马来西亚与柬埔寨的跨境支付互联互通迎来了新进展。

动点出海获悉，马来西亚国家银行 (BNM) 和柬埔寨国家银行 (NBC) 宣布，已于本周启动了两国之间的跨境二维码支付联动的第二阶段。

据了解，在此阶段，马来西亚游客现可以使用参与该联动的金融机构的原生移动支付应用扫描KHQR码（柬埔寨二维码支付系统/柬埔寨本地二维码标准），无缝对柬埔寨商家进行支付。

作为背景，如本栏目此前报道，去年9月，BNM和NBC曾联合启动了两国跨境二维码支付联动的第一阶段——其中，柬埔寨用户可以通过使用移动支付应用（如Bakong和Maybank M2U KH）扫描商家出示的DuitNow二维码，以在马来西亚进行即时零售支付。而进入本次第二阶段后，此服务也能继续得到使用。

回到本次深化联动。根据声明，BNM和NBC将会与当地合作伙伴密切合作，以推动两国二维码支付的进一步连通。据悉，就合作伙伴而言，这些会包括作为发起和结算银行机构的马来亚银行（Maybank）、PayNet以及两国各自的参与金融机构。

值得一提的是，根据另一份声明，NBC表示也以正式加入了东南亚区域支付互联互通合作倡议（RPC）。于此，加上本次的柬埔寨，RPC也一共迎来了9名东盟成员国的加入。

再作为RPC的背景，22年晚些时候，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构曾在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（即RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

根据当时的联合声明，RPC有望通过加强对跨境支付的支付来推进该区域的经济复苏与增长，并将从促进对国际市场参与的角度上来为其中的中小微企业带来更大裨益。据了解，RPC的具体合作内容将聚焦在以二维码和快速支付等为主的举措方面。

而在这一倡议发起后，一路走来，RPC已分别在23年8月迎来了越南，以及在去年4月迎来了文莱和老挝的加入。

最后，声明也指出，RPC参与度的不断提高凸显了其在东盟乃至其他地区的扩展潜力，从而进一步加强区域支付连通合作，促进区域内在更大程度上实现金融一体化。