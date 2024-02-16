在东南亚的科技互联网领域，各自影响了当地上亿人口的Grab和GoTo始终会是这里绕不过去的存在。同样的，当二者之间开始出现交织离合时，这些走向也将吸引足够多的外界目光于此驻足。

动点出海获悉，在有消息于近期传出Grab与GoTo重启了合并谈判后，GoTo在本周早些时候否认了这一说法。该公司在声明中表示，并未就此类事宜进行任何讨论。

上周晚些时候，彭博社曾援引知情人士消息指出，“东南亚双雄”Grab与GoTo已于近期重启合并谈判。此外，两家巨头（Grab和Gojek）也曾于四年前的20年2月份时针对双方的合并展开了初次谈判——彼时，Gojek也尚未跟Tokopedia合并。

当然，尽管目前看来Grab与GoTo的合并传言再次落空、并且合并的理由几乎同样是出于“二者激烈竞争而导致的长期亏损”，根据彭博社线人的爆料，此次却也较之前多出了一些新的猜测内容。

爆料人表示，关于本次合并的潜在方案之一是Grab用现金、股票或两者结合的方式收购GoTo。而作为这一动向的推力，爆料人指出，在Patrick Walujo出任GoTo CEO之后，该公司对此类事宜（合并）的态度变得更加开放。并且爆料人也进一步补充道，两家公司的大股东都支持这一交易，并一直在推动合并谈判。

此外，两家公司也探讨了市场拆分的可能。其中，Grab将获得在其新加坡大本营和其他一些市场的控制权，而GoTo则会保留在印尼的控制权。

不过，作为这一合并的阻力之一，爆料人强调，两家公司的价值会是一个无法忽视的问题——以GoTo为例，该公司的股价在过去一年中下跌了近30%。此外，有数据指出，自两家巨头先后上市至今，二者的股价都跌掉了七成左右。

阻力的另一点则会无可避免地体现在来自相关市场地区监管机构的反垄断审查方面。

根据此前的一份调研显示，仅就Gojek而言，该巨头的生态系统就可为印尼GDP贡献1.6%的份额，并且这一数字在GoTo层面能提升至2%。而把目光转移到Grab层面，根据不久前发布的一份报告指出，截至23年年底，Grab是东南亚当年的最大外卖品牌，预计占该地区外卖商品总价值的55%（94亿美元）。作为对比，Gojek在该地区外卖市场的GMV份额为10.5%。