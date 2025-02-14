eFishery的财务造假风波迎来了新进展。

据外媒援引知情人士消息表示，印尼水产科技独角兽eFishery正因受到欺诈指控而面临破产清算。作为结果，该人士称，eFishery可能会裁掉超1000名员工，而这一数字将占公司总员工数的近90%。

此外，据悉，eFishery的裁员已于近期展开，后续或将有进一步的裁员动作。相应的，目前，该公司的员工总数约为1600人。

作为参考，据另一份报道中的消息人士透露，即将迎来的eFishery的裁员动作有望于本月20号展开。另外两场裁员动作已分别与1月31日和2月13日启动。

目前，eFishery相关方面（即接管该公司的FTI Consulting）拒绝对此传言置评。不过，本月早些时候，eFishery曾在当时发布声明表示，公司必须做出一些“艰难决定”，使得运营成本与其“实际业务规模”保持一致。

而从这一点出发，作为参照，根据此前披露的初步调查数据，在去年的前九个月期间，eFishery虚报了近6亿美元的收入（折合总规模的近75%）。同时，eFishery宣称，公司在客户处安装了超40万个喂鱼器——但据估测，该数字只有近2.4万个。

如本栏目此前报道，成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

至23年7月，eFishery宣布为其D轮融资（也是其最新的一笔融资）筹集到了2亿美元资金。D轮融资后，eFishery的估值达到14亿美元，成功步入独角兽俱乐部。同时，基于该融资，eFishery的总融资额也达到了超4.15亿美元。

据了解，这笔融资由阿布扎比投资机构42XFund领投，马来西亚最大的公共养老基金Kumpulan Wang Persaraan、瑞士资产管理企业responsAbility、500 Global等新投资者以及其现有投资者Northstar、淡马锡、软银参投。