华为正在经历全球化进程中最漫长的寒冬。从被质疑设备安全性到安卓系统断供，从芯片代工渠道封锁到光刻机进口受限，这家中国科技企业十年间承受着来自多国的技术围堵。当合作运营商临阵毁约、海外5G订单接连流失时，华为手机销量曾从全球第二跌出前五，甚至不得不剥离经营多年的荣耀品牌。

但沉默的蛰伏期里——被列入”实体清单”的第六年，搭载自研芯片的Mate 60悄然引爆市场，鸿蒙系统开启系统的国产替代，星闪技术突破蓝牙功耗瓶颈。当国际供应链的高墙越筑越高，这家公司从被动防御逐渐转向主动突围。

初步围堵

2012 年 10 月 8 日，美国众议院情报委员会发表报告，称华为和中兴通讯的设备可能被用来针对美国民众进行间谍活动，对美国国家安全构成威胁。而这些美国议员们甚至还向加拿大、欧盟等盟国发出呼吁，希望“慎重考虑”自身安全利益，对华为、中兴通讯进行封杀。

加拿大官方也暗示，华为可能被排除在加拿大政府网采购计划外。随后，英国议会情报和安全机构则宣布，“全面审查”华为，以评估其是否适合参与英国通讯基础设施建设。而澳大利亚早在年初便公开拒绝华为投标总价值达375亿美元的全国性宽带网络项目。

有报道称，欧盟国家出现是否允许中国公司参与5G网络建设的问题源于美国对华为的指控。

2018年 1 月，与华合作的美国运营商 AT&T 突然单方面取消了合作，导致华为旗舰机进军美国市场的计划泡汤，随后 Verizon 等运营商也终止了和华为的合作。

2020年，欧盟总部布鲁塞尔发布建议，要求将华为等设备供应商排除在欧盟地区5G网络建设的供应链之外。

美国联邦通信委员会（FCC）于2019年11月22日通过一项决定，将华为认定为美国国家安全威胁，并禁止美国农村地区运营商使用通用服务基金（USF）购买华为设备。12月5日，华为在美国法院提交起诉书，请求法院认定FCC有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。但这次起诉被美国法院驳回了。

2020年2月19日，路透社报道，美国地方法院法官阿莫斯·马赞特（Amos Mazzant）在一份长达57页的裁决中做出了对美国有利的裁决，称美国国会有权禁止联邦机构及其承包商从华为购买产品。

当年，彼时华为在美国面前自然是蚍蜉撼树。转而将国际市场拓展转向欧洲、亚洲等非美主导区域，并加速自主研发芯片和操作系统，启动“备胎计划”，将原本作为备份的自主研发芯片和技术全面启用，以确保华为产品的连续供应和战略安全。

日前，欧洲动态网援引掌握的一份欧洲议会的文件报道称，至少14个欧盟国家不想在发展5G网络方面减少对中国华为和中兴公司设备的依赖。该文件指出：“欧盟14个成员国尚未对构成重大安全威胁的高风险（5G设备）供应商出台任何限制。”

此外，据丹麦斯特兰德咨询公司数据显示，17个欧盟国家“未完全遵守”欧盟委员会提出的将中国设备供应商排除在5G网络建设之外的建议。

“实体清单”加紧打压

2019年5月15日，美国商务部发布声明，称将华为公司及其附属公司列入管制“实体清单”。“实体清单”被认为是美国出口管制的“黑名单”，被列入的实体需要获得美商务部颁发的许可证，才能购买美国技术。美国企业可以申请向这些被列入名单的公司出售产品，但美国政府会抱着拒绝的态度审视此类申请。

2020年8月17日，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中表示，美国商务部进一步收紧了对华为获取美国技术的限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。

一个月后，美国开始限制台积电、三星等非美企业代工华为芯片，彻底切断7nm及以下先进制程供应。其后，谷歌终止华为在海外销售的产品获得安卓系统更新和GMS服务许可，全球移动设备赖以生存的ARM也暂停技术授权。

由于美国商务部主导对华半导体出口限制，荷兰和日本等国在美国的授意下，逐步减少了对华光刻机的出售，尤其是具有最先进的极紫外（EUV）光刻机技术的ASML。

在被列入“实体清单”后，华为手机等产品销量大滑坡，从各大排行榜上极速跌落。2020年11月17日，为了保住中低端手机业务的华为集团正式对出售荣耀业务发布了声明。华为表示，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

蛰伏三年后，在2023年8月29日中午，华为在未正式发布的情况下，突然在华为商城上线Mate 60 Pro手机，随后引发官网的抢购热潮。

重新崛起的华为终端业务迅速回血。2024年一季度，华为经历13个季度后重夺中国大陆手机市场第一，在Mate及nova系列助推下，出货量达1170万台，同比增长70%，市场份额达17%。

另一方面，华为酝酿多年的软件国产替代计划也逐渐落实。2024年10月22日，华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。

五年前华为被禁令制裁后，蓝牙联盟随之“除名”华为。而现在，功耗仅蓝牙60%的星闪技术（NearLink）通过融合5G极化码技术，重构了无线通信的底层架构。星闪技术已经从实验室走向市场。

经过5年的发展，华为自研的麒麟芯片重出江湖，虽然没有向外界披露太多信息，但是其确保了华为Mate 60系列手机的成功上市。此外，海思还在AI算力领域不断突破，推出昇腾系列产品，成为国内重要的AI芯片供应商。

全力围堵

由于美国政府持续施压，2024年1月2日，ASML发布声明称，荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证，这将对ASML在中国的个别客户产生影响。

2024年4月，美国政府试图要求ASML切断对中国已售光刻机的维护服务，试图通过”设备慢性死亡”遏制中国芯片产能。同年9月荷兰政府调整出口许可规则，将TWINSCAN NXT:1970i/1980i两款DUV光刻机的审批权从美国移交荷兰。

2024年5月，美国政府撤销了英特尔、高通供应华为半导体的许可证。高通首席财务官Akash Palkhiwala表示，随着中国电信行业转向5G芯片并停止采购高通获准销售的4G芯片，公司预计2025年将不再从华为获得收入。

据彭博社报道，美国国会众议院外交委员会主席、共和党籍众议员麦考尔声称，这是阻止中国开发先进人工智能的关键之举，并表示，“我们一直担心这两家公司（英特尔和高通）与中国关系过于密切。”

路透社称，该决定是美国在对华为出口限制政策进行了多年审查之后，限制中国获取半导体技术的最新举措，可能会影响华为近期复苏，同时也会损害获准与该公司开展业务的美国供应商利益。

据了解，华为依旧在紧锣密鼓寻求突破。海思打造的”盘古”5.0芯片采用多重曝光技术，在DUV设备上实现7nm等效性能，2024年出货量达4000万片。

过去，华为的“备胎计划”主要集中在芯片和操作系统领域，例如自主研发的麒麟芯片和鸿蒙操作系统。而随着形势的变化，华为”备胎计划2.0″将联合国内2000家企业重构半导体、工业软件等关键领域生态，目标2028年实现全产业链自主化率超70%。

值得一提的是，本月微软Windows操作系统对华为的供货许可将到期。去年9月，华为终端BG董事长余承东曾在央视直播间公开表示，受制裁影响，“Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了”。3月20日下午，余承东在发布会中透露，首款搭载鸿蒙操作系统 5操作系统的电脑将在2025年5月亮相。未来，鸿蒙手机、鸿蒙电脑、鸿蒙平板将会组成强大的互联系统。

据悉，鸿蒙操作系统 5通过底层优化，实现整机性能提升40%。目前，鸿蒙生态已然覆盖了多达18个领域，吸引了超过720万的鸿蒙开发者参与其中，接入的设备数量已经成功突破了10亿台。时至今日，诸如微信、支付宝、抖音、高德地图、京东、小红书、B站、百度、WPS、QQ音乐、大众点评等主流应用，均已推出鸿蒙版。

华为还在“抗争”中。