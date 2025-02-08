在全球人工智能技术蓬勃发展的浪潮中，中国的人工智能初创公司DeepSeek推出的开源大模型DeepSeek-R1，凭借一系列突破性的技术创新，成功吸引了全球科技界的目光，成为当下AI领域热议的焦点。

根据GitHub数据，DeepSeek-R1仓库在发布24小时内星标数突破20万，创下AI项目历史纪录。据了解，R1的开源策略吸引全球开发者共建生态，GitHub社区三周内衍生出300多个应用，涵盖法律文书生成、医疗影像分析等领域，展现出强大的开发者生态吸引力。而OpenAI的插件商店仅有80余个产品，形成了鲜明对比。

与此同时，一些国家高举屡试不爽的隐私安全大棒，将其一禁了之；另一些国家开始加紧研究DeepSeek-R1的技术，试图从中攫取到能够为己所用的技术路径。

欧洲

欧洲向来对AI技术监管严格。DeepSeek的扩散也触发了多国对其数据安全和合规性的审视。

据路透社1月30日报道，法国监管机构国家信息与自由委员会30日表示，将对Deepseek进行问询，以便了解这家中国初创企业的人工智能系统是如何运行的，以及可能存在的隐私风险。这家法国监管机构的一名发言人表示：“国家信息与自由委员会的AI部门目前正在分析这一工具，目的是更好地了解这一系统的工作原理以及在数据保护方面是否存在风险。”

1月29日，意大利的苹果和谷歌应用商店均无法下载DeepSeek。此前一天，意大利数据保护局要求DeepSeek提供有关个人数据使用方面的信息。

意大利数据保护机构30日表示，已屏蔽DeepSeek，理由是后者没有提供如何使用个人数据的信息。它尤其想了解DeepSeek收集了哪些个人数据，从哪些来源，出于什么目的，基于什么法律依据，以及这些数据是否存储在中国。

意大利数据保护局在其网站上表示，中国公司所给出的信息“被认为非常不充分”，因此该机构作出屏蔽决定，“旨在保护意大利用户的数据”。意大利数据保护局补充说，该决定“立即生效”，而且该部门已针对DeepSeek展开调查。

爱尔兰数据保护委员会（DPC）也在29日发布声明称，已要求DeepSeek提供有关爱尔兰用户数据处理的信息。“DPC已致函DeepSeek，要求提供与爱尔兰数据主体相关的数据处理信息。

但实际上，产业界有一些不同的声音。路透社在3日的一篇报道中就提到，欧洲不少也在做人工智能技术的公司和团队，就在为DeepSeek的成功感到振奋，因为中国的科研团队可以在芯片被限制和成本有限的情况下，搞出这么一个直追美国同类产品的优秀人工智能大模型，说明他们这些在资金等条件上同样捉襟见肘的欧洲团队，也有机会去实现这样的追赶。一些欧洲科技从业者还尤其感谢DeepSeek把人工智能大模型的价格给打了下来，因为这样他们就可以在预算有限的情况下借助DeepSeek实现他们的需求了。

亚太地区意见不一

据新加坡《联合早报》2月5日报道，澳大利亚以“国家安全”为由，禁止在政府设备上使用中国大语言模型深度求索（DeepSeek）的服务。澳大利亚内政部长托尼·伯克2月4日在一份声明中表示，基于国家安全考量，所有DeepSeek产品、应用程序和服务将立即从政府系统中移除。伯克说，澳大利亚情报机构的威胁评估认为，DeepSeek相关技术将构成不可接受的风险。

据报道，伯克表示：“人工智能是一项充满潜力和机遇的技术，但如果我们的机构发现存在国家安全风险，政府会毫不犹豫采取行动。”伯克还声称，堪培拉作出上述决定是基于风险评估，而非针对某个国家，旨在保护澳大利亚政府及其资产免受风险。

报道称，澳大利亚政府网络安全特使安德鲁·查尔顿认为，用户使用DeepSeek时上传的信息“可能无法被妥善保护”，并警告DeepSeek等应用“可能会让用户面临恶意软件的风险”。

太平洋的另一边，多家韩国公共机构和民营企业以担忧中国产人工智能大模型“DeepSeek”引发所谓“过度采集用户信息”为由，发布DeepSeek禁令。

其中，韩国IT巨头Kakao近期发布内部公告，禁止员工在工作中使用DeepSeek。这距离Kakao宣布与美国OpenAI开展战略合作仅过一天，也是韩国大型IT企业首次禁用DeepSeek。

此外，韩移动运营商LG U+当天也禁止在内联网使用DeepSeek，还建议员工尽量避免在个人电脑上使用DeepSeek，并提醒利用该工具时勿输入“敏感或重要的个人信息”。

公共机构方面，韩国水电与核电公司（水核电）已于1日发布DeepSeek禁令。在此之前，该公司已禁止员工在工作中使用OpenAI公司的ChatGPT，以防核电相关资料和个人信息外泄。

另据悉，韩国搜索门户NAVER正在研讨是否禁用DeepSeek。三星电子、SK、LG电子等主要大企业早已使用自研生成式AI模型，禁止在公司电脑上安装未经批准的外部软件。

与韩国不同，根据朝日电视台5日的一档节目，日本AI专家今井翔太高度赞扬了DeepSeek的“开放性”。今井表示，DeepSeek以论文等形式公开了其技术原理、方法论和实验结果，让外界易于模仿。

2月6日，《日本经济新闻》发表了对于日本生成AI领头学者松尾丰的采访。在被问及敏感的安全问题时，松尾丰表示，这首先取决于用户使用的是DeepSeek的本地还是在线服务。如果是本地服务，DeepSeek并不存在安全争议。如果是在线服务，这些数据确实将被传输到中国的服务器进行处理，在理论上，它也存在被用于训练的可能性。然而，松尾丰强调，这一点“与OpenAI没有本质区别”。

不久前，印度信息技术部长阿什维尼·维什瑙（Ashwini Vaishnaw）也称赞中国人工智能初创公司DeepSeek以其低成本的人工智能助手撼动了人工智能行业，并将这种节约的做法与印度政府建立本地化人工智能模型的努力相联系。

根据Appfigures的数据显示（不包括中国的第三方应用商店），DeepSeek App于1月26日登上苹果公司App Store全球下载榜榜首，并自那时起持续保持领先地位。数据显示，自应用发布以来，印度用户占据了全部下载量的15.6%。

自 2020 年以来，印度以国家安全担忧为由，禁止了 300 多个与中国相关的应用程序和服务，包括 TikTok 和微信。维什瑙表示该国将在国内服务器上托管中国人工智能实验室的大型语言模型，其在一次行业会议上指出，通过在印度服务器上托管开源模型，可以解决 DeepSeek 的数据隐私问题。

美国对此感情复杂

当地时间1月28日，美国多名官员回应DeepSeek对美国的影响，表示DeepSeek是“偷窃”，正对其影响开展国家安全调查。此外，美国海军基于“潜在安全和道德问题”，已要求人员避免以任何形式使用中国公司的DeepSeek模型。

当地时间1月31日，美国得克萨斯州的州长、共和党籍政客格雷格·阿博特于签署行政令，宣布从当地政府拥有的电子设备中封杀近日在美国爆火的中国的人工智能服务DeepSeek以及社交平台小红书。

这一禁令使得克萨斯州成为了全美国第一个对DeepSeek和小红书进行封杀的地区，但很快就引起了不少美国网民的反对，有美国网友表示，得州的封杀令是无知和短视的。

根据Sensor Tower的研究，该应用还在谷歌Play商店美国区下载排行榜中位居榜首，并自1月28日以来稳居该位置。Sensor Tower数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次，几乎是OpenAI ChatGPT推出同期下载量900万次的两倍。

当地时间2月7日，美国总统特朗普表示，DeepSeek不会对国家安全构成威胁，美国最终可以从这家初创公司的人工智能创新中“受益”。“这是一项正在发生的技术……我们将从中受益……它的成本会降低很多。”

微软CEO纳德拉则在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示：“看到DeepSeek的新模型，无论是他们如何真正有效地完成了一个开源模型来进行推理时间计算，还是计算效率方面，都令人印象深刻。我们应该非常认真地对待这一发展。”

目前，美国大型科技公司如微软、英伟达、亚马逊等已上线部署支持用户访问DeepSeek-R1模型。

美国彭博社在一篇文章中直言DeepSeek已经无法再被封杀。文章指出，DeepSeek与其他那些被美国封杀的中国科技产品有一个最大的不同，即DeepSeek的开发团队选择了将其大模型开源，甚至还发布了论文，相当细致和透明地分享了他们是如何搭建这一大模型的——这意味着，即便美国可以封杀掉DeepSeek的手机和网页端的应用，DeepSeek的大模型、思路和代码都已经融入了全世界的人工智能社区，被包括美国在内的程序人员广泛使用。

在1月30日的财报发布会上，苹果CEO库克提到了DeepSeek并表示“（DeepSeek）提高效率的创新是一件好事。”要知道，为了能在中国尽早推出“苹果智能”服务，苹果正在努力寻找人工智能合作伙伴，DeepSeek是否会成为苹果在中国新的合作对象目前尚未可知。

结语

DeepSeek别具一格的开源模式，飞速推动着AI向前发展。它以高效率、低成本的显著优势，赢得了广大开发者与中小企业的青睐。尽管一些国家试图通过限制措施来阻碍其发展，但DeepSeek的开源代码与学术论文早已深深扎根于全球AI社区，成为其中不可或缺的一部分，仅凭单一政策根本无法阻断其强大的技术影响力。

诚如中国互联网专家、Race Capital合伙人Edith Yeung在社交媒体上所言：“我们理应在长城上举办一场科技晚宴，谈谈DeepSeek是怎么回事。”展望未来，DeepSeek有望在不断突破技术边界的同时，进一步促进全球AI生态的繁荣与进步。