iPhone 的 Home 键（主屏幕按钮）于 2007 年亮相，随着 iPhone 16e 的发布，这一经典设计退出了历史舞台。

其实多年之前触摸屏控制已经全面超越之，苹果的做法早已势在必行。然而，尽管 Home 键的时代已经结束，但它绝对是重要的遗产。

Home 键对于初代 iPhone 至关重要，但它也显得格格不入，毕竟当时其他手机上没有这种按键。这既是冒险举动，也是必要创新。

我回顾了一下 iPhone 初问世的发布会环节，看看史蒂夫·乔布斯是如何宣传它的。“正面只有一颗按钮，”乔布斯说。“我们把它叫做 Home 键。无论你在哪里，它都能带你回到主屏幕。就是这样。”他第一次演示它时，跳进了 iPod 应用，然后点击 Home 键返回到主屏幕。

一切立刻变得有意义，任何人都能马上理解。Home 键让人们更容易过渡到智能手机和触摸屏：如果你在应用程序中迷路了，或者忘记了自己在做什么，你随时可以按 Home 键回到主屏幕并重新定位。

当然，苹果不仅仅用 Home 键来“带你回家（take you home）”。随着时间的推移，这颗按钮也增添了一些功能，比如在 iPhone 4S 上按住它就可以启动 Siri；在 iPhone 5s 上，苹果将它变成了 Touch ID 指纹传感器；而随着 iPhone 7 的推出，Home 键理论上已不再是一颗可以按下去的真正的按键——苹果转而使用 Taptic Engine 来模拟按下机械按钮的感觉（后来 MacBook 的触控板也采用了相同技术）。但即使拥有所有这些功能，你仍然可以将 Home 键当作终极安全阀来使用。

Home 键非常好用，在首次推出的 10 年内基本保持不变。但在这之后，一切都发生了变化：iPhone 开始因其大而厚的边框而显得过时，许多 Android 手机也已转向全面屏设计。Home 键虽然很有用，但却让 iPhone 看起来落后于竞争对手。

2017 年，iPhone 十周年之际，苹果推出了 iPhone X（没错，当时我首发就买了），取消了 Home 键，转而采用全面屏，并在屏幕底部设置了固定导航条。当苹果在 iPhone X 上砍掉 Home 键时，我非常怀疑，一个小小的浮动导航条能否像物理按键那样可靠并好用。

多年后，我仍然觉得有些勉强。在iPhone X 之后的多代 iPhone 中，绝大多数人已经习惯向上滑动回到主页，而不是按下按钮。底部没有主屏幕按钮，有额外的屏幕空间感觉也更棒；而且 Face ID 可以说是比 Touch ID 更好的身份验证系统。

但是，我仍希望有最后的安全阀。就像我在平日驾驶时的体验那样——有真正的空调调节按钮总是更好的，因为在挡风玻璃起雾时，我可以快速解决之。而不是在一块大屏幕上匆忙地寻找除雾图标。

不过现在的手机可能真的不再需要那颗按钮了。

苹果早就应该完全放弃 Home 键。现在它已消失，我会非常怀念它。再见。