在过去的二十年里，任天堂在游戏主机的竞争中采取了一种不同寻常的方法——它选择置身事外。然而，随着任天堂Switch 2的信息大量铺开，其中包含了许多鲜少出现在任天堂硬件上的知名第三方游戏，这家以马力欧闻名的公司似乎准备重新加入这场竞争。关键是，为什么是现在？这要归功于信心、机遇与必要性的碰撞。

索尼和微软为了争夺最奢华的视觉效果，已经耗费了数代之久，互相厮杀，以博取视（Activision）和艺电（Electronic Arts）等大型发行商的青睐。与此同时，任天堂则反其道而行之，该公司偏爱更便宜、性能较低的机器，这些设备更注重玩具般的新奇性，而非纯粹的规格。

Wii 和 Switch 的历史性成功掩盖了这场赌注的风险。性能较差的硬件——除了少数几个已经被遗忘的例外——无法运行游戏界最受欢迎系列的最新作，包括《使命召唤》和《GTA》。任天堂能否生存取决于它每年能否推出多款独家热门游戏，而小型独立游戏则会填补这些空白。

Switch 的推出，让任天堂的一切都如愿以偿——这既得益于它的设计，也得益于它的运气。任天堂组建了史上最强大的第一方游戏阵容。独立游戏开发蓬勃发展。而一波备受喜爱的新 IP——《我的世界》《堡垒之夜》《Roblox》——都专为智能手机级别的配置而设计，这代表任天堂的硬件恰巧也能运行这些火爆全球的游戏。

然而在月初长达一小时的 Switch 2 发表会上，任天堂却展示了大量曾经在其主机上罕见的作品。CD Projekt RED预告了《赛博朋克 2077》将登陆 Switch 2；2K Games 带来了《WWE》《文明》和《无主之地》系列的新作。其他开发商，例如 IO Interactive，承诺将推出曾经在 Xbox 或 PlayStation 上体验最佳的热门游戏，例如《杀手》和正在制作的《007》新作。Square Enix 展示了《最终幻想 7》重制版，EA 也亮相，承诺将《EA Sports FC》和《麦登橄榄球》移植到 Switch 2 上。

或许，任天堂在 Switch 的成功之后——这与 Wii U 之后任天堂的颓势大相径庭——这家游戏机制造商觉得自己已经准备好进军被索尼和微软瓜分的第三方游戏市场了，而索尼、微软似乎正紧紧抓住硬件业务不放。毕竟，任天堂已经售出了超过 1.5 亿台 Switch，超过了 PlayStation 5 和 Xbox Series 的总和。

运气和行业趋势的结合也可能再次有利于任天堂。索尼和微软不愿完全告别 PS4 和 Xbox One 时代，再加上一代人是在手游时代长大的，这让 3A 游戏开发商们习惯于为性能不足的硬件打造游戏。Switch 2 在性能方面仍落后于顶级主机，但这可能已不再重要。大多数主流游戏系列根本不需要最顶尖的配置。

这两个因素可能都是谜题的一部分。但我认为，任天堂决定推出一款更昂贵、性能稍强的设备，可能与过去的主机战争关系不大，而更多地与其目前面临的最大威胁有关。2025年，Valve的Steam Deck能够做到Switch所不能的：它让玩家可以随时随地享受大多数3A游戏——并且以折扣价提供许多独立游戏。（Steam Deck还能运行任天堂所有主机的模拟游戏，这一点任天堂当然不会忽视，因为该公司仍在继续打击第三方模拟器游戏。）

如果任天堂再次忽视第三方及其对图形性能的需求，该公司将会发现自己会与越来越多提供更强性能、更多游戏的掌机竞争，这些掌机通常具有更好的规格——尽管价格更高。

令人费解的是，微软和索尼耗费了整整一个硬件周期，却没有抓住Switch的核心卖点：便携性。这需要一个几乎没有硬件背景的PC游戏市场来提供真正的竞争。而任天堂凭借Switch 2更高的价格、更强大的性能以及一系列类似PC的社交功能，似乎正在认真对待这一威胁。

是的，任天堂已经重返现代主机大战。或许有一天，索尼和微软也会这么做。