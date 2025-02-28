当外卖市场被视作“终局已定”时，2025年初，京东以颠覆性姿态叩响大门。

这是一场裹挟着资本与流量的豪赌：“零佣金”策略的高调入局，覆盖39城的品质商家招募计划，再到率先为骑手承担全额五险一金，这家电商巨头正希望通过差异化打法重塑行业……

差异化破局的虚实探针

2022年，时任京东零售首席执行官辛利军曾对外发声，称京东正在研究进军外卖领域的可能性，考虑和研究推出“按需外卖”服务。京东App年活跃用户近6亿，这些用户主要集中在一、二线城市，与外卖核心消费群体高度契合。按道理，这块肥肉京东已经盯了很久。

就在2月11日，京东平台正式启动“品质堂食餐饮商家”招募，对2025年5月1日前入驻的商家全年免佣金。最新数据显示，这项业务已在全国39个城市上线，近20万餐饮商家申请入驻，并仍在高速增长中。

24日，京东再次宣布，未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包括个人所需缴纳部分，全部由京东承担，这项举措包含现有骑手和新加入的骑手。

就在消费者和骑手们都欢欣鼓舞的时候，一些中小商家仍在观望。一方面，免佣金的前提条件是必须“拥有实体店面”，直接堵死了一些不做线下门店生意的商家；另外，准入流程中的资质审核步骤上，从在线填写资料到实地环境拍摄，整个流程相当耗时，中小商家觉得费时费力，甚至还保留着对新平台的审慎态度。

不过京东本来也没想过和美团、饿了么正面硬刚，其只招募“品质堂食餐饮商家”。京东将通过审核营业执照、审核门店照片、销售人员线下拜访核验等方式确保品质，剔除一些线上光鲜亮丽、线下环境堪忧，或没有堂食场地、已经关门倒闭的商家。

目前，京东外卖没有单独的App，而是将相关业务并入京东App中的“秒送”页面。打开软件，“秒送专区”中出现“品质外卖”入口，目前上线了美食、咖啡、奶茶果汁、快餐小吃等品类，整体来看数量远少于美团和饿了么，多为连锁品牌。

京东外卖集成在京东 App 首页，入口并不算明显

而且，京东外卖的配送服务只有少部分显示由商家自配送，大部分由“达达秒送”负责配送。当然，这显然也是“早有预谋”。

2024年5月，达达集团在公布该公司截至2024年3月31日的2024财年第一季度财报时宣布，业务全面融入京东生态，原即时零售品牌京东小时达、京东到家全面整合升级为“京东秒送”，最快可以实现9分钟送达。京东App原小时达各类消费者触点已全部更新为“秒送”，包括顶部双首页入口名称、搜索结果标签等。

鲶鱼效应的行业共振

零佣金策略一出，京东又率先启动为现有和新加入的京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。

24日，京东黑板报发文表示：京东集团宣布，鉴于目前外卖骑手的平均薪酬远低于京东快递小哥，为了薪酬公平性，未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包含个人所需缴纳部分，全部由京东承担，确保骑手现金收入绝不会因为缴纳五险一金而减少，此项举措包含现有骑手和新加入的骑手。

中信证券研报称：“为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，是继‘超时免罚’、‘防疲劳试点’、向餐饮商家发放助力金等举措后又一加强核心商业主业生态稳固性的落地事件，有利于平台生态健康并加强竞争力。”

这让其他玩家不得不跟。美团刚刚表示，将为“全职及稳定兼职骑手”缴纳社保，正在搭建信息系统，预计在二季度实施。

官方数据显示，2023年，美团接单天数在260天以上的稳定骑手，约有82万人，经过一年增长，其“稳定骑手”规模，预计接近百万，美团也谨慎地对于公司缴纳比例暂时保持沉默。

而京东方面的压力则要小的多。首都经济贸易大学劳动经济学院副教授张成刚分析认为，按照京东收购德邦后为60%快递员缴纳社保类推，京东旗下达达平台日活跃骑手为30万人，其可能为大约18万外卖骑手缴纳社保。

经过DeepSeek核算，在现行政策框架下，全员参保会立即吞噬美团利润池。但监管层更可能采取渐进式改革，如要求平台按单量缴纳工伤保险（已有7个试点省市），此类折中方案年成本约20-30亿元，平台可通过0.5-1元的每单附加费转嫁，实现成本可控与权益保障的平衡。

同时，美团还给出了迎战的新举措。近日，美团外卖平台还公开了其外卖配送中的“订单分配”算法规则，旨在通过优化算法，进一步提升骑手、商家和用户三端的体验，并特别强调了完善骑手保障体系的重要性。

为了加固商业护城河，美团已经融入直播、短剧等内容以弱化工具属性，叠加拼团、极速达等功能优化服务体验，再基于对商家供给和数字化经营的长期沉淀，美团逐渐跳出舒适区。

格局重构的未竟之路

尽管京东的入局激活了行业创新，但外卖市场的格局重塑仍面临考验。首先是用户习惯的路径依赖，美团和饿了么已经经营多年，消费者对二者在外卖领域的认知惯性短期内难以打破，即便在北京这类京东优势区域。

想要分市场蛋糕的后来竞争者一直有，但是难度不小。2022年，抖音试水外卖，达达曾与顺丰同城、闪送一起为抖音餐饮商家提供餐饮外卖服务。2024年6月，抖音生活服务的“团购配送”业务调整，不再新增商家入驻，原有的团购配送商品7月15日下架，也不再有新订单。公开资料显示，该业务随后被划归至抖音电商旗下的即时零售业务“小时达”中。

还有就是生态协同能力。京东试图用外卖高频流量拉动商超、医药等品类增长，但其跨品类消费的用户意愿目前还不得而知，而美团非餐类即时配送的美团闪购，正在成为美团增长最快的业务之一。

借助到店酒旅业务的协同效应，美团闪购用户转化率较高。从市场份额来看，据《即时零售行业发展报告》数据，纵观2023年即时零售行业的市场规模，美团闪购（不包含小象超市）、饿了么非餐、京东到家的市占率分别是32%、21%、12%。

据了解，2024年上半年，美团闪购酒饮品类的规模同比增长超过60%，白酒交易规模同比增长100%。

目前看来，京东有来自达达的庞大、稳定的骑手队伍，达达的实力自然毋庸置疑，据《晚点LatePost》报道，目前山姆都有约40%的订单是由达达配送的。

不过，京东在用户使用习惯、商家入驻数量方面确实均存在短板，最关键的履约配送能力也暂时未知。

结语

看似固化的市场格局正在发生微妙震颤，这场较量本质上是平台经济转型的范式之争。京东依托达达的即时配送网络和供应链积淀，试图通过品质商家筛选与骑手权益保障建立差异化壁垒；美团则凭借成熟的本地生活生态，持续强化非餐品类渗透与用户粘性。这场关于“即时需求”定义权的争夺，或将重构平台经济的价值评估体系。

由于京东外卖刚入局不久，目前成效未明。在美团与饿了么双雄对峙的外卖市场，京东能否趟出一条路，推动即时配送行业进入服务升级与生态重构的深水区，还需要打个问号。