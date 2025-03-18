美国当地时间18日，英特尔新任CEO陈立武履新。不客气地说，他需要接手的是一个烂摊子：去年净亏损188亿美元，市值缩水超一半，失去芯片代工的霸主地位，道琼斯指数被英伟达取而代之……当黄仁勋用“英伟达就是AI的代名词”定义新时代时，陈立武需要迫切向外界证明，英特尔还能在摩尔定律的尽头，书写一个老兵逆袭的故事。

战略决策四大失误

英特尔的颓势不是一天造成的。

2006年，苹果寻求合作开发iPhone芯片时，时任CEO保罗·欧德宁以”利润太低”为由拒绝。当时正值互联网时代，PC销量蒸蒸日上，而他没有料到，随着移动互联网时代的到来，手机出货量将超越PC，成为人人必备的随身设备，导致ARM架构主导移动互联网时代。这一决策直接让英特尔损失了未来智能手机市场的万亿级增长空间。

1998年，英特尔推出了i740显卡，打算在新兴的GPU市场一搏，可由于未搭载独立显存，这款产品在当时毫无竞争力。显然英特尔只是将其作为一场实验，并未放在心上，毕竟在PC时代，英特尔的CPU无处不在，这种“小失败”在当时似乎无足挂齿。然而恰恰错失了3D游戏推动的3D图形需求的爆发机遇，与GPU的高速发展错肩。

在图形处理技术崛起的关键时期，英特尔原CEO贝瑞特选择了押注集成显卡，将显卡与CPU捆绑，满足主流PC的需求，但这却直接断送了英特尔进军高性能GPU市场的可能。要知道，随着生成式AI的发展，如今英伟达数据中心GPU芯片市占率高达98%，而英特尔不足1%。

除了数据中心业务，英特尔也对AI投资产生了历史性误判。据路透社报道，英特尔曾在2017年和2018年探讨过对OpenAI的投资，但最终决定放弃这笔交易。

那时OpenAI还只是一个刚起步的非营利性研究机构，对方对英特尔的投资很感兴趣，可以减少其对英伟达芯片的依赖，如果英特尔以成本价向OpenAI提供硬件，它还可以再收购15%的股份。两家公司的高管讨论了多个合作方案，最终，英特尔决定放弃这笔交易，部分原因是时任CEO鲍勃·斯旺认为生成式AI模型不会在短期内进入市场，英特尔无法收回投资。

后面的事大家都知道了，OpenAI在2022年推出ChatGPT，颠覆了全世界对AI的认知。O而英特尔当前市值仍保持在千亿美元级别，但仅为OpenAI估值的约70%。

令人惋惜的还有英特尔的代工业务。

在10nm制程以前，英特尔的技术一定保持领先。但是大概在十年前，考虑到良率，英特尔在10nm的工艺节点没有采用EUV技术，加上彼时台积电获得了来自苹果等诸多客户的大量订单，工艺进步神速，从7nm到3nm制程上一直遥遥领先。

反观英特尔芯片代工业务，不仅已在与台积电和三星的先进制程竞争中落于下风，而且2023年该业务亏损达70亿美元（约等于506亿人民币）。

管理层动荡

美国当地时间2024年12月2日，英特尔对外宣布，公司首席执行官帕特·基辛格正式退休，并于12月1日卸任董事会成员职务。为确保公司平稳过渡，董事会将立即着手寻找新的CEO人选。在此期间，英特尔首席财务官David Zinsner和产品负责人Johnston Holthaus将共同担任公司临时联席CEO。

实际上，帕特·基辛格现年64岁，执掌英特尔不到5年，于2021年2月在关键时刻被任命CEO。基辛格上任后激进地对英特尔进行了大刀阔斧的改革，努力革新英特尔传统IDM模式，并推出全新的IDM2.0战略。

其计划分为三部分：自有芯片制造将外包给第三方代工厂、斥资200亿美元新建两座全新芯片厂、承接芯片代工业务。即便如此，还是没能止住英特尔代工业务的亏损，其提出的”四年五制程”计划也尚未见效。

目光放到其上一任CEO鲍勃·斯旺身上。这位领导者缺乏技术背景，在他的任期内，英特尔最新一代芯片被推迟，而竞争对手AMD的芯片已经开始发货。

在WWDC 2020上，苹果公司更是重磅宣布，将在其Mac电脑中使用自家芯片，这打破了与英特尔在芯片供应方面长达15年的合作关系。苹果称英特尔芯片的更新跟不上Mac系列产品的更新步伐，采用ARM架构的芯片则能为Mac降低功耗、提高效率并革新产品整体设计。目前，苹果全系列产品基本上摈除了英特尔的芯片。

自安迪·格鲁夫时代后，英特尔历经多任CEO，平均任期不足5年便下台。因此新任CEO陈立武仍不被一些批评者看好，认为其改革将面临组织文化惯性阻力。

新官上任“三把火”

说陈立武是新官上任其实不够严谨，因为其原来就在英特尔董事会任职。在2008年至2023年期间，陈立武曾担任芯片设计软件公司Cadence的CEO，其任内公司股价一度翻了40倍。投资者看好这位有着制造业背景的领导者，这也是其今天能重新回到英特尔的原因之一。

根据公开披露的监管文件，英特尔董事会在2023年第四季度委任陈立武负责监管制造业务的专项职务。消息人士披露，经过数月的内部调研与评估，陈立武对组织运行机制提出尖锐批评，认为公司已逐渐丧失了第三代CEO安迪·格鲁夫所倡导的”唯有偏执狂方能生存”的企业文化精髓。

在此期间，陈立武曾向董事会提交多项改革方案，但未获实质性采纳。相关公开资料显示，因其战略主张与董事会存在根本性分歧，陈立武最终于2024年8月正式辞去英特尔董事职位。

这位华人的经历颇为传奇，作为风投基金华登国际的创始人兼董事长，其执掌的华登在过去二十年里投资了上百家中国科技、芯片公司，其还是中芯国际2020年在科创板上市时唯一一位18年不变的董事。加上华人如黄仁勋、苏姿丰、陈福阳之流在硅谷的巨大影响力，因此外界对这位新上任的硅谷CEO颇为期待。

英特尔董事会独立主席Frank D. Yeary提到自己曾与陈立武密切合作，亲眼目睹了陈立武对客户的不懈关注如何推动创新和成功，“很高兴能够聘请陈立武担任我们的CEO，我们将努力加速公司扭亏为盈，抓住未来巨大的增长机遇。”

知情人士称，上任后，陈立武将“以全新的视角”审视英特尔的员工队伍。不同于上任基辛格的老好人角色，他应该会做“艰难的决定”——通过裁员来解决管理人员行动缓慢和臃肿的问题。

另外，在上周的备忘录中，陈立武表示计划保持对晶圆厂的控制权，并试图恢复英特尔作为“世界级工厂”的地位。知情人士表示，若能赢得至少两个大客户，英特尔代工业务或将迎来转机。接下来，这位华人CEO将会着手提高芯片生产“良率”，以在今年18A工艺进行首批内部量产时，能增加每个硅晶圆上的芯片数量。

据了解，其还将带领英特尔重启AI芯片计划，并拓展至软件、机器人和AI基础模型等多个领域的业务。甚至打算效仿英伟达的芯片发布计划，每年都推出高端AI芯片。但业内人士称，打造全新架构的AI芯片，至少要到2027年。

结语

从错失智能手机革命到在AI芯片战场全面失守，从制程技术被台积电反超到苹果”弃芯”断供，这家曾定义PC时代的科技巨头，正经历着技术路线误判、组织文化僵化、代工业务连年亏损的三重绞杀。陈立武的履新，当是英特尔的背水一战。