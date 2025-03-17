当全球科技巨头在生成式AI领域展开军备竞赛时，苹果公司或将为其战略迟缓付出代价。原计划搭载于iPhone16的Siri智能升级计划遭遇瓶颈，从WWDC 2024的炫目预告，到未兑现承诺的广告，苹果在AI领域呈现出罕见的产品与营销脱节。然而，被寄予厚望的Siri又带来了“噩耗”。

近日，苹果公司在内部会议中表示推迟为语音助手Siri注入AI功能的计划，这一尴尬局面不仅导致其股价下挫，更引发了Siri团队内部的士气危机。据彭博社最新报道，苹果Siri部门高级总监罗比·沃克（Robby Walker）在全员会议上坦承，团队成员可能正经历着愤怒、尴尬与职业倦怠的复杂情绪。沃克表示：“当同事、亲友向你询问项目进展时，这种处境确实令人不快。”

高开低走，苹果头大

在2024年的WWDC上，苹果预告了Siri的巨大升级，将依托与OpenAI的合作，让Siri变得更智能。据了解，当时苹果方面称升级后的Siri将掌握大量关于功能和设置的信息，能解答数千个关于如何在iPhone、iPad或Mac上进行操作的问题，如可以理解上下文，不必再次复读冗余信息；在不方便语音时，也可以使用文本与Siri进行交互；语言词组更为自然，能搜索极为具体的目标。如果能实现，将会成为全球果粉的“Wow moment（惊喜时刻）”！

彼时踌躇满志的苹果，估计没有想到这会是一场难以按时兑现的承诺。去年秋季，苹果推出由《最后生还者》主演贝拉·拉姆齐代言的广告，提前宣传原定于今年6月随iPhone 16推出的AI版Siri功能。这些广告展示了Siri通过整合日历、邮件等信息流实现智能化场景交互的未来图景，例如快速识别偶遇者的身份信息。这些被苹果标榜为”Apple Intelligence”生态核心的功能，本是iPhone 16乏善可陈的硬件升级中为数不多的卖点。然而随着开发进度滞后，这项功能相关的广告已被撤下。

而在不久前，一项由谷歌的 Gemini 人工智能驱动的实用新功能已面向谷歌 Workspace 的用户推出，用户可以直接从电子邮件中将事件添加到谷歌日历中。Gemini 将自动检测电子邮件中与日历相关的内容，并显示一个 “添加到日历” 的按钮。点击该按钮后，Gmail 的侧边栏将会打开，以确认该事件已添加到日历中。

是的，没有错，竞争对手已经next level了。

事情还有转圜之地吗？

据彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）前日报道，先前在WWDC预告的功能目前在苹果公司内部至少已处于半可用状态。

古尔曼指出，沃克在近期的一次 Siri 团队全员会议上展示了部分个性化 Siri 功能的“工作”状态。沃克在会议中展示了该技术的实际运行情况：Siri 能够按照指令找到他的驾照号码，还能找到特定孩子的照片。此外，Siri 还能够通过语音精准操控应用程序，例如在邮件中嵌入内容、添加收件人并进行其他修改。

不过，沃克表示这些功能目前仅能在“大约三分之二到 80% 的时间”内正常工作。苹果公司面临的任务是确保这些功能不仅能够运行，还要运行良好，才能将其推向消费者。

尽管苹果已抽调Vision Pro项目负责人Kim Vorrath加入Siri团队，并计划在iOS 19中整合”LLM Siri”新架构，但此前有消息人士透露，真正对话式Siri可能推迟至2027年iOS 20发布。竞争对手方面，亚马逊Alexa+已推出付费订阅服务，能够轻松执行诸如购买音乐会门票、订购杂货、预订晚餐等日常任务，还能针对用户家庭中的不同成员，贴心提供定制化的食谱建议。相较之下，苹果与之形成明显技术代差。

不久前，苹果向iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS 18.4开发者预览版Beta 3更新，新版iOS中加入了Apple Intelligence的简体中文版，与iOS 18.4正式版一同推出。虽然iOS 18.4在语言选项中加入了对中文的支持，但国行版iPhone用户仍无法正常使用苹果AI功能。有消息称，国行版iPhone要用上苹果AI，最快也要等到5-6月份。

目前，苹果正在联合中国合作方努力让中文版本的苹果智能落地。此前阿里巴巴确认，苹果公司将会和阿里合作为中国用户提供更加个性化和本地化的服务，苹果已将AI功能提交给相关机构审批。

希望届时Siri能更好用吧。