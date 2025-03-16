2025年央视“3·15”晚会重拳出击，揭露了多个行业乱象。从母婴用品翻新黑产、徒手制作的一次性内裤，到AI骚扰电话窃取隐私、电子签高利贷的“隐身陷阱”，这场消费安全风暴令全网震怒。

触目惊心的产业链背后，到底有多少“沉默的暴利”？以下是今年“3·15”晚会集中曝光的问题及具体情况。

卫生用品安全隐患

梁山希希纸制品有限公司被曝以低价收购知名品牌（如全棉时代、苏菲、Babycare、自由点等）的残次卫生巾、纸尿裤，分拣后以“二等品”名义高价倒卖。

按照希希纸制品公司负责人的说法，其私下买通了正规企业的员工，把原本企业应该切碎的不合格卫生巾、纸尿裤，不经过切碎的工序，私下偷偷卖给了希希纸制品公司。希希纸制品公司用此办法，以极低的价格，收集到了众多正规企业原本应该切碎处理的“二等品”卫生巾、纸尿裤。

一经披露，全棉时代、苏菲等涉事品牌连夜否认合作，称残次品已销毁。

一次性内裤乱象

商丘市梦阳服饰、健芝初医疗器械等企业被曝生产环境恶劣，工人徒手制作且未灭菌，使用涤纶冒充纯棉标签，并喷强力去污剂掩盖卫生问题。涉事品牌包括初医生、贝姿妍、浪莎等，部分产品未标注真实材质。

3·15晚会曝光后，浪莎官方旗舰店、贝姿妍旗舰店均下架了各自的一次性内裤产品，初医生旗舰店下架了曝光的一次性内衣产品，一次性内裤产品仍处于正常售卖中。

平台商家高价维修乱象

啄木鸟维修平台被指频繁发生“无病乱修、小病大修、乱收费，坑骗消费者”等乱象。节目播出后，重庆市市场监管局组织执法人员立即前往重庆啄木鸟网络科技有限公司对该企业进行了现场查处。

晚会曝光后，啄木鸟维修多平台账号已下架。啄木鸟官方回应称：针对维修师傅他们有着严格的投诉流程，称已建立“客服登记—专人回访—查实处罚”三级投诉机制，承诺48小时响应，确认属实将会对师傅进行严格处罚。

由于时间持续发酵，影响恶劣，啄木鸟家庭维修深夜发布了第二次声明：“面对突如其来的质疑，我们在第一时间发布了声明，试图回应，试图解释，试图挽回，但现实是，我们的客服、内部团队在各个端口的沟通混乱，回答不一致，甚至在紧张和失措中做出了推诿责任的错误回应。这不是任何个人的失误，而是我们整个体系的问题。”其还称要“放弃公关，接受阳光下的检验”。

虾仁超量添加保水剂问题

一些水产企业在生产虾仁过程中存在超量使用“保水剂”的黑心行为。保水剂即食品水分保持剂，常用复合磷酸盐，能保持虾仁的水分、提升口感和延长保质期，业内称这样的方式为“保水”或“泡药”，但部分企业却用保水剂来“给虾增重”。

尚方舟食品公司工作人员透露，保水百分之二十，意味着虾仁吸收水分之后体积变大，重量增加了百分之二十。除了上述企业，涉事企业还包括了中青海洋水产有限公司、湛江良基食品有限公司、连云港鲜知肴食品公司、渔趣多食品有限公司、宝辉水产有限公司、良基冷冻食品有限公司等。

“电子签”高利贷再现

晚会曝光了“电子签”背后的高利贷乱象。央视记者发现，在借贷宝平台签了正规的电子签协议，打了电子签的欠条，但实际交易的时候，真正的交易却不在平台上进行。多位在借贷宝、人人信这些电子签平台上签条借款的人告诉记者，即便遭遇了放款人的高利贷和暴力催收，由于不清楚其真实身份信息，根本没办法起诉。

据报道人人信经理暗示，其商业模式放款人通过电子签放高利贷挣钱，平台不断通过电子签欠条收借钱人的手续费，出了问题，谁也不用担责任。企查查APP显示，涉事人人信（天津）科技有限公司成立于2015年8月，法定代表人为马某，该公司涉多起民间借贷纠纷，大多为第三人身份。其中，部分民间借贷纠纷案件已成终本案件。

“大数据获客软件”沦为隐私黑产

近年来，互联网上出现了很多“精准获客”的广告，声称通过这种“大数据获客软件”，商家可以精准获取海量目标人群的消费习惯、手机号码等信息。实际上，一些企业正利用这些软件牟利。

按照节目信息，云企智能科技有限公司工作人员指出，公司的获客软件能够将商家想要的关键词设为标签，软件会自动在选择的短视频平台上扫描评论区，一旦发现与标签词相关的评论，就会强行抓取这个用户的电话、微信账号等信息。此外，这款获客软件，还能帮助商家监控和偷取自己同行的直播带货数据，去对方的直播间“截流和引流”。

在调查过程中，知情人还告诉记者，市场上现在最厉害的“获客”公司，不仅仅是在互联网上偷数据，还能使用手机的三网通信大数据进行获客。在一份宣传资料上记者看到，这家公司将个人用户分为9种类型，个人标签达到3800项，网站2亿多个，互联网品牌6万个，每日处理数据量达到了100亿条。

AI外呼机器人成骚扰电话帮凶

根据节目信息，一年多来，互联网上出现了很多所谓“外呼”业务的广告，这些外呼公司的核心业务，就是帮助商家向手机用户拨打自己的营销电话，俗称“电销”。这些外呼公司打着“高效触达用户”“精准拓客”等旗号招揽生意，甚至还宣称可以通过AI智能机器人拨打营销电话。

这些从事外呼业务的公司，都是从虚拟运营商购买的“小号”，这些号码没有实体手机卡，也不需要实名认证。利用获客软件偷取消费者电话号码，虚拟运营商有大量的小号，再加上外呼智能机器人所谓的科技加持，市场上外呼公司的电话销售产业链条，就这样快速形成。

当晚，工业和信息化部连夜组织北京、上海、广东等地通信管理局对涉嫌违法违规主体进行调查处置，责令基础电信运营商立即关停涉事线路、对涉个人数据信息有关情况进行核查，督促互联网平台企业全面清理违法智能外呼软件销售推广信息。

消费欺诈新套路

晚会曝光了兑捷网络科技有限公司、诺禾网络科技有限公司、变现猫网络科技有限公司等公司利用不当手段涉嫌侵害消费者权益的问题。

央视报道，用户通过第三方电子发票服务平台提交发票信息后，页面会自动跳转至“大转盘”小游戏。在点击抽奖并获得“大奖”——200元话费券后，充值话费没有到账，用户询问客服得知，按照使用规则，需要充值4000元、最快15个月才能用完券码。上述手机抽奖互动广告由兑捷科技负责推广，该公司负责人称，话费券使用周期长，多数人领取一两个月后就遗忘了，这也给商家敛财提供了便利。

诺禾网络主要通过白酒推广获利，宣称价值4700多元的两箱白酒，以398元的价格卖给消费者，消费者货到付款收到的是真实价值63元/箱的白酒。

五金市场公然售卖非标电线电缆

按照举报人提供的线索，记者在2025年1月，来到南宁的科德国际五金市场，这里是华南地区规模较大的五金机电市场之一。记者在市场调查发现，这里一些商家销售的电线电缆产品报价明显偏低，说辞也基本一致，那就是他们售卖的是所谓的“非标线”。简单来说，所谓“非标线”，就是未达到国家检测标准的电线电缆。

贵阳的金石五金机电城，是华南地区规模较大的五金交易市场之一，然而，部分商家竟也在售卖同一规格、两种价格的线缆。记者按照销售商家提供的地址，来到了位于安顺市的金明阳电线电缆公司，这家公司对外宣称自己的年销售额过亿。负责公司销售的陈总告诉记者，他们企业能按照客户需求，生产不达标的电线。在多个商家提供的供货名单里，润雄电缆集团有限公司也多次被商家们提及，主管销售的负责人范经理介绍，他们厂生产的“非标线”，不仅外观和国标线一样，还能提供齐全的资质报告，可以实现“造假一条龙”。据应急管理部统计，在国内重大火灾的案例中，因线缆引发的火灾占50%以上，居各类火灾之首，全国近十年来发生因电缆着火蔓延成灾的重大事故逾百起。

附：2024年“3·15”晚会涉事企业后续

去年央视315晚会曝光主板机黑灰产业链，网络水军利用主板机随意更改ip逃避监管，涉及企业为云抖科技、云机侠（深圳）科技有限公司、深圳云承未来科技有限公司。

去年9月19日，云机侠（深圳）科技有限公司被深圳市监局宝安监管局因通过登记的住所或者经营场所无法联系，列入了“经营异常”。

据央视报道，3·15晚会曝光云抖科技有限公司的问题后，湖南省汝城县市场监管部门协同公安、网信、经信等部门第一时间赶到现场检查执法，对涉事企业进行了查封，对所有材料工具进行了封存。现场封存电脑主机28台、显示器24台、手机54部、未启封的主板机（箱）103箱。而云承未来科技有限公司在工商查询中显示“注销”状态，注销日期是今年的2月17日。

安徽厨先生食品有限公司、安徽东辉食品科技有限公司以及阜阳市春天食品有限公司因使用槽头肉来制作食品而在去年被央视3∙15曝光。

在阜阳市市场监督管理局官网上，去年4月29日，市监局针对央视3∙15曝光问题，对安徽厨先生食品有限公司和法定代表人王广志、安徽东辉食品科技有限公司和法定代表人张来勇、阜阳市春天食品有限公司和法定代表人杨春天作出处罚决定，包括吊销《食品生产许可证》，对企业和负责人罚款等。

珍爱网、百合世纪佳缘、恋爱课等婚恋公司由于存在故意夸大会员收入、误导消费者等不当行为，不仅损害了消费者的利益，也严重影响了行业的健康发展。

珍爱网的运营公司深圳市珍爱网信息技术有限公司，2024年4月15日，因不正当竞争行为被予以行政处罚170万元。

恋爱课信息技术（广州）有限公司在2024年4月8日，被广州越秀区市监局因央视3∙15晚会曝光内容，被处以警告、没收违法所得和罚款，共计近60万元。同年4月30日，恋爱课信息技术（广州）有限公司因决议解散，拟向公司/农民专业合作社登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权。同年5月7日，因无法通过登记的住所或者经营场所取得联系，被广州市越秀区市监局列入“经营异常”。

世纪佳缘的运营公司上海花千树信息科技有限公司，去年3月26日，因骗取消费者价款或者费用而不提供或者不按照约定提供商品或者服务，被上海市杨浦区市场监督管理局罚款20万元，同年4月2日，因对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的，被罚款10万元。然而，在同年11月12日，该公司又因为在6月13日给会员做虚假宣传被查实，杨浦区市监局又给予其2万元罚款。

天津顺玻玻璃科技有限公司、廊坊永彬玻璃科技有限公司、天津保建节能玻璃有限公司、三河市双福铝塑门窗有限公司等企业产品质量不达标，生产、检验资质、抽检均造假。

情况曝光后，天津市市场监管、公安部门立即赶赴涉事企业进行查封，并对涉嫌违法的防火玻璃产品进行了封存。

企查查显示，2024年8月，廊坊永彬玻璃科技有限公司注销。2024年4月，廊坊龙盾玻璃有限公司因伪造认证标志案，被吊销营业执照、没收违法所得3.51万元并处罚金13.53万元。同时，又因此案被列入严重违法黑名单。2024年4月，因三河市瑞达丰玻璃经销处擅自出厂、销售未经认证的列入目录的产品；销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品被罚没1.55万，同年5月公司注销。企查查显示，2024年4月，三河市双福铝塑门窗有限公司因擅自出厂、销售未经认证的列入目录的产品；销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品；获证产品规格和型号发生变化，未申请变更被罚没合计41.85万元。2024年12月，天津顺玻玻璃科技有限公司注册资本减少90%，由1000万元减少至100万元人民币，法定代表人从“孔志斌”变更为“张福元”，原高管孔志斌、张国强、张国龙均已卸任，由张福元接任；2025年2月该公司张国强、张国龙将所持公司股权转让给张福元。

湖南万江消防设备有限责任公司、东莞市创亿消防器材有限公司、湖南株洲闽湘消防设备有限公司、鼎盛交通设施消防器材批发门店等

根据天眼查信息，湖南万江消防设备有限责任公司分别于2024年4月、5月、7月因灭火器质量问题被罚，罚金共计2.57万元。同年12月，该公司注销。2024年4月，东莞市创亿消防器材有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系东莞市创亿消防器材有限公司被列入经营异常名录。

2024年4月，湖南株洲闽湘消防设备有限公司因在开展消防设施维护保养工作时，书面结论文件未签名、盖章被罚2800元，5月被列入经营异常名录。后续，该公司又被列入税收非正常户、因民间借贷纠纷被起诉。不久前，其被列入被执行人，涉诉债务总金额为4.54万元。

2024 年 3· 15 晚会上，曝光了号称具有提升免疫力、改善睡眠、保障男性勃起功能、调节生理紊乱、抗衰老等功效的听花酒。

3.15 晚会播出当晚，上海证券交易所就央视报道公司产品广告宣传违法一事，向青海春天发出了监管工作函。成都市武侯区市监局也对青海春天子公司听花盛世贸易有限公司发出了《行政处罚告知书》，责令其立即停止违法宣传行为，并处以 180 万元的罚款。

青海春天在 2024 年半年报中表示，2024 年 3 月 15 日，媒体报道事件对公司原定的营销经营计划带来了一定的影响，公司为配合市场监督管理部门的检查，并开展自查整改工作，主动暂停了产品的经营。

2024 年 4 月底，成都市武侯区市场监督管理局根据我国《反不正当竞争法》对公司子公司予以行政处罚，有关《行政处罚决定书》的内容与产品质量和食品安全问题无关，公司开始恢复经营，积极消除不利影响、化解有关的经营风险。

同年9月，西藏春天酒业有限公司印刷的《听花内部培训专用资料袋》及“听花酒功效折页”，属引人误解的商业宣传，被罚130万。

注：以上内容均根据网上公开资料整理