近日，全球首场人形机器人半程马拉松赛——2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松在北京开跑，赛道总长21.0975公里。

此次人形机器人半程马拉松有20支左右的赛队参加，这些赛队主要来自北京、上海、广东、江苏等地，重点检验机器人在运动控制、环境感知、续航管理等方面的技术能力。赛事最终完赛率仅30%，但前三名机器人依然有突破性表现。

来自北京人形机器人创新中心研制的天工Ultra最先冲线完赛，夺得冠军，用时2小时40分钟。据了解，身高1.8米，体重55公斤。其搭载的“慧思开物”平台可助力实时调整机器人的奔跑方向及速度，以此完成跟随导航及长距离的灵活路径规划。

天眼查信息显示，北京人形机器人创新中心有限公司成立于2023年，由北京小米机器人技术有限公司、北京优必选智能机器人有限公司、北京京城机电产业投资有限公司以及北京亦庄机器人科技产业发展有限公司共同持股。

松延动力N2（小顽童）以3小时37分50秒的成绩完成比赛，成为这场比赛的亚军。据了解，N2 身高 1.2 米，重 30 公斤，具备 18 个高性能关节和先进的运动控制系统，能够在高速奔跑中保持稳定与灵活。在全球首个人形机器人半程马拉松赛后，该机器人上架拍卖平台，显示市场价88000元，以1元起拍，最终以56806元成交。

上月，松延动力完成连续两轮过亿元A轮及A+轮融资。其中，A+轮由彬复领投，华强资本跟投；A轮投资方包括神骐资本、北京未来科学城基金、天启资本、泽然资本、教育科技集团战略方等机构。

公开资料显示，松延动力核心创始人员来自清华大学与中科院等多所知名院校，五位创始人两位来自于清华大学。截至目前，松延动力已完成五轮融资，投资者包括七熹投资、零以创投、英诺天使基金、华控电科、水木华清创投基金等。

此次比赛的季军是来自上海卓益得机器人有限公司研发的“行者二号”机器人，其以4小时25分56秒的成绩完成比赛。这款人形机器人身高1.7米，整机重量仅28公斤，与身高相仿的其他人形机器人相比，它的重量要轻40%左右。据介绍，“行者二号”的续航能力是大多数人形机器人的6倍左右，所以在“半马”大赛上未换电池。

目前，这家上海公司已完成1亿元A轮融资。

值得一提的是，颇受关注的人形机器人企业宇树科技这次并未露面。多个网传视频显示，宇树科技G1人形机器人在跑步过程中摔倒，此后站起继续比赛。

宇树科技对此发布声明称：“宇树最近完全没有参与任何比赛，主要忙着准备人形机器人的格斗直播。G1人形机器人，从去年发货开始，已经出售给全球非常多的客户，使用了很久。所以这次马拉松比赛，也有好几个独立的团队使用我们的机器人。比如我们的客户用他们自己的算法参与了比赛，所以在现场能看到不少我们的机器人。有好几个独立团队在使用，不同人操作或开发情况下，机器人的表现差别很大，请大家不要误解。机器人和其他电子产品类似，表现性能和使用者息息相关，希望大家一起共同推动机器人行业的进步。”

摩根士丹利近期发布的报告指出，在人形机器人领域发挥重要作用的全球百强企业中，来自中国的企业共有37家。过去5年，中国的人形机器人专利申请数量达到5688件，是排名第二的美国的近4倍。

这场特殊的马拉松不仅丈量着机器人技术的现实边界，也勾勒出行业发展的未来图景。产业化应用的突破口正被撕开。中国在人形机器人领域已形成专利高地，产学研联动的创新生态正在释放效能。这场长跑没有终点，唯有持续进化的脚步。当机器人在复杂场景中展现出接近人类的运动能力，或许在不远的未来，我们将在更多生活场景见证人机协作的新可能。