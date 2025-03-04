又是一年MWC（世界移动大会）。今年，中国厂商用一场“创新风暴”重新点燃全球目光。从AI深度赋能的智能终端到突破物理限制的颠覆性产品，中国品牌正以技术狂飙的姿态改写行业游戏规则——可拆卸重构的移动终端、突破能源桎梏的计算设备、打破虚实界限的穿戴科技……另一方面，在这场全球科技盛宴中，AI不再是营销话术里的虚词，而是真正成为重构用户体验的核心引擎。当算法深度融入产品基因，当机器学习开始自主优化用户体验，中国厂商正悄然释放信息：属于AI的奇点时刻，已在消费电子领域提前引爆。

联想

联想发布的YOGA太阳能笔记本电脑概念机，通过“交叉背接触电池”技术实现高效的能量转换，将安装支架和网格线巧妙地置于太阳能电池的背面，大幅提升了电池的光吸收效率。此外，动态太阳能监测系统能够持续测量电池板的电流和电压，自动调整充电器设置，将收集到的太阳能优先传输到系统，在不同光照强度下确保实现最大限度的节能效果，并保障设备稳定运行。即使光照条件不足，电池板依然能够持续发电，为设备在空闲时维持电池电量提供保障。

太阳能电池板仅需接受20 分钟阳光直射，就能吸收并转换足够的太阳能，为设备提供长达一小时的视频播放电力。凭借 15 毫米的轻薄厚度和 1.22 千克的轻巧重量，该设备成为全球首款超薄太阳能笔记本电脑。

荣耀

荣耀CEO李健在MWC2025首次公开亮相，并发布荣耀阿尔法战略（HONOR ALPHA PLAN），宣布将从智能手机制造商向全球领先的AI终端生态公司全面转型。李健表示，该战略的落地共分为三个步骤：第一步，打造一款真正智慧的手机，与合作伙伴共创AI终端新范式；第二步，共创AI生态新范式；第三步，在通用人工智能（AGI）时代，共创人类文明新范式。

荣耀以AiMAGE这一全新影像技术品牌重塑移动影像技术。AiMAGE由AI内核驱动，是业界首个支持端-云AI模型协同的解决方案。在设备端，端侧模型可支持高达13亿参数的运算，使得图像清晰度显著提升50%；而在云端，得益于更庞大的计算资源，云侧模型能够支持124亿参数的运算，大幅增强了长焦图像的画质。在AiMAGE中，AI生态系统组成部分同样关键。通过与谷歌云等合作伙伴的紧密合作，荣耀将在手机中深度融入更多AI功能，进一步丰富其影像产品的多样性。

华为

在 MWC 2025，华为发布了 AI-Centric 5.5G 解决方案。据介绍，华为 AI-Centric 5.5G 首批推出 GiGaGear、GreenPulse、GainLeap 实现用户体验提升，网络提质增效和商业开源增收。

华为还面向全球发布了业界首个 AI 核心网，华为表示，AI 核心网从 AI 赋能演进到 AI 原生，从为网络增加新的智能能力到基于 AI 实现网络自主生成，助力从万物智联迈向万智智联。AI 核心网可通过智能网络承载智能应用：第一阶段通过叠加智能体，打造 5G-A 智能核心网，为网络增加新的智能能力，增加算网融合服务，打破端侧设备的算力和能耗瓶颈；第二阶段基于 AI 原生重构，演进到 Agentic 核心网，以 AIBA总线为中心，实现网络自生成、自优化、自运维，满足业务实时性和个性化需求。

小米

3月2日，MWC 2025期间，小米发布了小米15 Ultra。小米 15 Ultra 融合了经典相机设计，提供黑色、白色和银铬三种配色。该机配备了一块 6.73 英寸 AMOLED 显示屏，主摄像头采用徕卡 1 英寸大传感器，搭配 50MP Sony LYT-900 图像传感器。

小米还展示了一款概念产品——小米模块化光学系统（Xiaomi Modular Optical System）。

小米模块化光学系统由一台改装版小米 15 和一个可拆卸的 35 毫米镜头组成。镜头通过小型弹簧触点供电，并采用小米的专有 LaserLink 技术进行数据传输，使用户在相机应用中拍摄时，体验与普通内置摄像头无异。

realme真我

无独有偶，真我将手机影像算法和传统光学镜头相结合，也打造了一款概念机。其定制索尼一英寸大底传感器，得以实现行业Ultra级产品的影像清晰度。更为重要的是，其配备专业镜头专有的卡扣结构，可直接安装单反镜头进行拍摄。概念机同时提供两款专业级镜头（等效73毫米焦距人像镜头和等效234毫米焦距长焦镜头），可至高支持最高10倍原生无损变焦。

星纪魅族

展会上，星纪魅族带来了MEIZU Mblu 21、Note 21、Note 21 Pro等海外手机产品，以及多款联名的智能手表，同时新品矩阵Mblu22系列、Note22系列首次曝光，海外版手机也将采用 Flyme 系统，并预计在今年4月发布，即将在亚太、拉美、中东、中亚、欧洲等多个国家和地区进行销售。

星纪魅族还带来了AI智能眼镜——StarV Air2，该款产品支持实时翻译、导航等功能。AI实时对话翻译支持英语、日语、俄语、法语等 13 国语言，“多语种 AI 翻译”的使用时长超过10万小时；AI闪念速记可直接唤起AI语音助手，生成文字记录并转为代办；AI会议助手不仅可以在演讲发言时智能提词，还能根据会议语音生成纪要总结。此外，StarV Air2也可以与智能手机等终端无缝互联，为用户提供全天候的AI智能体验。

传音

TECNO Al Glasses系列首次在本次大会亮相。该系列不仅仅是时尚的眼镜，它将通过Al 图像捕捉为Al Glasses带来智能手机级成像，而TECNO Al Glasses Pro则具有创新的AR显示屏。

传音还展示了一系列概念设备、先进技术和革命性材料。这包括SPARK Slim超薄概念智能手机，其是拥有5000mAh+电池的业内最纤薄的设备。

至于创新设计开发，传音首次展示了星空光纤技术，该技术是将超细光纤与迷你LED灯相结合，集成到智能手机电池盖中，产生闪亮的星空效果。这项技术将在新的PHANTOM V Fold2 5G太空探险版概念上展示——这是业内首款具有卫星通信的可折叠智能手机，由月尘纤维材料制成。