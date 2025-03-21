春天来了，又到了……更新苹果设备的季节。3 月的 iPad 常规更新已经结束，苹果带来了新年式入门款 iPad 和搭载 M3 芯片的 iPad Air。二者已经在 3 月 12 日正式上市。

虽然我不完全认同，但实话说，没有糟糕的 iPad。在史蒂夫·乔布斯首次向世人介绍这款设备十五年后，iPad 仍是市面上最好的平板电脑。苹果的应用生态庞大，有各种优秀的 App，而且 iPad 的性能和电池寿命始终表现出色。

这自然就带来了一个问题：目前在售的 iPad 型号如此多，究竟如何挑选适合自己的那一部？如果你只是想拥有一台平板电脑，你可以买一台最入门的 iPad；如果你想用它来画画、剪视频，那么你可以选择 iPad Pro。另有性能稍逊于 Pro 的 Air，以及非常便携的 iPad mini 可选。

iPad 是很特殊的产品。它上手门槛低，老人小孩看着别人点几下就学会怎么操作；它软件生态强大，和 iPhone 系统相通，App 也大都能用，用户数庞大代表厂商不会轻易放弃售后支持。下文将帮助你作出选择，助你更轻松找到适合你的产品。俗话说，适合你的就是最好的。

购买之前的考虑因素 价格 定价太重要了。人人买东西都会看价格。通过预算来挑选产品通常是最好的办法：买预算内最贵的。有时候，新款推出后，上一代 iPad 打折后往往物超所值。 尺寸 如今最常见的 iPad 屏幕尺寸为 11 英寸。这对大多数人来说可能是合适的尺寸：既方便手持使用，也适合搭配键盘使用。如果你主要计划使用 iPad 进行阅读，你可能会想选择小尺寸；如果你打算用 iPad 取代笔记本电脑，你可能会想要大一点的型号。不过要提醒一下：13 英寸的 iPad 真的是庞然大物，很重。 配件 苹果为 iPad 推出了很多配件，有四种不同的 Apple Pencil、三种不同的键盘以及各种各样的保护套。虽然部分 iPad 机型可以与其他型号共享配件，但并非所有型号都可以，所以如果你想在 iPad 上使用特定配件，在购买之前确保两者兼容是很重要的。

想要挑选 iPad，最主要需要明确一个问题：你是哪种 iPad 用户？大致来说，有两种类型。第一种也是最常见的 iPad 用户，主要把它当作大号 iPhone 使用，用来发电邮、玩手游、看哔哩哔哩以及其他娱乐活动。第二种 iPad 用户则把它当作触摸屏 Mac 使用，用于视频编辑、3D 建模以及各种需要高芯片算力工作。

适合大多数人的 iPad

iPad（第十代，2022）

屏幕：10.9 英寸，2360 x 1640 分辨率

处理器： A14 仿生

存储：64GB 或 256GB

接口：USB-C

蜂窝网络：5G（可选）

扬声器：横向立体

兼容配件： Apple Pencil（USB-C）、Apple Pencil (第一代)、妙控键盘双面夹

如果每款 iPad 都是好 iPad，那么最便宜的 iPad 显然是入手的最佳选择。苹果的入门级 iPad 性价比很高，10.9 英寸的屏幕对于大多数 iPad 用途来说尺寸合适，摄像头不错且位置合理，它支持 Apple Pencil——尽管不支持较新的 Pencil Pro——而且即使是它采用的是略显过时的 A14 仿生芯片，对于大多数普通用户来说也完全足够。

入门级 iPad 唯一缺少的就是 Apple Intelligence 功能（最新的 A16 款亦不支持）。但目前为止，这也没什么可遗憾的。

最强 iPad

iPad Pro（M4）

屏幕：11 英寸，2420 x 1668 分辨率 120Hz OLED；13 英寸，2752 x 2064 分辨率 120Hz OLED；可选纳米纹理显示屏玻璃

处理器：M4

存储：256GB–2TB

接口：USB-C（支持雷雳 / USB 4）

蜂窝网络：5G（可选）

扬声器：四扬声器系统

兼容配件：Apple Pencil Pro、Apple Pencil USB-C、妙控键盘保护套

如果你不在乎价格，很简单，对你来说最贵即最好。iPad Pro 性能最强，超精视网膜 XDR 显示屏明亮而清晰，厚度几乎与 USB-C 接口差不多，它轻便、纤薄，制作工艺精良，应该能完全符合你对平板电脑的期待。M4 芯片速度非常快，它还支持更轻的妙控键盘保护套和 Apple Pencil Pro。

如果你在意，价格可不便宜。11 英寸型号 Pro 起价为 8999 元，如果你想要键盘、Pencil，升级存储空间、选配纳米纹理显示屏玻璃，价格轻轻松松就超过两万块。如果你不在乎，你就是想要用钱能买到的最好的东西，这就是了。你不会失望的。

便携爱好者最优选

iPad mini（A17 Pro）

屏幕：8.3 英寸、2266 x 1488 分辨率 Liquid 视网膜显示屏

处理器：A17 Pro

存储：128GB-512GB

接口：USB-C

蜂窝网络：5G（可选）

扬声器：横向立体

兼容配件：Apple Pencil Pro、Apple Pencil（USB-C）、蓝牙键盘

你要么是 iPad mini 的拥趸，要么不是。我就属于前者：多年来，我一直用 iPad mini（第六代）作为看下饭视频、在飞机上看电影以及刷社交媒体 App 的设备。第七代 mini 有点令人失望，它仅仅是为了支持 Apple Intelligence 而更新了处理器，其它都基本没变。不过它毕竟还是 iPad mini，对于大多数平板设备所能做的事情来说，它仍然足够好。如果你想要一台 iPad mini，就是它了。

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关于规格与附加功能的一些补充 一旦你选定了一款 iPad，你仍有许多决定要做。以下是我的一些建议： 蜂窝网络 ：你应该不需要这个功能。因为目前城市区域内大多数地方都有 Wi-Fi 可用。你的手机可以开移动热点给 iPad 用。虽然在户外直接掏出 iPad 就能上网的感觉很棒，但这会让你多掏不少钱，而且现阶段国内的 eSIM 服务商只有中国联通一家。少了竞争对手，有时你得到的体验可能会很不好。

：你应该不需要这个功能。因为目前城市区域内大多数地方都有 Wi-Fi 可用。你的手机可以开移动热点给 iPad 用。虽然在户外直接掏出 iPad 就能上网的感觉很棒，但这会让你多掏不少钱，而且现阶段国内的 eSIM 服务商只有中国联通一家。少了竞争对手，有时你得到的体验可能会很不好。 存储空间 ：这是我首选花钱选配之处。第十代 iPad 出厂时配有 64GB 的存储空间，虽然大部分情况够用，但很快就会被填满。其他型号——包括 2025 年 3 月的新 iPad Air 和 iPad——起步存储空间均为 128GB，这当然更好，但如果你负担得起的话，我建议你选择 256GB。

：这是我首选花钱选配之处。第十代 iPad 出厂时配有 64GB 的存储空间，虽然大部分情况够用，但很快就会被填满。其他型号——包括 2025 年 3 月的新 iPad Air 和 iPad——起步存储空间均为 128GB，这当然更好，但如果你负担得起的话，我建议你选择 256GB。 免费镌刻 ：千万不要。会影响二次出售或退货，而且自定义后，你会比预期更晚拿到货。

：千万不要。会影响二次出售或退货，而且自定义后，你会比预期更晚拿到货。 Apple Pencil ：如果你不会真的在 iPad 上绘画，或者有记大量笔记的需求，那么就别买，买了就是浪费。

：如果你不会真的在 iPad 上绘画，或者有记大量笔记的需求，那么就别买，买了就是浪费。 妙控键盘：这是我推荐给大多数人的首选配件——许多用户都会在 iPad 上大量打字，它还是一个方便的支架和保护套，一举两得。第三方大品牌的会比官方的便宜，也可以考虑。

在购买 iPad 时，还有一件事需要考虑，那就是你的平板电脑肯定会伴随你很长时间。在正常使用下，你或许会预期它至少能良好运行五年，甚至在那之后还能勉强再用几年。

所以，如果你有多出的预算，就无脑加存储空间吧。想信你有过系统不停弹窗提醒空间不够的烦人体验。你懂我的意思。只要确信你知道自己究竟是哪种 iPad 用户，并选择一款你会真正用到的最好产品。