从硅谷到中关村，从程序员到公务员，AI已突破”工具”的边界，深度介入需求分析、代码生成、公文处理等核心环节。这场变革远非简单的效率革命，而是重构了”人机协作”的底层逻辑：人类正从重复劳动中抽离，却也面临技能迭代的紧迫倒计时。

程序员要失业了吗

AI编程是AI落地最成熟的场景之一。传统开发模式下，程序员每天需要耗费大量精力编写重复性代码、调试优化、编写代码注释等基础工作，大幅挤压了核心业务代码编写的时间。

2021年OpenAI发布了GitHub Copilot的工具，现已迭代至第四代，在最新的代理模式下，Copilot 可以理解高层次需求、跨文件生成代码，甚至无需人工干预即可调试自己的输出。

一年前，世界上第一位AI程序员Devin诞生，Devin最大突破在于大大提升计算机推理和规划能力，而且掌握全栈技能、自学新技术、构建和部署应用程序、自主查找并修复Bug、训练和微调自己的AI模型等多项能力。用户只需要发出一个命令，Devin就可以实现生成视频、网页，设计小游戏等任务，端到端处理整个开发项目，而且还能随时根据用户新的指令修改程序。这种变革不仅体现在代码生成效率的跃升，更重构了软件开发范式——从需求分析到测试部署的全生命周期，AI已渗透每个环节。

同年，阿里云也在内部全面推行 AI 编程，使用通义灵码辅助程序员写代码、读代码、查 BUG、优化代码等。阿里云还专门给通义灵码分配了一个正式的员工工号——AI001。

商汤科技小浣熊负责人贾安亚在近日的GDC 2025上向观众介绍了代码小浣熊这款产品的2.0升级，全新的代码小浣熊在原有代码补全、问答交互的基础上，实现了多维度的数据融合和多模态推理等能力，不仅面向C端用户提供更高效、智能的代码编写和开发任务，还面向企业提供从需求分析、测试迭代到代码资产管理的端到端软件开发解决方案。

即便如此，她也向动点科技记者坦言：“AI 其实更像一个副驾驶的角色，只是说现在这个副驾驶是相对更加智能一些了。”她指出，现在AI不是在替代任何人的工作，“而是让大家的工作可以聚焦在更高心流，更高价值点的工作上，把相对重复性的、相对低价值的工作给做好”，从而提高个人生产力并在社会层面上平衡数字化的供需。

同济大学特聘教授、CCF 杰出会员朱少民撰文指出，在国内 AI 编程开展比较好的大厂，超过 80% 的工程师在使用 AI 编程工具完成日常的编程工作，近 30% 入库的代码由 AI 生成，生成代码平均采纳率超过 40%，有些产品线达到 60%。仅仅在编程这一项工作（虽然只占开发人员 20-30% 的工作量）上，研发效率能提升 20-30%。

AI公务员上岗

政务AI的规模化应用揭示出技术赋能的另一面。

2月12日，济南市市中区宣布济南市中未来产业发展有限公司联合华为，在“市中云”上接入DeepSeek。对于政务咨询信息，DeepSeek将给出一套办理流程，包括线上办理以及线下办理，还会对特殊行业要注意的时效和需提交的文件给出提示。

近日，深圳福田区推出了基于DeepSeek开发的AI数智员工。这些数智员工共计70名，覆盖公文处理、民生服务、应急管理等240个场景，引发社会热议。

据了解，这批AI数智员工以全尺寸DeepSeek R1作为底座，开展本地化细分领域训练，使得模型能够深度契合不同行业、不同单位的具体需求。目前，“公文助手”公文修正准确率超 95%，审核时间大幅缩短90%；“执法文书生成助手”能将执法笔录秒级生成执法文书初稿，基层执法工作效率提升到新高度；民生诉求分拨准确率从70%提升至 95%，民情周报、日报、初稿一键生成；产业空间、产业政策根据企业需求和实际秒级匹配。

然而，深圳市福田区政务服务和数据管理局党组成员、副局长高增在接受新京报采访时指出：“这70名‘数智员工’是作为业务辅助性工具，并非完全替代人力 。”对于AI数智员工是否会取代公务员岗位这一问题，高增明确表示，AI数智员工是公务员助手，在工作中是一种辅助助手，是辅助角色。每个数智员工均有监护人，在监护人的主导下开展工作。

不能对变化完全掉以轻心

技术加速度带来的不确定性，要求我们建立动态适应的认知框架。

去年4月，市场传闻广告营销巨头蓝色光标华东某部门发布邮件，提出全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出，目的是为全面拥抱AIGC打下基础。

2023年底，科技媒体The Information报道称，谷歌在向本公司的广告业务引入人工智能功能后，决定启动大规模的人事调整。

此次改组的原因是在占据谷歌销售大头的广告业务引入生成式AI后，不再像过去一样需要大量的员工。2021年，谷歌推出基于AI的广告平台Performance Max之后，2023年再度引入生成式AI，大幅提高了广告制作的效率。举例而言，AI可以根据几个关键词快速生成广告标题和图像说明等内容，只需几次简单的点击就能够制作出定制型广告。在Performance Max搭载上述生成式AI功能后，广告主需要对接专业的广告专员的情况有所减少。

瑞银亚太区投资总监办公室全球科技股票策略师 Sundeep Gantori 表示：“人工智能是当今亚太地区企业家最关心的话题之一，主要是由于其具有提升企业生产力的潜能。75% 的亚太地区企业家预见到 AI 可以提高产出，63% 的企业家预计 AI 将增强客户体验和服务。鉴于这一共识，一半的亚太地区企业家认为，现在的公司将投资 AI 基础设施、应用程序和模型。

据海峡时报报道，新加坡金融服务巨头星展集团（DBS Group Holdings，下称DBS）首席执行官Piyush Gupta表示，随着人工智能越来越多地承担起人类的职责，未来三年内，集团预计将减少近4000个合同工和临时工岗位。

不过，Gupta也向媒体透露，目前，DBS共有8000到9000名合同工和临时工，但其长期员工并不会受到该动作的影响。此外，另有数据表示，DBS当前的员工总数预计为4.1万人。

作为这一趋势的发展可能，根据彭博社的一份报告预测，随着人工智能逐渐取代人力资源，未来三到五年内，全球银行机构最多可能会裁减掉20万个工作岗位。

值得一提的是，去年8月份时，瑞典“先买后付”金融科技巨头Klarna曾表示，计划将其员工人数削减近一半，取而用人工智能代替，以备上市。

据了解，这家瑞典金融科技公司此前已将员工人数从5000人减少到 3800 人。随着Klarna在客户服务和营销等环节中使用人工智能，未来几年，其员工人数可能会进一步减少到2000人。

结语

AI掀起的职业迭代浪潮中，”替代”与”进化”的辩证法正在上演。正如经济学家 Richard Baldwin 所言：“AI 不会抢走你工作，真正抢走你工作的是那些掌握 AI 工具的人。”当AI智能体的发展日新月异，人类的工作价值将加速向创新决策与情感交互迁移。面对不可逆的技术洪流，唯有保持终身学习的能力，方能在人机共生的新纪元中锚定自我价值坐标。