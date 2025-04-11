继续下降的剧本也继续出现在了东南亚金融科技创业生态。

据Tracxn日前发布的一份报告表示，今年一季度期间，东南亚金融科技创业生态获得的融资总额“仅”为1.93亿美元，较去年同期（即24年一季度）的5.84亿美元相比下降了近4亿美元，降幅达66%。

此外，Tracxn也进一步指出，基于今年一季度的表现，同上季度（即24年四季度）的2.74亿美元相比，该时期也出现了30%的下滑。

在原因层面，Tracxn认为，这种表现主要是受到全球范围内的筹资困境、投资方层面愈发收紧的步伐、以及更加饱和的市场局面等因素的影响。

具体来看，在融资轮次层面，今年一季度，该地区金融科技领域的种子轮融资总额为3410万美元，较24年一季度的7070万美元下降52%，较24年四季度的4360万美元下降22%。同期，早期阶段融资为1.01亿美元，同比（较上年一季度）和环比（较上年四季度，亦即上季度）分别呈现68%的降幅（相比于3.18亿美元）和47%的增幅（相比于6880万美元）。同种子期相同，其后期阶段融资也是双双下滑。一季度期间，该数字为5800万美元，相比去年一季度的1.95亿美元和上季度的1.62亿美元分别下降了70%和64%。

在行业领域层面，加密货币，替代借贷，投资科技成为了其中表现最好的细分领域，分别获得了9750万美元、3460万美元、以及3430万美元——但也在环比和同比层面均较此前出现了不同程度的下跌。

值得一提的是，今年一季度，总部位于新加坡和瑞士的数字资产银行Sygnum通过其5800万美元的C轮融资成功跻身独角兽之列（估值达到超10亿美元），并因此东南亚地区在此期间的唯一一家独角兽。同时，Tracxn也强调，全球范围内，Sygnum也是今年迄今的唯一一家新增金融科技独角兽。

在IPO和并购层面，据了解，过去五个季度以来，东南亚金融科技领域没有出现IPO事件。不过，其也出现了6起收购，较上季度的5起出现了一定的增长，但较上年一季度的11起也呈现出了不小的下跌。

在资金流向城市方面，新加坡是此时期内最热门的资金流向地，汇聚了东南亚金融科技领域74%的融资额，其次则分别为守德（越南）和八打灵再也（马来西亚）。

最后，在投资机构层面，East Ventures、Y Combinator和500 Global是东南亚金融科技初创企业领域的主要投资者。Iterative、Selini Capital、AppWorks，Citi Ventures、HSG、PayPal Ventures则成为了其中种子期和早期阶段的主要投资者。

值得一提的是，作为更大尺度上的参照，Tracxn表示，对东南亚金融科技领域而言，自该地区融资额在21年第三季度达到历史峰值后，此后，除22年二季度外，其融资趋势便开始稳步下降。

于此出发，作为表现，根据Tracxn此前发布的另一份年度数据报告显示，2024年期间，东南亚金融科技生态所获得的融资总额仅为16亿美元，较23年的21亿美元呈现23%的降幅。此外，与22年的63亿美元相比，该数字也达到了75%下跌。

而再作为对比，根据一份来自大华银行、普华永道（新加坡）和新加坡金融科技协会在21年11月联合发布的报告，截至当时，该地区金融科技领域在当年的融资规模已达到35亿美元之多。而这意味着，该数字已达到东盟历史最高水平，且为20年全年规模的3倍以上。