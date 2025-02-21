谷歌正在从iOS设备的谷歌主应用程序中撤下其人工智能助手Gemini。

但在两个月前，谷歌还打算在搜索引擎中新增“AI Mode”（AI模式），用户只需点击搜索页面顶部标签，即可体验类似ChatGPT式的对话式搜索服务。新模式将与谷歌自家AI聊天机器人Gemini的界面高度相似，支持连续对话、语音交互等功能，并在回答底部提供相关网站链接作为参考来源。

Gemini将单独提供

据悉，此举旨在鼓励用户下载独立的Gemini应用程序，这将使谷歌能够更直接地与其他面向消费者的人工智能聊天机器人（如ChatGPT、Claude或Perplexity）竞争。然而，这一变化也可能有可能减少Gemini的覆盖面，因为谷歌的应用程序已经被数百万人使用，而许多人没有足够的动力下载其他新的移动应用程序。

这家科技巨头通过电子邮件提醒客户这一变化，警告“Gemini在谷歌应用程序中不再可用。”那么仍然想在iOS上使用Gemini的用户将需要从App Store下载Gemini App。该应用程序于去年年底向全球iOS用户推出。

使用iOS版Gemini，人们将能够通过Gemini Live与人工智能助手进行语音对话；将搜索、YouTube、地图和Gmail等谷歌应用程序连接到Gemini；提出问题和探索主题；计划旅行；获取人工智能摘要和深度了解；创建图像；等等。用户可以通过文本、语音或使用相机与Gemini进行互动。

不过，受制于AI幻觉现阶段还无法完全消除，Gemini仍然会犯错，因此用户应继续仔细检查生成的回复。另一方面，想要升级到提供Gemini Advanced访问权限的付费订阅的客户也可以通过iOS应用程序升级，其中Google One AI Premium计划作为应用程序内购买提供。

谷歌的考量

Google App主要整合了 Google 搜索、账号服务、资讯推荐、Google Lens（图像识别）等功能，侧重移动端体验。它并非传统浏览器，而是以服务生态为核心的应用。

一年前，一些用户曾向Gemini请求生成美国开国元勋的图像，可是Gemini生成的人像产生了非裔和原住民的混乱局面，出现了种族准确性的争议，导致谷歌暂停相关功能并承诺改进。

而独立应用的模式便于集中修复技术缺陷（如模型偏差、多模态响应延迟等），同时避免对其他谷歌核心产品（如搜索、助手）的声誉造成连带风险。例如，此前Gemini的示范短片因“剪辑缩短输出内容”被质疑真实性而下架，独立应用也可更灵活地调整功能展示方式。

其次，独立应用能更好地应对监管审查。例如，美国广告监管机构（NAD）曾对Gemini的宣传视频提出质疑，要求其明确标注技术演示的局限性。通过独立应用，谷歌可针对不同地区的合规要求（如欧盟数据隐私法、内容审核政策）进行定制化调整，降低法律风险。

对于谷歌而言，独立应用还为付费订阅模式（如Gemini Advanced）提供了更清晰的入口。Gemini 上文件上传与分析功能向免费用户开放，但高级功能（如“全局记忆”、更大文件容量）仍需订阅，这种分层策略既能吸引不愿付费的用户扩大覆盖面，又能通过增值服务提升收入。独立App的形态也更便于追踪用户行为，优化订阅转化率。

谷歌将Gemini功能从现有应用中剥离并推动用户使用独立App，还在于独立应用可减少对谷歌现有生态的依赖，例如通过专属的数据收集和模型训练流程，优化AI性能。此外，独立App的迭代速度更快，例如不久前推出的“全局记忆”功能需深度整合用户历史对话数据，独立架构更易实现此类复杂功能的开发。

容易被忽视的一点是，谷歌将Gemini定位为对标Claude、OpenAI（当然现在还有个Grok）的核心AI产品。独立应用能强化其品牌认知，避免用户将其视为“谷歌助手的附庸”。

结语

谷歌试图推动用户下载应用程序，而不是继续在主应用程序内提供大多数手机上已经拥有的功能，本质上是将Gemini从“功能模块”升级为“战略级产品”，通过独立应用实现技术可控性、商业灵活性和品牌聚焦。

这可能会是一个冒险的赌注。谷歌的举措尽管短期内可能面临一定的用户迁移成本，但长远来看，此举有助于在AI竞争中占据更主动的位置。