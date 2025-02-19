Humane 公司今天宣布，将以 1.16 亿美元的价格把公司的大部分股份出售给惠普，并将停止销售 AI Pin——一款曾经被吹得很厉害的要价 699 美元（约人民币 5100 元）的 AI 助理随身设备。

在 AI Pin 正式发布之前，Humane 通过 TED 大会舞台大力宣传这款设备。其于 2023 年 11 月 10 日正式公布，定位类似于胸针，采用方形设计，运行 CosmOS 系统，内置麦克风、摄像头、投影仪等，可以在手掌上投射一块绿色操作界面，用户可以使用各种手势或语音交互，进行拍照、翻译、卡路里识别等功能。在 AI 方面，Humane 号称得到了 OpenAI、微软、Google、Slack 和 Tidal 的协助。

Humane 当时吹捧 AI Pin 目的是“取代手机”，除了掏 699 美刀外，用户每月还需额外支付 24 美元订阅费。AI Pin 最终在 2024 年 4 月交付，但因可靠性不足和缺乏实用性等问题饱受争议。知名 YouTube 网红 MKBHD 甚至说它是“我评测过最糟糕的产品”。

该公司在一份支持文档中表示，已购买的 AI Pin 将继续正常运行，直到北京时间 3 月 1 日凌晨 4 点。在此日期之后，AI Pin 将“不再连接到 Humane 服务器”。

届时，AI Pin 功能将“不再包括呼叫、消息传送、AI 查询 / 响应或云访问”。Humane 还鼓励用户下载存储在 AI Pin 上的所有图片、视频和笔记，以免在服务关闭后被永久删除。

Humane 表示，停止服务后，“电池电量”等离线功能仍可用，但“所有需要云连接的功能（如语音交互、AI 响应等）将无法使用”。

根据有关服务关停的常见问题解答，Humane 仅对“从原始发货日期起 90 天内”的 AI Pin 提供退款。退款“必须在 2025 年 2 月 27 日前提交”。如果消费者在 2 月 28 日之后支付了 Humane 订阅费，Humane 表示“将处理按比例计算的退款”。

此外，所有一直在等待召回后替换充电盒的用户，“将在 2025 年 2 月 28 日之后自动收到针对您原始购买价中充电盒部分的退款。”

Humane 在新闻稿中表示，惠普将收购 Humane 的 CosmOS，引进 Humane 技术人员，同时将获得 300 多项专利和专利申请。

据此前报道，Humane 在 AI Pin 推出后不久便开始寻找买家，出价高达 10 亿美元——远高于今天宣布的 1.16 亿美元收购价。而且 AI Pin 似乎卖得相当差，根据一份内部销售数据，其每日退货量超过了销售额。似乎是为了搏命挽救，Humane 在去年 10 份宣布降价，直降 200 美元。

尽管 Humane 最终确实为 AI Pin 的 CosmOS 增添了一些新功能，但该公司还试图将 CosmOS 定位为一种操作系统，希望该系统可以在手机、汽车、智能家居等设备中使用。嗯，理想很丰满。

彭博社报道称，“Humane 的团队，包括创始人 Imran Chaudhri 和 Bethany Bongiorno，将在惠普组建一个新部门，帮助将人工智能集成到公司的个人电脑、打印机和联网会议室中。” 根据惠普的新闻稿，公司一名高管称，新团队将被命名为“HP IQ”，它将是“惠普新的人工智能创新实验室，致力于为未来的工作构建一个跨惠普产品和服务的智能生态系统”。

Humane 创立于 2018 年，其两位创始人为夫妇，曾是苹果公司高管。

该公司于2023 年 3 月获得了 1 亿美元 C 轮融资。到 2023 年 11 月，Humane 总共筹集到 2.3 亿美元资金，知名投资者包括山姆·阿尔特曼（Sam Altman）、Tiger Global、软银、高通、微软、LG、沃尔沃和 Salesforce。微软和 OpenAI 也宣布与 Humane 建立合作伙伴关系。

2024 年 1 月，该公司宣布裁员 4%（10 名员工）。

2025 年 2 月 19 日，Humane 停售 AI Pin，并宣布公司卖给惠普。

好吧，还能说什么呢。

你说今天的消息令人震惊吗？其实并不然。

只是希望各新创公司以后能先把产品真正做好，再来向公众“吹牛”。