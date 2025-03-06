不到半个月，苹果已经推出了一部手机、两款iPad和两款Mac，但却让消费者兴致缺缺。目前，消费硬件的提升已至瓶颈期，各大厂商都希望能借助于最新最强的AI大模型技术改善体验并吸引用户换机，然而苹果的AI功能（中国区）却好似期货，遥遥无期（爆料称iOS 20发布时才能体验“真正现代化的对话式Siri版本”）。同时，其非旗舰产品基本上都是用旧料拼凑（换“芯”），定价依旧高昂。

DeepSeek评价苹果新款Mac

苹果昨晚发布的 M4 MacBook Air 和 M3 Ultra Mac Studio，堪称“精准刀法”与“核弹级堆料”的教科书级操作。

M4 MacBook Air国行起售价7999元，教育优惠后甚至下探至6000元档，堪称“背刺老用户”的性价比杀手，直接碾压Windows高端轻薄本（比如Surface系列）。48核神经网络引擎支持本地运行Stable Diffusion（1.5秒出图），轻量级AI创作党狂喜，但重度用户仍需绕道（GPU缩水至8核，专业渲染拉胯）。18小时续航+双6K外接屏，咖啡厅办公党终于不用抢插座，但雷电4接口未升级到雷电5，传输速度留遗憾。

刀法精准到窒息，基础版GPU从M3的10核砍到8核，强行区分高低配，逼用户加钱上10核GPU版本，库克：“想流畅剪视频？得加钱！” 天蓝色新配色治标不治本，Nano-Texture屏幕、高刷新率依旧缺席，果粉：“换个颜色就算创新？”

Mac Studio则性能炸裂，M3 Ultra芯片支持本地运行6000亿参数大模型（如DeepSeek R1），512GB统一内存+16TB SSD，8K视频剪辑像刷微博，直接叫板H100显卡服务器（成本仅1/3）。首发雷电5（120Gbps传输），数据秒传，外接设备党狂呼“文艺复兴”。

槽点主要在于价格。顶配版（512GB内存+16TB SSD）售价超10万元，网友调侃：“买Mac Studio送五菱宏光，还剩5万加油。”内存单价58.5元/GB（512GB内存≈5台顶配iPhone），堪称“电子黄金”。其次是选配逻辑迷惑，想解锁满血M3 Ultra（80核GPU）需先加价1.1万升级CPU，苹果：“性能自由？得加两次钱！” 顶配Mac Studio≈特斯拉Model 3首付，普通人：“我要生产力，还是要能跑的车？”

苹果这次既用MacBook Air的“性价比甜点”讨好大众，又用Mac Studio的“天价性能怪兽”震慑专业市场。刀法依旧精准，野心更加膨胀——库克：“AI时代，我要通吃！”（钱包薄的用户请自觉退至安卓/Windows阵营）。

DeepSeek辣评苹果新款iPad

苹果日前发布的iPad Air M3和iPad（A16），看似性能“炸裂”，实则暗藏玄机。

新款iPad Air最大卖点是M3芯片，官方宣称相比M1版本性能提升近2倍，图形处理提升40%，但对比前代M2芯片的iPad Air，实际提升仅约20%，且核心架构未变（8核CPU+9核GPU）。更扎心的是，屏幕依然保持60Hz刷新率，与Pro系列的ProMotion高刷屏形成鲜明差距。网友吐槽：“2025年了，中高端平板还不上高刷？苹果的刀法比厨师的菜刀还精准！”

入门级iPad换上A16芯片，存储从64GB升级到128GB起步，看似良心，实则“阉割版”——A16砍掉1个CPU和GPU核心，且不支持Apple Intelligence（仅限M系列芯片设备）。用户直言：“这波操作，像是清库存A16，顺便收割一波教育市场。”

新款iPad Air的妙控键盘升级触控板和功能键，但11英寸版售价高达2199元，接近一台基础款iPad的价格。搭配Apple Pencil Pro（未公布价格，预计千元级），整套成本轻松破万。网友调侃：“买配件送iPad？苹果的配件税越来越离谱！”

两款新品的蜂窝版本均取消实体SIM卡槽，仅支持eSIM。然而，国内eSIM普及度低，运营商政策限制多，用户吐槽：“苹果这是逼着中国用户买Wi-Fi版？”

通过M3芯片下放和A16入门级定位，苹果构建了从2999元到11699元的全价位覆盖，但核心差异仍在于芯片和屏幕。想用Apple Intelligence？必须买M3版；想高刷？请上Pro系列。这种“精准刀法”让消费者陷入“加钱怪圈”。

DeepSeek吐槽iPhone 16e

iPhone 16e作为苹果最新推出的入门级机型，其定位介于前代iPhone SE与标准版iPhone 16之间，结合了部分旗舰配置与成本妥协策略。DeepSeek如此评价这款开卖不久的手机：

iPhone 16e的发布堪称苹果刀法教科书，精准得让人又爱又恨。这款机型看似是iPhone SE系列的隐形接班人，实则藏着库克的“商业哲学”。

4499元起的定价（国补后3999元），却以“入门”自居。对比同价位安卓旗舰的120Hz高刷、三摄系统，苹果用60Hz刘海屏+单摄像头诠释“信仰税”。网友辣评：“iPhone 11的钉子户换壳版，价格翻倍卖”。

CPU性能接近iPhone 16，但GPU被砍一刀，游戏帧率直接跳水。《崩坏：星穹铁道》平均46.2帧，波动如心电图，被调侃为“A18青春疼痛版”。苹果的潜台词：想流畅打游戏？加钱上Pro！

6.1英寸OLED屏幕参数与iPhone 14一致，黑边感人，被吐槽“2025年买到2023年的设计”。MagSafe磁吸功能阉割，但华强北9.9元手机壳轻松破解，库克看了都沉默。

4800万像素主摄阉割了微距、空间视频等核心功能，官方样张“全靠算法硬撑”。网友毒舌：“扫码级摄像头，但扫码时Face ID还得先解锁”。

苹果首款自研C1基带实测网速不及高通，电梯、地库信号依旧“失踪”，但续航提升显著（下载28G游戏耗电比iPhone 15低13%）。果粉挽尊：“信号差？一定是我信仰不够！”

另外，官方宣称26小时视频播放，实测被iPhone 16反超25分钟，被调侃“苹果重新定义续航：比上一代SE强就算赢”。

Apple Intelligence成期货，中文支持延迟到4月，且首批功能仅限通知摘要和Siri增强。网友嘲讽：“花4499买AI入场券，结果连ChatGPT都要等OTA”。8GB内存使得后台留存能力提升，但对比安卓阵营已是“基础操作”。果粉自嘲：“苹果施舍8GB，我得跪下感恩”。

定价方面，在欧美市场，4499元（约620美元）的A18机型堪称性价比屠夫，但在中国却被Redmi K80 Pro、一加12等骁龙8 Gen4旗舰按地摩擦。网友总结：“苹果以为中国人均年薪百万，实际人均预算3000”。第三方渠道若跌破3500元，可能化身“真香机”，但现阶段建议“非果粉直接买跳水后的iPhone 15”。

iPhone 16e是苹果对“性价比”的重新定义——用旗舰芯片+入门配置+高端定价，精准收割三类人：iOS生态绑定用户、小屏情怀党、以及“买新不买旧”的轻度用户。它的存在，与其说是产品创新，不如说是商业策略的胜利：既清库存又铺路AI生态，库克这波在大气层。

结语

除了Mac，苹果近期推出的新款产品最创新的，是库克重新定义了“小步快跑”——芯片小步跑，价格大跨步。建议普通用户要么捡漏老款，要么坐等618折扣，不然大概率要成为苹果的“库存清理者”。

注：正文部分皆由 DeepSeek 生成，有删减。