同比增长超一倍。

报告称，在此期间，美国已成为TikTok Shop的最大市场份额来源——自 23年9月推出以来的仅16个月内，该市场GMV就达到90亿美元，同比增长650%。另一方面，在地域层面上，24年间，美国也超越了印尼成为TikTok Shop最大的市场区域，其次则分别为印尼、泰国以及越南。

泰国批准TikTok的1268亿泰铢数据托管项目：据悉，泰国投资委员会（BOI）已于本周批准了TikTok的1268亿泰铢（约合271亿人民币）数据托管项目，以及专注于人工智能应用的泰国云服务公司Siam AI的32.5亿泰铢云服务项目。BOI秘书长Narit Therdsteerasukdi表示，TikTok和Siam AI的投资标志着泰国在增强数字和人工智能基础设施以及支持成为东盟数字创新中心的国家目标方面迈出了重要一步。

印尼计划设定社交媒体平台的最低年龄限制：据外媒报道，印度尼西亚总统普拉博沃已要求该国通信与数码部在两个月内完成法规起草，为社交媒体用户设定最低年龄限制，以保护儿童免受网络空间的潜在危害。据介绍，为之成立的特别小组重点关注三个层面，包括加强政府对儿童访问数码平台的监控和控制、提高儿童和家长对使用数码平台风险的认识，以及严厉对付在数码空间向儿童传播有害内容的人。

投融资

Elev8.vc完成3000万美元深科技基金募资：Elev8.vc是一家总部位于新加坡的风险投资机构，专注于早期深科技投资。该机构日前宣布，其最新一笔3000万美元的基金已成功募集完毕。据介绍，该基金将支持人工智能、医疗技术、机器人科技和先进制造等领域的深科技初创公司。根据声明，基金预计将支持20至30家潜力型的深科技初创企业，为其提供资金和战略资源。

观点&观察

东南亚的2024：致初创企业的“醒悟时刻”：“随着2021年的融资高光时刻尘封为历史记忆，降本增效的阵痛期已接近尾声，我期待我们能以全新姿态迎接2025的到来——这是重燃增长之际，也是审视企业能否突破前疫情时代天花板的新节点。”