当美国新一轮关税政策进入倒计时，消费电子行业正上演一场跨国供应链的紧急避险行动。当五架满载电子产品的货机从亚洲紧急飞往美国时，全球科技产业链的神经已高度紧绷。这场由关税引发的震荡波，已从智能手机蔓延至PC、家电和游戏硬件领域。从跨国巨头的货运专机到零售商货架上的“暂时缺货”标签，全球产业链的齿轮在政策与市场的碰撞中艰难校准。

iPhone

根据路透社预计，若苹果将关税成本转嫁给消费者，那么iPhone在美国市场的价格可能上涨30%-43%。例如，iPhone 16起售价599美元，可能升至780-860美元。

花旗银行分析，如果苹果完全吸收54%的中国关税，那么苹果毛利率将直接减少9个百分点(苹果2024财年毛利率为46%)。苹果若不调整价格，那么运营利润和每股收益可能减少32%。这将对其财务表现构成重大威胁。

据《印度时报》报道，苹果公司紧急安排5架货机，在3月底的3天内满载iPhone和其他产品，从印度和中国飞往美国。苹果供应链总监在内部会议上直言：“每延迟一天，美国仓库就会损失800万美元。”

WedBush分析师艾夫斯在研究报告中写道：“说一句‘我们可以在美国自己造’，完全低估了亚洲供应链的复杂性以及过去三十年对电子产品、芯片、半导体、硬件和智能手机生产的关键作用。”

PC

据台湾地区工商时报报道，惠普、戴尔、宏碁、华硕和联想等主要个人电脑品牌已通知其供应链，暂停所有产地销往美国的笔记本电脑及相关消费性电子零组件的出货，为期两周。

4 月 9 日，美国电脑制造商 Framework近日宣布，由于特朗普政府于 4 月 5 日生效的关税政策，将“暂时暂停”在美国销售部分笔记本电脑。

据 Framework 称，受关税影响的笔记本型号包括“几款基础款 Framework Laptop 13 系统（Ultra 5 125H 和 Ryzen 5 7640U）”。目前，这些型号已从其美国官方网站上暂时下架。Framework 在另一篇帖子中解释称：“我们在为笔记本电脑定价时，台湾地区进口商品的关税税率为 0%。在 10% 的关税下，我们销售最低端的型号将面临亏损。”

雷蛇（Razer）也在美国官网下架了Blade 16等多款笔记本电脑的销售链接，并告诉用户等待进一步通知。

有分析认为，企业正在为特朗普提出的一系列高额关税计划做准备。此类关税可能抑制电脑和其他电子产品的需求，而这些产品大多依赖亚洲国家进行制造。

研究公司Canalys估计，该季度PC出货量同比增长超过9%至6270万台。与此同时，IDC的数据显示，增幅接近5%，总计为6320万台。

IDC的分析师Ryan Reith告诉媒体，随着报复性关税生效，一些ODM已经在考虑是否推迟发货。“就个人电脑和类似设备等硬件而言，我们仍然认为，大多数的价格上涨将直接转嫁给消费者。”

Canalys首席分析师Ishan Dutt认为，第一季度全球PC出货量的增长，一定程度是OEM厂商在特朗普政府宣布首轮关税政策前，加快了对美国市场的出货节奏。这一策略使得厂商及渠道能够在成本上涨前提前备货，从而推动出货量的增长。

Canalys表示，该季度笔记本电脑出货量增长了10%，超过4900万台；台式电脑出货量则增长8%。美国市场的增长最为显著，但随着“库存水平恢复正常”以及价格上涨的影响逐步显现，出货量可能会回落。

游戏硬件

彭博行业研究的最新报告显示，日本娱乐业巨头任天堂和索尼集团可能会提高其游戏机的价格，以应对美国的关税政策。根据基本假设情景，美国消费者购买 Switch 2 或 PS5 的价格可能上涨30%，这意味着即将发布的任天堂旗舰机或索尼的PS5 Astro Bot套装价格将接近590美元。这两款设备均在中国组装，目前出口美国需缴纳125%的关税。

任天堂美国总裁道格·斯宾塞·鲍泽（Doug Spencer Bowser）则在近日承认其产品定价误判，下一代Switch 2主机定价策略未预先考量美国关税变量。目前该公司目前正“积极评估”25%游戏机进口关税对终端售价的影响。面对特朗普关税，任天堂公司产品中国组装占比超90%的模式将遭遇根本性冲击。

分析师称，若关税成本全额转嫁，Switch 2美国售价或突破399美元心理关口，较现款Switch溢价达33%，恐削弱年末购物季竞争力。

BI分析师内森·奈杜表示，由于硬件业务和实体商品运输需求，游戏机制造商是电子游戏行业中最脆弱的环节。索尼29%的收入和任天堂37%的销售额都来自美国市场。根据BI的基本假设情景，任天堂Switch 2价格上涨30%的前提是美国对其进口商品征收80%至90%的关税。”不过，任天堂可能会暂缓涨价，因为它可以利用90天的关税宽限期进一步增加美国库存。”

家电

全球最大家用电器和电子产品零售集团百思买的CEO科里・巴里预计，随着唐纳德・特朗普总统的关税生效，美国消费者面临的商品价格将会上涨。实际上，许多消费者担心这样的事发生，都开始前往百思买扫货大型家电，还有一些顾客开始提前购买扫地机器人、智能门铃和配件齐全的家用投影仪。

北美地区为液晶电视出口量最大的市场，2024年中国向北美地区出口的物量占到总出口量的26.7%，出口量为2930万台。因此在亚马逊平台上，中国电视品牌溢价30%仍被抢购一空。

从品类来看，在三大白电产品中，空调在2020年左右出口美国的产品占比全球17.3%。美国从2019年开始对中国出口美国的空调开启增税以来，输美空调份额已经从2017年的95%下降至现在的52%。而此次风波使得空调产品的税率普遍达到130%左右，这意味着，一台出口价为200美元的空调，仅关税成本便可能超过260美元。

结语

尽管市场已经呈现不少悲观情绪，但值得关注的是，中国制造业的全球化布局正形成缓冲屏障。TCL在墨西哥的电视工厂、海信在斯洛文尼亚的白色家电基地、联想在印度和巴西的PC生产线，这些提前落子的海外产能网络将分散部分单一关税区风险。

要知道，跨国企业的供应链韧性不仅体现在应急运输能力，更在于前瞻性的产能全球化配置。这种”在中国研发、在全球制造”的模式，正在为科技产品穿越贸易壁垒提供一线生机。