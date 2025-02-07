在最近一场财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克花了很多时间谈论公司在人工智能方面的“大举进军”计划，却很少提及特斯拉的核心业务，即制造和销售电动汽车。

特斯拉的汽车业务几乎没有受到关注，甚至连很多投资者都感到困惑。

“还是一家汽车公司吗？”摩根士丹利分析师 Adam Jonas 在一份的报告中写道。他随后又写了第二份报告，对这一问题进行了更详细的阐述：“几乎没有讨论核心汽车业务。虽然该公司约 80% 的收入来自汽车，但准备好的发言和问答环节的讨论几乎完全围绕自动驾驶、人工智能和机器人技术。我们在这里看到了一种范式。”

长期以往，人们一直认为马斯克已经厌倦了经营汽车业务的日常工作，这一点从他越来越多的副业（SpaceX、X、xAI、Boring Company、Neuralink 等）就可以看出。现在，他已经升职为特朗普政府的非官方成员，负责监督一项极具争议的通过清洗联邦雇员来削减成本的行动，那么他参与特斯拉事务的时间就更少了。

当他谈论特斯拉时，他几乎只关注公司在制造人形机器人和自动驾驶方面的努力。显然，这才是他的兴趣所在，而不是日常的 FMVS（美国《联邦机动车安全标准》）合规、能耗认证和软件召回。他似乎坚信特斯拉将通过 AI 而不是电池驱动的汽车来主宰世界。

当然，特斯拉目前还没有从人工智能业务中真正赚到钱。但投资者显然被马斯克的热情所吸引，他们没有询问任何与该公司今年推出新的、更实惠的车型计划相关问题。他们本可以盘问他产量提升、下一代汽车平台、预期利润率和其他关键问题。但我们得到的回答仅仅与特斯拉 Optimus 机器人，以及特斯拉客户何时可以将自己的汽车加入到自动驾驶无人出租车网络中，这些问题有关。

也许是因为特斯拉的汽车业务现在看起来有点不稳定。该公司的销售额十多年来首次同比下滑。2024 年的汽车产量与 2023 年相比下降了 4%，交付量低了 1%。尽管 Model 3 去年进行了更新，全球最畅销的汽车 Model Y 也进行了升级，但特斯拉的汽车阵容看起来有些陈旧。该系列的最新车型 Cybertruck 在不到 12 个月的时间里从热门车型变成了令人失望的车型。与此同时，特斯拉的竞争对手相继推出不同细分市场与不同价位的新车型。

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特斯拉股东大会确实透露了有关下一代汽车平台和即将推出的更实惠车型的内容：仍在开发中。基本上就是这些了。尽管马斯克曾经试图放弃所谓的 Model 2，但它又回到了清单上。至少特斯拉是这么说明的。

一位分析师问道，特朗普上台后，预计取消（美国）联邦电动汽车激励措施和税收减免政策，这会对特斯拉业务造成怎样的影响？众所周知，特斯拉的业务仍然严重依赖汽车销售。马斯克回避了他与特朗普的关系和税收减免的细节问题，转而对电动汽车作了一番哲学说辞：

可持续交通势不可挡。我非常有信心，所有交通工具都将是自动驾驶和电动的，包括飞机。而且，它的发展是无法阻止的，就像内燃机的出现那样。

马斯克向投资者保证特斯拉的汽车业务一切顺利，大概就是如此了。别担心失去那些税收优惠。别担心 Model 2（现在似乎叫“Model Q”，我猜）。这一切都是必然的！这是一种非常不可抗力的论点。

如果特斯拉想成为一家人工智能公司，投资者似乎很乐意跟随。然而，那些车库里停着特斯拉的人可能会有不同想法。