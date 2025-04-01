今日凌晨，苹果推送了iOS 18.4的版本更新。苹果此次将Apple Intelligence的可用性扩展到多语种，包括法语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、西班牙语、日语、韩语和简体中文，以及新加坡和印度的本地化英语。然而，尽管Apple Intelligence已经支持简体中文，实际上，国行版本的Apple Intelligence并未开启。

动点科技记者向苹果方面求证有关Apple Intelligence落地中国大陆地区的具体时间，对方称尚不明朗，还需等待。

库克来华，疑似将打通苹果智能落地最后一公里

苹果CEO库克近期来华，参加了一系列活动。用户异常关注其一举一动，希望其能透露些许Apple Intelligence落地中国的消息。

其后，苹果在上海举办的小型开发者大会上，向中国开发者详细介绍Apple Intelligence（苹果智能）功能。报道指出，苹果正等待最终审批，以便在中国市场的iPhone中加入该AI功能。

今年2月，阿里巴巴董事会主席蔡崇信在迪拜举行的世界政府峰会上证实了双方合作。他透露：”苹果在选择合作伙伴时非常谨慎，他们与中国多家企业进行了接触，最终决定与我们合作。苹果希望采用我们的AI技术赋能其手机产品。”

韦德布什证券（Wedbush）高级股票分析师丹·艾夫斯在给投资者的报告中指出，苹果的中国战略是其”AI布局中最大的拼图”。他表示，苹果此前因等待合适的中国科技合作伙伴而处于”观望状态”。艾夫斯评价与阿里巴巴的合作时称：”这是苹果迈向正确方向的重要一步，阿里巴巴的合作将解锁中国AI市场的巨大潜力，堪称苹果的黄金机遇。”

据此前彭博社报道，苹果正与中国科技巨头阿里巴巴、百度等本地企业合作，计划于今年晚些时候将Apple Intelligence功能引入中国市场。此次合作不仅涉及技术适配，还包括调整系统以满足政府对信息过滤的监管要求。因为根据中国监管要求，生成式人工智能产品上线前需获得政府许可。

Counterpoint研究公司总监塔伦·帕塔克指出：”iPhone 16系列市场反响不一，部分原因在于上市初期未能提供Apple Intelligence功能。”目前，苹果正加快审批流程，以期尽快将AI功能整合到中国市场的iPhone产品中。

AI落地中国区时不我待

根据Canalys发布的2024年中国智能手机出货量数据，苹果在中国市场的销量大幅下滑。除了苹果自身创新乏力外，国产手机厂商的崛起也是原因之一。数据显示，苹果相较于去年减少了17%，销量仅为4290万部。其市场份额排在第3位，仅略高于华为的4600万部。尽管整体的智能手机市场增长了4%，增加了1210万部，但苹果却出现了近900万部的下滑。

从去年WWDC开始，Apple Intelligence就吊足了中国用户胃口。然而目前，所有安卓厂商和华为鸿蒙系统用户都用上了一系列AI功能，但iPhone 16系列上市时就大篇幅勾勒的AI功能到现在都未在大陆地区上线。

诚然，苹果一直在寻求与中国企业合作以推进AI功能落地。

作为苹果全球第二大市场，中国区的AI功能落地是苹果在中国市场寻求突破的关键时期。根据中国法律要求，苹果公司将通过与本土企业深度合作对Apple Intelligence完成系统性调整：在阿里巴巴的技术支持下构建内容审查机制，对用户交互信息进行合规过滤；同时将所有中国用户数据完整存储于境内服务器，依托本地数据中心（如云上贵州）实现数据主权合规；此外联合百度开发定制化AI功能，包括基于摄像头扫描识别的视觉智能（接入本地化知识库）以及采用文心一言技术的中文智能助手，替代原版ChatGPT集成以符合监管要求。

彭博社援引知情人士消息称，经过本地化适配的中国版Apple Intelligence最早可能在5月推出。

艾夫斯分析指出，尽管Apple Intelligence的全球普及率仍处于初级阶段，但预计未来几年将通过苹果设备覆盖约25%的全球人口。中国市场的突破，不仅能缓解iPhone在中国的销售压力，更标志着苹果在AI领域的全球化布局进入新阶段。