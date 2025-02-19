关于苹果即将推出新机的传闻甚嚣尘上，近日，苹果CEO库克已经在微博上透露将在明天（北京时间）发布新品，大家普遍认为这是新一代iPhone SE的亮相机会。

SE是一个快要被遗忘的型号，距今发布快要三年的上一代产品，设计语言仍停留在乔布斯时代，屏幕狭小，Home键犹在，对于当下的消费者需求来说已经格格不入。然而这款手机对苹果接下来的布局依旧意义重大。

试水自研芯片

此前，苹果在基带领域长期依赖高通和英特尔，但因技术、成本等问题决心自研。苹果自研基带芯片的计划始于2019年，当年，苹果以10亿美元收购英特尔基带业务部门，并组建研发团队，展示了勃勃雄心。

这么多年来，一直断断续续有消息传出苹果自研基带芯片遇到困难，但苹果对于自研基带芯片的执念很深，因而发布时间一再推后。

近日，有大量传闻称首款自主研发的调制解调器芯片在性能上或逊于高通骁龙 X75。该芯片搭载在苹果本周将发布的iPhone SE 4手机上。

据悉，苹果的调制解调器不支持毫米波 5G，并且在载波聚合功能上可能不及高通芯片。与配备高通 X75 方案的 iPhone 16 系列手机相比，iPhone SE 4 的上传和下载速度可能会逊色不少。不过，报告也指出，苹果首款自主研发的调制解调器将支持双卡双待，并能与苹果自家处理器深度整合，以进一步提升设备能效。

彭博社的马克・古尔曼表示，尽管苹果为自研 5G 基带投入了数十亿美元，但高通方案相比之下仍然更为优秀，即便应用苹果自研方案，iPhone 的信号问题也可能难以改善。他认为苹果力推自研基带更多是为了实现芯片统一。

实际上，苹果没有放弃在调制解调器芯片上的研发，目的是掌握更大的自主权，但是高通在这方面的底蕴深厚，又跟苹果合作多年，自研替代并非一朝一夕可以做到。以一款不影响大局的产品投石问路，再放到走量产品上去颠覆现有格局，取代高通组件，降低硬件成本并提升技术自主性，为未来高端机型全面采用自研芯片铺路，也算是明智之举。

为推广苹果智能，库克或含泪为SE上8G运存

分析师郭明錤声称，iPhone SE 4将畅销，因为它将带来与以前版本相比的大幅改进。再加上8GB，还能促进苹果智能的渗透率。

当地时间1月30日，苹果发布截至2024年12月28日的2025财年第一季度财报。财报显示，该季度苹果营收1243亿美元，同比增长4%；净利润为363亿美元，同比增长7%；该季度苹果毛利率为46.9%。

在各区域中，大中华区是苹果第三大收入来源。该季度苹果来自大中华区的收入185.1亿美元，同比减少了11%，低于市场预期的213.3亿美元。2024财年第四季度，大中华区也是苹果主要市场中唯一一个出现收入下滑的市场。

财报发布后，苹果CEO库克在业绩交流会中重点回应了大中华区收入下降的原因，包括苹果还未在中国市场推出令消费者瞩目的苹果智能。而目前来看，国内主流手机品牌基本都已经接入自家大模型或者近期大热的DeepSeek，如果苹果缺位太久，将不利于其口碑。

此前，苹果允诺，今年苹果智能将会支持中文、英语（印度）、英语（新加坡）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、越南语等语言。四月份的iOS18.4大概率就是苹果智能上线中国区的最快时间，这意味着如果明天发布新一代iPhone SE，不久后就能尝鲜，为秋季新品的AI体验提供积累反馈和改进的时间。

中端价格体系必须维护

iPhone SE自诞生以来，就旨在吸引预算有限但追求iOS生态的用户。SE的设计思路并不出挑，作为苹果自己的性价比机型，一向采用前代手机的设计拼凑而成，前代的模具和物料都是现成的，沿用旧设计可显著降低生产成本。

在亚洲市场（如印度、东南亚），低价iPhone是苹果拓展份额的关键。“我们在新兴市场看到非常强劲的增长势头，在拉美、中东和南亚等多个市场创下新的收入纪录。iPhone在数十个市场和地区的收入都创历史新高。”库克表示，新兴市场中，苹果非常重视印度市场，在印度市场的份额还有提升空间。

另一方面，日本也青睐SE机型，有数据显示，日本销量占全球SE 2总销量的33%，远超其他国家。2022年4月，SE 3日本销量占比达18%，成为当月最畅销机型；到了2023年第一季度，其仍为日本最受欢迎的旧款iPhone之一。

在欧盟国家，旧款SE因不符合欧盟强硬的USB-C接口标准被迫停售，而新款采用USB-C接口后，可重新进入欧盟市场。

在中国，2025年1月8日，国家发展改革委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。其中包括，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

库克在财报电话会议上对中国推出的政府补贴表示乐观，称“得益于政府补贴政策的实施，iPhone16系列不仅在价格上展现了巨大优势，更是在市场上掀起了一股换机热潮”。根据以往定价，iPhone SE的定价基本上在三四千元的价位段，“国补”优惠或为苹果撬动新一轮换机潮。

知名分析师郭明錤也指出，预计iPhone SE4在今年上半年、下半年的出货量分别约为1200万部、1000万部，表现将略好于之前的SE机型（年出货量近2000万部），将有助于降低淡季对出货的影响。

结语

面对国产手机在AI与大模型领域的激进布局，仅靠硬件迭代的SE4能否重振大中华区业绩，仍需市场检验。这场“中端突围战”的背后，既是苹果技术自主化的野望，也是其应对全球市场分化的无奈选择。