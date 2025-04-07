Netflix 即将迎来忙碌的一年，但最值得关注的可能是即将完结的作品。随着这家流媒体服务商进入一个充满现场活动、真人秀和广告销售的新时代，它也将告别最大的两部系列剧，《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》都将于 2025 年完结。曾几何时，像这些热门剧集对于 Netflix 来说至关重要——人们往往为了它们而注册订阅，而在它们完结后又常常选择退订。

单个爆款对 Netflix 整体成功的必要性已经降低。而且，我们可能再也看不到像那两部剧那样的作品了。

《怪奇物语》并非 Netflix 首部热门原创剧集（这一殊荣属于《纸牌屋》），但它是第一部大规模、持续地进入主流文化的剧集。它成为了人们订阅的理由，也是人们无法回避的存在；剧集中有怪奇物语风格的万圣节服装、宠物玩具和百老汇表演。即使每季之间的间隔越来越大，观众的兴趣仍然很浓厚。

《鱿鱼游戏》采用了这种模式，并将其带给了全球更多的观众。对于 Netflix 来说，这是一部出人意料的热门作品——一部虚无主义的韩国惊悚片通常不会受到电视高管的青睐——但一旦它大获成功，Netflix 就会全力投入其中。《鱿鱼游戏》扩展了真人秀、视频游戏和多个额外季节目，尽管这些扩展似乎违背了节目本身的精神。不过，这一切似乎都没有削弱该系列的吸引力：Netflix 表示，2024 年 12 月上线的第二季创下了该服务平台历史上最好的首播周成绩。

现在这一切即将结束。《鱿鱼游戏》第三季也是最后一季将于 6 月播出，《怪奇物语》第五季将于今年内播出。Netflix 上没有其他节目能有如此高的声望。那么接下来会发生什么呢？

虽然早期推出每个人都想看的单一节目是很好的策略，但 Netflix 目前的做法更为广泛。多年来，它一直在扩充片库，纳入更多种类的剧集和电影（以及较少的游戏），每个都旨在吸引不同观众。Netflix 首席内容官贝拉·巴贾里亚（Bela Bajaria）之前在洛杉矶对媒体的简报中表示：“超过 7 亿人观看我们的节目，我们不能只局限于一种类型。我们要成为所有类型的最佳版本。”

实际上，这看起来像是不同类型的内容混合：体育和其他直播节目、真人秀、真实犯罪纪录片、针对特定地区观众的剧集，以及《高尔夫球也疯狂 2》（Happy Gilmore 2）等大众喜爱的电影。其目标仍然是吸引和保留订阅者，但有了至关重要的广告层级，Netflix 还需要尽可能吸引广泛的观众来投放广告。就像有线电视那样。

并不是说 Netflix 没有尝试打造其他大热系列。但都没有像《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》那样持久。《猎魔人》开局很棒，但此后风评持续下滑，而像《三体》这样的系列也没有成为 Netflix 所期望的那种热门作品。

这并非代表 Netflix 不会再有超人气节目了。《布里奇顿家族》和《星期三》仍然存在，而且公司将尽其所能通过更多衍生剧让《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》保持活力（尽管看起来任何衍生剧都不太可能达到原作的高度）。即将上映的国际剧集，如《最后的武士》，可能会像《鱿鱼游戏》或《幕府将军》一样，拥有出人意料的突破吸引力。有了像 Netflix 这样庞大的观众群，势必会有更多剧情类电视剧获得成功。

但这些剧集对 Netflix 业务的重要性已不像以前那么明显，因此，那些真正脱颖而出的剧集不会产生同样的影响。它们只是复杂拼图中的一块，拼图还包括从名人拳击赛到每周的摔跤节目，乃至世界杯等各种内容。大手笔、高成本的剧集是推销订阅的方式，但 Netflix 正日益深入广告业务，所以其中的考量已经发生了改变。

从这个角度来看，为不同受众群体持续推出新剧集非常有意义，但如果没有能让大众广泛谈论的节目，过了今年，Netflix 也不会再是原来的 Netflix。

题图：《怪奇物语 第四季》剧照。图源：Netflix