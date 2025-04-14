苹果作为全球消费电子的风向标，一举一动一直牵动人心。美国新的关税政策出台后，其相关产业链都陷入了焦虑和紧张的情绪中。

苹果不能承受之重

4月8日，据知情人士透露，苹果公司正计划通过增加从印度向美国出口iPhone手机的数量，来应对因美国关税政策调整而带来的成本上升压力。这一举措被视为苹果公司在争取特朗普政府关税豁免期间的临时策略，旨在缓解因关税增加导致的利润挤压。

据了解，3月27日至29日期间，5架满载iPhone和其他产品的货机从印度起飞，直抵美国。这不过是暴风雨前的脆弱屏障——是苹果为规避美国4月5日生效的10%“对等关税”而进行的紧急行动。此外，美国还将于4月9日实施26%的对等关税，印度产iPhone对美关税将从26%跃升至34%。若按新税率计算，每部iPhone的进口成本将增加120-420美元，相当于其售价的15%-26%。

Wedbush Securities分析师Dan Ives在4月8日的报告中表示，如果iPhone在美国制造，苹果公司就必须复制亚洲地区复杂的制造业生态系统。届时在美国售卖价格可能会达到约3500美元，而目前约为1000美元。特朗普政府对全球多国加征“对等关税”的政策引发资本市场和工商业界的轩然大波，苹果成为受冲击的“重灾区”。

据央视新闻报道，苹果制作一部手机成本大约580美元。但在美国宣布对华加征的所谓“对等关税”后，增加的税额将达到296.86美元。据摩根士丹利预测，这一轮关税成本给苹果公司带来的损失可能高达每年330亿美元。

苹果公司对政策或许早有洞悉。2月24日，苹果宣布，计划于特朗普4年总统任期内在美国本土投资超过5000亿美元。苹果及富士康等合作伙伴的一揽子投资计划遍布全美各地，包括在得州休斯顿开设一家新的先进制造工厂，生产支持Apple Intelligence的服务器。

显示及半导体行业专业第三方咨询机构CINNO援引日经新闻12日报导，受美国对等关税影响，美国PC大厂相继停止从中国内陆地区向美国进行出货，位于四川省成都市、帮苹果组装Mac等产品的工厂已暂停对美出口。此种情况不仅会对当地经济造成影响，也可能会对全球供应链产生连锁反应。

CINNO据苹果Mac、iPad代工伙伴鸿海的成都工厂关系人士表示，已暂时停止从成都工厂出口PC至美国。预估苹果考虑逐步改由印度等其他据点进行出口。成都工厂生产的产品中、约3-4成出口至美国，而暂停出口美国，导致生产减少、稼动率下滑。该座工厂员工指出，“加班时间已下滑至原先的约6成左右水平，每个月不到40个小时，收入减少。”

Counterpoint指出，苹果公司凭借高于其他品牌的利润率，形成了在短期内吸收部分关税成本的灵活性。若苹果决定不将关税转嫁给终端用户，它可能是短期内受影响最小的企业。然而，通胀加剧和消费者情绪恶化仍可能导致需求疲软。印度面临的关税为26%，低于中国和越南。由于2024年印度已占美国市场iPhone供应量的20%，若将面向美国的iPhone生产转移到这一成本相对较低的地区，印度可能成为主要受益者。

还有多少变数

这场斗争可能不会有赢家，很长一段时间以来，苹果、三星等企业依赖东亚、越南和印度为主导的深度整合的全球手机生产网络。Counterpoint研报分析，若没有大规模政府补贴和全天候可调配的熟练劳动力，将制造业迁回美国本土几乎不可能一蹴而就（甚至永远无法实现），即便如此，由于缺乏成本优势，手机价格仍将飙升。在已处于通胀的环境下，美国消费者将直接感受到新关税政策对智能手机价格的冲击。

Counterpoint研究副总裁Neil Shah表示：“我猜（政府的）逻辑是‘让手机厂商在海外生产变得过于昂贵，最终迫使其迁回美国’。但如果没有巨额补贴以及更廉价、熟练的劳动力，这一切永远不会发生。在美国制造毫无成本优势可言。”

据外媒报道，美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）于美东时间 4 月 11 日晚间公布了一份豁免清单，智能手机、路由器以及部分电脑和笔记本等产品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的 125% 所谓“对等关税”范围内。

根据该清单，苹果公司的 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 等设备将不会受到此前针对进口中国商品实施的 125% 关税的影响，同时也不会被征收针对其他国家商品的 10% 对等关税。不过，AirPods 和 HomePod 似乎未被列入豁免范围。

据彭博社指出，这些豁免可能是暂时的，特朗普政府可能正在计划对中国电子产品及其他商品实施新的、更低的关税。此外，该豁免令并未免除企业需支付的针对中国的 20%“芬太尼”费用，这是此前已实施的惩罚性费用，因此苹果公司仍需支付这笔费用。

果不其然，美国商务部长卢特尼克13日表示，给予电子产品关税豁免只是暂时性的，最新的半导体关税（semiconductor tariffs）将于1~2个月内实施。美国总统特朗普于同日警告说，尽管部分关税暂缓90天征收，但没有哪个国家能在关税问题上“脱身”，同时也淡化了对中国高科技产品关税的豁免。

一向关注苹果公司动向的天风国际分析师郭明錤则给出了自己的见解，在中国负责组装美国iPhone机型的产线在4月9日已停止生产，目前尚未有恢复生产的讯息。我认为产线恢复运作是一个判断美国是否暂时移除对中国的对等关税的讯号。