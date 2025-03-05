马来亚投资银行（Maybank Investment Bank）在近期的一份报告中指出，当前在东盟地区，尽管马来西亚和新加坡在数据中心投资方面处于领先地位，随着越来越多的巨型企业和内容巨头公布了其在泰国建设云业务的规划，对泰国来说，这里也有望成为东盟地区的另一大数据中心投资要地。

报告称，虽然泰国数据中心的容量规模正在快速增长，但其需求也依然强劲，而这一点可以从新加坡电信（Singtel）在泰国建设的25兆瓦数据中心动向中得到体现——该数据中心已签约30%的容量，并且还有近50%的部分处于签约阶段。

此外，报告也表示，目前，泰国也收获了美国巨头的近85亿美元投资承诺，同时，包括阿里巴巴在内，许多中国云业务企业也在探索在泰国的基础设施扩张可能。

值得一提的是，近期，TikTok也宣布了针对泰国的投资计划，将在未来5年内对该国投资88亿美元，并通过设立数据托管中心、内容创作中心、本地化服务开发等手段，支持泰国数字经济基础设施建设。而相应的，据悉，目前，TikTok在泰国用户规模达到超5300万，全球排名第九。

另一方面，研究机构SemiAnalysis指出，尽管诸如字节、甲骨文等数据中心积极参与者在马来西亚对数据中心方面进行了不容忽视的承诺——至2027年，字节在该国的总租赁承诺将达到628兆瓦，而甲骨文字则为321兆瓦，在美国人工智能扩散框架等的AI芯片出口限令下，其针对“单一非第一层级国家部署不超过总算力的7%”的限制将影响到一些数据中心相关企业在马来西亚的投资，而这可能会促使企业做出更加多元化的投资策略。于此，泰国也有望迎来机遇。

而作为泰国数据中心产业的发展现状，根据一份来自去年下半年的报告，当时，曼谷（该地为泰国数据中心的主要所在地）数据中心的运营容量达到105兆瓦，较当年上半年的57兆瓦实现翻倍增长。此外，报告也指出，尽管这（并且泰国的在建及规划总容量为232兆瓦）与新加坡和柔佛（马来西亚州）的278兆瓦和1016兆瓦相比相形见绌，但这里的容量仍存在着进一步扩大的可能。

不过，在挑战层面，马来亚投资银行也指出，就数据中心的建设和运营而言，与其他东盟市场相比，泰国的建设成本和电力储备率具有优势，但其电力成本和水资源压力则不太理想。

最后，根据马来亚投资银行的另一份报告，未来几年内，东盟数据中心需求预计将以20%的复合年增长率增长。到2028年，其潜在数据中心可用市场总量（TAM）有望达到每年110亿美元。