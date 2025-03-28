任天堂 3 月的 Switch 1 直面会上最大的新闻是系统更新。除了《密特罗德 究极 4 穿越未知》的新预告和 Nintendo Today! 应用程序的公布外，该公司还介绍了所谓的“虚拟游戏卡”（virtual game cards）。它被宣传为一种租借系统，使在设备之间共享数字游戏变得相对简单。实际上，这是一种工具，可以让玩家过渡到 Switch 2 变得更容易。

任天堂介绍道，这些虚拟卡的工作原理与实体卡带非常相似。你可以将游戏从一台设备中“弹出”，然后加载到另一台设备上，只要第二台 Switch 与你的账户或家庭计划成员相关联即可。数字游戏“也可以通过本地无线连接借给任天堂账户家庭群组成员使用”，他们最长可玩 14 天，之后借出的游戏会自动返还给你。

这是一项极具任天堂特色的功能，因为它是一种将传统实体游戏特性带入数字领域的俏皮尝试。但它也有一些限制条件，比如两周期限，这对于《王国之泪》这样的游戏来说，可能远不够玩家做出实质性的进展推进。

此外，针对家庭用户，系统要求必须透过临近主机通讯后，才可完成游戏出借。这也就杜绝了所谓“假家庭用户”的数字游戏共享行为。很好理解，那些在网上图便宜、“拼爹”加入家庭组的用户，就无法享受到这项便利服务了。从官方角度来说，如此限制合情合理。

虚拟游戏卡确实比目前的共享方式更进了一步。当前的共享方式是，你的第二台 Switch 只有在连接到互联网进行验证的情况下才能玩已购买的数字游戏，这在旅行时就基本没法使用了。任天堂在细则中指出，“一旦虚拟游戏卡加载到一台设备上，你不仅无需网络连接就可以玩，该设备上的其他账户也可以玩。”

更值得在意的是公布时间。该功能将在 4 月随 Switch 系统更新上线。而 4 月 2 日正是 Switch 2 直面会的举办日。预计任天堂届时会公布 Switch 2 的详细硬件细节、发售日、售价与首发游戏阵容。

对当前的 Switch 用户来说，理清分享功能是个好消息。但由于这发生在 Switch 生命周期的末期，很明显任天堂是希望以此作为一种无痛方式过渡到 Switch 2。下一代游戏机将向下兼容初代 Switch 游戏，而这个游戏库非常重要。它不仅规模庞大，而且还包含了任天堂有史以来最成功的游戏，如《塞尔达传说 旷野之息》、《集合啦！动物森友会》、《马力欧赛车 8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》等。

而且这个库还在不断扩充：今年仍有一些主要的 Switch 游戏在制作中，比如《密特罗德》和《宝可梦传说 Z-A》，而直面会上公布的《节奏天国 奇迹之星》甚至要到 2026 年才发售。在宣布虚拟游戏卡的新闻稿中，任天堂确认该功能“也将在发布时与 Nintendo Switch 2 系统兼容”。

新的虚拟卡系统表明，任天堂意识到为用户跨设备玩游戏创建统一系统的重要性。因为无论 Switch 2 何时上市，家中拥有多台 Switch 的人将会越来越多。

最后顺带一提，在虚拟游戏卡官网上，任天堂首次提及“Switch 2 版游戏（Switch 2 Edition games）”，表示 Switch 2 独占游戏与 Switch 2 版游戏只能在 Nintendo Switch 2 系统上加载。

“Switch 2 独占游戏”无法在初代 Switch 上运行属于情理之中，但“Switch 2 版游戏”这一全新概念的出现，暗示任天堂可能计划针对同一款游戏区分在初代 Switch 和 Switch 2 上的不同版本。

任天堂暂未公布 Switch 2 如何向下兼容旧游戏。该公司可能会效仿索尼和微软的模式，例如索尼的 PS4 游戏可以升级为“PS5 增强版”；微软的智能交付系统则会根据用户使用的是 Xbox One 还是 Series X / S 来下载对应版本；又或者任天堂会推出“加强版”游戏，这些游戏在 Switch 2 上表现更优，且单独出售。

好在我们不用等太久就能知晓这些细节，北京时间 4 月 2 日周三晚十点，Switch 2 专属直面会将为我们解答一切。