苹果今年春季的一系列硬件更新已经过去，上周我们迎来了软件方面的一些消息。首先，苹果表示将推迟由 Apple Intelligence 驱动的更智能、更个性化的 Sir。随后，又有传闻称苹果将对其软件平台进行全面的视觉革新，包括预计将在六月 WWDC（全球开发者大会）上发布的 iOS 19 和 macOS 16。

传闻的消息来源非常可靠。Jon Prosser 一月份在他的 YouTube 频道 Front Page Tech 上发布了一段视频，他在视频中表示自己看到了适用于下一版 iOS 重新设计的相机应用，其界面有诸多变化，给人的感觉更像是 visionOS 应用。他认为，苹果不会仅重新设计像相机这样的核心应用，应该会对系统界面进行整体重新设计。

彭博社的马克·古尔曼对此进行了跟进报道，称 iOS 19、iPadOS 19 以及 macOS 16“将会从根本上改变操作系统外观，并使苹果的各种软件平台更加一致”。他还特别提到了 visionOS——苹果昂贵的（29999 元）Vision Pro 操作系统——是新设计的灵感来源之一。

该传闻的可信度极高。苹果通常会统一所有平台和设备的视觉主题，这么做有道理。但在该公司正艰难推进 Apple Intelligence 且推迟发布新 Siri 之际，给 iOS 和 macOS 换上新外观充其量不过是一种分散注意力的行为，往糟里说就是主次不分。

智能 Siri 的推迟发布对苹果的人工智能野心来说是一次沉重打击。苹果在 2024 年 WWDC 上介绍了它，承诺更聪明的 Siri 是能更好理解手机应用、并能更广泛代表用户使用它们的助手。

新 Siri 可以做到诸如自动将地址添加到通讯录卡片中这样的事情。苹果展示的另一个例子是，让 Siri 找到你的驾照照片，获取 ID 并粘贴到你正在填写的表格中。它还将能更好地感知屏幕内容，同时具备更强的自然语言理解能力。

这对苹果来说是个糟糕的局面。彭博社发表了一篇展示 Siri 团队在延迟公告后陷入混乱的文章，之后情况变得更糟。报道称，苹果高级总监罗比·沃克（Robby Walker）为 Siri 团队举行了一次全体会议，表示延迟“丑陋且令人尴尬”， 而决定在功能准备好之前就进行宣传，使问题更严重。坦白讲，苹果于去年秋推出了部分 Siri 改进（最显著的是加入了 ChatGPT，不过国内用不了），但这些改进并没有从根本上加长这款语音助手最明显的短板。

此外，古尔曼的消息来源称，这些功能最早 2026 年才能实装，而那时 iOS 19 可能都已经开放公测了。考虑到所有这些要点，关于重新设计系统界面的传闻就像是持续播放抖音视频的手机，转移了人们对整个 Apple Intelligence 的结构性问题和一个非常重要功能延迟的注意力。

苹果于 2013 年发布 iOS 7，界面设计由经典的拟物化转为扁平化语言。从那以后到目前的 iOS 18，系统设计方面还未有重大改变。苹果每年都会为新一代 iOS 进行一些小改进。2020 年的 iOS 14，苹果为其增加了主屏幕与锁屏小组件等自定义功能，还增加了为图标上色以匹配背景图片的功能。这些动作使得 iOS 在视觉上比以往更具可定制性。

至于 macOS，在过去十年左右的时间里，苹果对其进行了几次值得注意的视觉更新。2014 年，OS X Yosemite 从 iOS 7 那同步了扁平化设计，去除了多年来充斥 iOS 和 Mac 的拟物化元素。接下来的几年，苹果继续微调，然后在 2020 年通过 macOS Big Sur 进行另一次重大视觉调整。这是首个支持苹果 M 芯片的 Mac 操作系统，该公司顺手放弃了 OS X 命名方式，转而使用 macOS 加代号来命名。

数码设备的用户界面实际就是我们与之交互的主要方式，即使功能没有太大变化，设计更新当然可以让事情感觉焕然一新。由于今年 WWDC 没有更智能的 Siri 可以期待，重新设计的外观可能是苹果制造新鲜感的最优选。

话虽如此，我并不是建议从事苹果软件平台视觉设计工作的人应该放弃他们的工作，转而急匆匆地推进更智能的 Siri——这两个团队的技能组合和优先事项肯定是完全不同的。但至少，苹果将比以往更有力地解决 Siri 这个把大象放进冰箱的问题，然后才能尝试向消费者推销新设计。