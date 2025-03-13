押注AI是很多教育公司当下的选择，没想到明星也想要从中分一杯羹，

近日，“吴彦祖入局英语教育”的说法甚嚣尘上，经了解，398元的课程以“84节场景化口语课+AI陪练”为核心，主打“与吴彦祖对话”的沉浸式体验。每节课8至10分钟，主打其母语级发音和影视化教学场景。

学员可通过竖屏视频与吴彦祖“对话”，并搭配AI学伴“智能阿祖”完成互动训练。尽管AI语音被吐槽“不像本尊”，但沉浸式追星学习的噱头仍吸引了大批粉丝买单，5天销售额超500万元。

高途想靠AI翻盘

据了解，吴彦祖通过其间接持股的杭州雅识教育科技公司负责课程内容开发，而高途作为在线教育平台，承担课程的分销与运营，并通过自有APP、抖音等渠道销售课程。

在其中，吴彦祖的角色是“明星导师”和流量入口，通过录制教学视频吸引粉丝购买课程，而高途则通过自有讲师和AI技术（如“智能阿祖”语音陪练）强化课程的专业性，筛选高粘性用户，延续“粉丝经济”。高途这次的合作明显是试图通过明星效应和AI技术吸引流量，拓展成人教育市场。

2月26日，高途教育发布截至2024年12月31日第四季度和全年未经审计财务报告。从营收来看，高途教育2024年第四季度收入13.886亿元，同比增长82.5%，2023年同期为7.610亿元；2024年全年收入45.536亿元，同比增长53.8%，2023年同期为29.608亿元。

从收款来看，高途教育2024年第四季度收款21.602亿元人民币，同比增长69%，2023年同期为12.781亿元；2024年全年收款56.124亿元，同比增长68.1%，2023年同期为33.388亿元。

尽管收入增长，但高途教育的净亏损却进一步扩大，2024年第四季度净亏损从2023年同期的1.196亿元增加到1.358亿元；2024年全年净亏损从2023年同期的720万元扩大到10.49亿元。

高途将AI技术视为增长核心，接入DeepSeek大模型优化教研、教学及用户服务，财报显示，公司内部协同工具AI助手日访问量提升200%，用户侧的AI伴学助手和智能选科功能覆盖率显著提升。

教育公司齐刷AI存在感

“人工智能学习设备是增长最快的业务线之一。”好未来集团总裁兼首席财务官彭壮壮在去年10月24日晚的财报会上称，好未来对AI的投资将更多地集中在应用层。彭壮壮透露，在过去的几个月里，好未来在AI原生应用方面也取得进展，已推出一个AI问答应用程序。与市场上的传统解决方案相比，该应用可实时参与学习者的问题解决全过程。

猿辅导也在借助AI重塑自家产品。目前飞象星球大模型已经可以实现对主观题的批改、生成每个学生的“个人知识图谱”。去年6月，飞象星球中有关“作业设计”、“课后服务”、“课堂讲评”等多个AI功能已经进入到全国183个地区的学校中。

在语言学习中声量相当大的多邻国，也吃到了AI红利。2024年第四季度，多邻国实现收入2.096亿美元，同比大幅增长39%；净利润为1390万美元，较去年同期增长14.88%，显示出多邻国在市场上的占有率和认可度持续攀升。

然而，多邻国在 2019 至 2022 年间，一直处于亏损状态。在多邻国的业务拓展中，人工智能技术的应用起到了极其关键的作用。公司通过将AI技术和自动化工具结合，迅速迭代并扩展课程内容，还能优化打卡提醒内容等。早在 2021 年，多邻国就开始与 OpenAI 接触；2023 年，它成为了 GPT-4 首批合作用户，2024 年多邻国为研发投入2.35 亿美元，在总成本中占比极大。

新推出的Duolingo Max订阅服务，以其强大的生成AI功能驱动，得到了市场的热烈反响。2024 年，多邻国订阅收入占比持续上升，已经达到 81.2%，付费用户数相比上年也增长了43%。

月前，中信证券研报表示，看好目前在Deepseek催化下，教育+AI在教育硬件、软件订阅、智慧校园三个赛道上的商业化落地，同时看好其对于传统教培领域的效率提升。

近几年，好未来在已经拥有MathGPT等教育大模型的基础上，宣布将全面拥抱DeepSeek；网易有道也表示全面接入DeepSeek-R1大模型。其AI全科学习助手“有道小P”结合DeepSeek-R1的超长思维链，进一步优化了个性化答疑功能。

AI在教育中扮演的角色

吴彦祖的英语课程本质是明星IP与AI技术结合的商业尝试，其核心内容仍依赖真人教学，AI仅作为辅助工具。尽管短期内通过流量实现高销售额，但课程内容与AI体验的实际效果存在争议，长期能否持续需视用户口碑与内容迭代而定。而DeepSeek、豆包的普及使免费学习的工具增多，进一步考验付费课程的核心价值。

不过我们也不能否认AI在教育生活中扮演的角色，在政策推动下，AI技术已渗透到学校和课堂。日前，北京市教委出台《北京市推进中小学人工智能教育工作方案（2025—2027 年）》，计划从今年起，全方位推动人工智能赋能首都基础教育改革发展。

南京市人工智能教育培育校——光华东街小学不断探索AI技术与教育教学的深度融合，并在学科课程改革的推进中提出了“数智课堂”的模式。

而天津大学为帮助学生及时了解重大工程与学科前沿，根据兴趣需求制定个性化学习方案，在去年上线了“全过程全环节AI助教”，作为“虚拟教授”帮助新工科学生们学习。据介绍，依托于人工智能模型的助教可以实现24小时无休的交互式答疑辅学。

上月，乌鲁木齐市第一中学（河马泉校区）正式将DeepSeek引入日常课堂教学，语文、数学、英语、物理、化学、生物等学科的教师首次运用DeepSeek辅助教学，比如通过AI模拟英语对话场景，帮助学生提升口语和听力能力。

目前，AI正从智能备课、学情分析向个性化学习甚至是科研辅助延伸。当技术狂欢褪去，决定胜负的仍是教育本质——AI能否真正突破情感交互与个性化学习的边界，或许才是这场教育革命的核心命题。