苹果在AI领域的进展缓慢，令库克头疼不已。作为全球科技巨头，苹果一直以其创新力和市场领导力著称，然而，在AI功能的开发与推广上，苹果却显得步履蹒跚。面对中国市场上华为、小米等竞争对手早已接入各自云端或端侧AI大模型的现状，苹果的缺位无疑让其失去了不少竞争优势。为了扭转这一不利局面，苹果不得不寻求与中国本土企业的合作，以期提供更完整的产品体验，重振市场信心。

虽然苹果已经敲定了和阿里巴巴的合作，但是有传闻称百度或将重新纳入其考虑范围，苹果对AI合作伙伴的纠结到底是为了什么？

苹果的焦虑

苹果最新财报指出，2025财年第一财季（即2024年第四季度），苹果来自大中华区的收入185.1亿美元，同比减少了11%，低于市场预期的213.3亿美元。该季度，大中华区也是苹果主要市场中唯一一个出现收入下滑的市场。

财报发布后，苹果召开了业绩交流会。苹果CEO库克在业绩交流会中谈及新兴市场的收入增长、苹果智能的新进展，并重点回应了大中华区收入下降的原因，包括苹果还未在该市场推出苹果智能和渠道库存变化的影响。

在中国销售的主流手机品牌基本都具备了一系列实用的AI功能，只有苹果目前缺位。诸如华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等品牌早已接入了各自的云端或端侧AI大模型。近日，DeepSeek爆火后，华为、荣耀、OPPO、vivo、星纪魅族、努比亚、联想moto也相继宣布将要接入其大模型，以改善用户体验。

华尔街知名投资机构杰富瑞分析师EdisonLee将苹果的评级从“持有”下调至“跑输大盘”，并把目标价从211美元下调至200.75美元，该机构认为由于苹果智能进展持续缓慢，相关产品的销量增速也会更慢。

而摩根大通此前发布报告称，市场对苹果的忧虑主要在于未来展望，而非单一季度表现，主要是因为苹果在中国的市场份额可能持续下降，地方政府的消费者补贴主要针对中低端手机而非高端手机，苹果推出的AI功能也有限。

双线合作并非空穴来风

此前，苹果就承诺今年会在中国内地上线苹果智能（中文版），2024年第四季度的苹果财报电话会上，苹果CEO库克表示，今年4月对苹果AI适配中文等更多语言。今年3月25日，苹果将在上海举办开发者活动，预计将宣布中文版苹果AI的更多内容。

有媒体报道称百度将为苹果产品提供AI功能。The Information表示，苹果对百度的依赖源于中国的监管要求，该要求要求外国公司与当地公司合作，为消费者开发人工智能应用程序。

消息称，苹果计划使用文心大模型4.0为旗下iPhone、Mac和iPad等设备提供生成式人工智能服务。另据知情人士透露，两家公司不止在iPhone等设备上落地小模型合作，也在云端运行的大模型展开合作。其中，Siri也将使用百度的人工智能模型，提供更好的搜索结果。

但后续曝出由于百度在开发苹果智能模型方面的进展未达到苹果的标准，双方的合作被搁置了。随后苹果就被曝与腾讯和字节洽谈AI模型合作。其实苹果还测试了AI明星公司DeepSeek的模型，但由于DeepSeek团队缺乏支持像苹果这样大客户所需的人力和经验，苹果最终不得不放弃。

近日，The Information报道称苹果已经选择阿里巴巴作为苹果智能落地中国的合作伙伴。知情人士称，阿里作为电子商务巨头，拥有更多的消费者数据，提供的 AI 能够根据个人数据更好地理解中国用户请求。

2月13日，在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应了阿里与苹果合作传闻，他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。“苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。”

出人意料的是，百度并未出局。尽管苹果公司已与新合作伙伴阿里巴巴达成合作，但仍在与百度共同开发中国iPhone用户的人工智能功能。据The Information报道，百度正在研究一个人工智能驱动的搜索功能，该功能可以处理图像和文本，并升级到中文版的Siri。据说这些功能是苹果更广泛的苹果智能计划的一部分，该计划已经在美国和其他市场推出，但尚未在中国推出。

不过这似乎也在情理之中，苹果向来不愿被单一合作对象拿捏。除了供应链多元化的举措，其在AI方面也留了心眼。

众所周知，由于自研AI技术尚未成熟，而OpenAI的GPT模型在自然语言处理上具有领先优势，能快速提升Siri的交互能力，苹果已经官宣了和OpenAI的合作。但是有消息称苹果有计划引入谷歌的Gemini来为其 iPhone的AI功能提供支持。

一方面，谷歌Gemini在云端AI和搜索整合方面有深厚积累，可弥补苹果在生成式AI（如图像创作）的短板。另一方面，苹果在欧美市场更倾向OpenAI的技术品牌效应，而在新兴市场如亚洲，则可能借助谷歌的本地化服务能力来改善用户体验（东亚用户普遍对AI赋能的图像优化技术兴趣浓厚）。上个月，三星就携手谷歌，宣布针对 Galaxy S25 系列和 Pixel 9 系列旗舰手机，升级 Gemini AI 助手，更深入地融入用户的工作流程并增强其多模态能力。

如果苹果也牵手谷歌，那么这种双线合作模式既能保持全球统一体验，又能适应区域需求。从这个角度来看，苹果同时与阿里、百度合作打造中国的苹果智能，似乎也不是没有可能。