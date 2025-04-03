任天堂在 60 分钟的专属直面会上没有提及任何有关 Switch 2 的价格信息，但这没啥影响。发布会结束后，有关这款新时代游戏机的价格信息铺天盖地袭来，同时引发了热议。相比初代产品，Switch 2 确实有许多提升，它值得入手吗？我将从几个部分来简单谈谈我对 Switch 2 的看法。

贵吗？

谈钱伤感情。所以我想这也是为什么任天堂不在直面会最后公布价格。在经历了一个小时的兴奋讲解后，玩家们的情绪都被调动起来了，为什么要用金钱这个话题来破坏这美好的氛围呢？当然了，我认为最后应该提一嘴价格，只是这么做任天堂肯定有所考量。有点复杂。

Switch 2 美国区定价 450 美元（约人民币 3290 元），港版 3450 港元，在日本市场这次甚至还推出了日语专用版（49980 日元）和多语言版（69980 日元），二者价格换算过来相差近千元。只是希望到时候水货价格不要太离谱。首发预购阶段，任天堂推出了严格的抽签购买制度，相信是在防黄牛炒作。

初代 Switch 在 2017 年的首发价格是 300 美元，考虑到规格升级、通货膨胀等因素，450 美元的价格贵吗？3300 元，快赶上当下 PlayStation 5 国行的价格。但通过介绍视频，我看到不少游戏画面表现还算精致，尤其是《赛博朋克 2077》《艾尔登法环》《双影奇境》《无主之地4》等大作都将登陆 Switch 2，我觉得这个定价并不算太贵。

任天堂通过加强主机性能，进一步提升了第三方厂商为之开发游戏的吸引力。设想一下，未来的 3A 作品会同步登陆 Switch 2、PlayStation 5、PC 和 Xbox Series S/X，那会有多好。当然，玩家必须先付出购买主机的代价。

对了，《马力欧赛车 世界》游戏定价达到 80 美元（约人民币 585 元）的新高度，在此之前大型游戏的价格多为 60 美元。如果主机价格可以接受的话，如果以后 3A 游戏价格都要由 80 美元起跳，我可能……真的会谨慎考虑哪些游戏要第一时间玩。

以及，任天堂还公布了名为《Nintendo Switch 2 Welcome Tour》的 Switch 2 说明书式游戏，旨在帮助玩家更好地熟悉新主机的各项功能。但这款游戏本应免费提供，类似索尼 PS5 的《宇宙机器人无线控制器使用指南》，但它却是一款收费游戏，遭到了不少玩家吐槽。

性能强了不少

本次直面会首次提供 4K 分辨率选项，这与 TV 模式下可以输出最高 4K 画面相呼应。Switch 2 的硬件提升肉眼轻松可见。通过发布会上的游戏预告与演示，我能明显感知到 Switch 2 相比初代性能提升巨大。

任天堂没有介绍任何处理器、GPU 等的规格，只是在直面会上讲玩家能得到什么。掌机模式下，Switch 2 能提供 1080p 120fps 的画面表现，而在 TV 模式下，依靠新加入的底座散热系统，它最高支持输出 4K 60fps 的画面。机器本体没有用 OLED 屏幕，而是 7.9 英寸 LCD 屏幕，但支持 HDR，玩家能获得更好的色彩、亮度体验。

Switch 2 机身厚度维持不变，整体感觉变“圆润”了。根据官网数据，安装手柄时总重量约 534 克，作为对比，OLED 版 Switch 约 420 克，这多出的 100 多克重量，对握持手感影响几何，以及是否影响长时间手持使用，还要等实机体验后再做定论。

性能的巨大提升，也为更多之前不敢想象能在任天堂主机上玩的游戏登陆 Switch 2 提供了可能。像《赛博朋克 2077》《艾尔登法环》《霍格沃兹之遗》这样的 3A 大作，都能在 Switch 2 上玩，且画面表现不俗；第一方的《密特罗德 究极 4 穿越未知》和《塞尔达传说 王国之泪》，都将提供 Switch 2 Edition（最初为 Switch 开发，针对 Switch 2 有画面、玩法等的提升）版本的游戏。初步感觉它的性能强于 Steam Deck。

除了 Switch 2 Edition 游戏和独占游戏，Switch 2 还支持绝大部分初代 Switch 游戏。就像我之前在文章里提到的，任天堂的新主机还没发售就已经开了个好头，因为它拥有非常棒的游戏库。

Switch 2 的存储空间由初代的 32GB 来到 256GB，同时提升了读取速度（类似 PS5 和 XSX 的 SSD 快速存取理念）；红色专属游戏卡带号称大幅提升了读取速度。不过扩展卡只能用加载速度更快的 microSD Express 卡，提升了玩家的升级成本。说回来，这就是性能提升的代价。

还有什么？改进的广角度支架、音质提升的扬声器、降噪拾音的麦克风，还有变大 1.2 倍的电池。根据官网开发人员访谈内容，Switch 2 性能强能耗增加，所以才加大了电池，以“确保电池寿命不会大幅缩短”。换句话说，整体续航水平还是会略微下滑。我能接受，只是出门在外、在飞机上玩大型游戏的话，需要规划好如何补电——反正出门玩总要带充电器的吧？

重分享

直面会上有个出现多次以至于无法忽视的配件——网络聊天摄像头（需要单独购买）。用它连接到 Switch 2 机身顶部新增的 type-C 接口（也可用于桌面模式下充电），你就可以和最多三位好友一起边玩边视频连线。同时还能分享游戏画面（演示中的画面很卡就是了），并通过摄像头把你自己的实时画面融合后分享出去，就像在直播游戏一样。而一些支持的游戏还会在角色旁显示你和好友的实时画面。

那要如何激活游戏聊天（GameChat）功能呢？就要依靠那颗神秘的 C 按钮（“C”代表“Chat”）了。当初 Switch 2 首个披露视频公布后，大家都很好奇右侧 Joy-Con（新机器上叫做 Joy-Con 2）上多出的那个按钮有何作用。简单明了，点击 C 按钮就能开启游戏聊天功能。在新的 Pro 手柄上，同样有这按键。

另一边厢，任天堂还介绍了游戏分享（GameShare）功能：一台主机上拥有的游戏，而其它主机上没有，那么最多可将其分享给另外三台主机——包括初代 Switch，实现最多四人同时联机游玩。

上述功能需要 Nintendo Switch Online 会员，不过为了让更多玩家体验，任天堂也很慷慨，在 2026 年 3 月 31 日前所有人都可以免费使用。

想说，摄像头聊天功能，莫非是任天堂在疫情期间想到的点子？

鼠标？

Switch 2 的手柄支持当作鼠标来使用，让你像在 PC 上那样玩第一人称射击游戏。直面会视频演示了用 Joy-Con 2 当作鼠标玩《密特罗德 究极 4 穿越未知》：移动视角、射击，哇哦，真棒！左右手柄都能当做鼠标使用，为此任天堂带来了一款三对三轮椅篮球竞赛游戏，感觉有点怪。

Joy-Con 2 缺少了红外模块，也就意味着《1-2-Switch》和《Nintendo Labo》等游戏无法再获得支持。新增的鼠标玩法，相信发售初期第三方还需多摸索如何更好地利用其特性。同时，我也期待任天堂未来的更多创意玩法。

买不买？

作为喜欢任天堂游戏与其理念的玩家，我一定会入手 Switch 2，但是否首发购买，且让我纠结一番。我比较担心硬件方面的品控（回想一下初代 Switch 手柄“漂移事件”），以及发售初期的水货价格炒作行为。

对于大多数玩家来说，等到价格稳定且合适、有口碑不错游戏上市后，再考虑购买 Switch 2 也不迟。