今年智能体（AI Agent）的发展如火如荼。用户可以将任务交给具有多种技能的智能体，系统会自动完成需求分析、任务拆解、工具调用与结果生成，支持从网页到文档等多种输出形式，极大地提升了工作效率与执行力。

近日，字节推出了一款智能体产品——扣子空间（Coze Space），目前，该产品还在测试中（beta版）。在拿到邀请码后，我进行了一些简单的体验。

由于五一假期将近，我借助扣子空间做了一份上海到首尔的旅游攻略。该平台一共有“探索模式”（有一点像DeepSeek）和“规划模式”，我选择了可以人机协作的“规划模式”。

提示词：帮我规划从下周三开始上海去首尔的三天旅程，需要侧重人文景点，本人不关注韩剧和 kpop 元素，喜欢吃地道美食。

扣子迅速生成了一份计划清单给我预览：

1、收集上海到首尔在2025年4月30日出发的交通方式、时间及价格信息

2、查找首尔靠近人文景点且交通便利的酒店信息

3、搜索首尔避开韩剧和kpop元素的人文景点，如历史建筑、传统街区等

4、收集首尔地道美食相关信息，包括传统韩餐店位置和特色菜品

并提供了行程规划与输出：

1、结合交通、住宿、景点和美食信息，规划出从2025年4月30日开始的三天人文旅游详细行程

2、将规划好的三天人文旅游行程整理成文档形式输出

扣子还给出了任务限时规则：

任务完成或暂停后 2 小时内没有发起新对话，或者任务持续运行超过 4 小时，系统会自动终止该任务。任务终止后，不能再接受新对话。如果有新需求，请新建任务。

浏览完清单，我旋即继续要求扣子关注天气因素，于是其又重新生成了新的清单。确认可执行任务后，其用了十几分钟搜索计划清单中的相关信息，从机酒、人文景点（历史建筑、传统街区）生成了相应攻略；同时收集了首尔地道美食相关信息，包括传统韩餐店位置和特色菜品；还从天气出发，规划出了从2025年4月30日开始的三天人文旅游详细行程，并保存为文件（甚至生成了思维导图）。

生成过程调用大量信息并做拆解分析，该过程耗时比 DeepSeek 长，但更细致严谨

旅游计划思维导图节选

值得一提的是，其还强调了在信息搜集过程中对韩剧和kpop元素的人文景点（如历史建筑、传统街区等）的规避。实际上这并非我本意，因为不关注韩剧和kpop并不代表韩剧里拍到的人文景点均会被我所排斥，这个地方如果能继续征求我的意见会更好。另外，使用规划模式获取协作普遍耗时在十分钟以上，如果只是简单需求还是建议用探索模式。不过这些问题瑕不掩瑜，毕竟还是beta版本。

非常细致的出行安排

需要注意的是，扣子空间支持了MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）扩展集成，你可以将其简单理解为插件，作为统一大语言模型外部工具调用的技术协议，MCP正在重塑AI应用的开发方式和生态格局。这次扣子为我做的首尔攻略中，就有借助高德地图生成行程地图（很可惜，由于高德主攻国内市场，因此对境外地图数据的支持不佳，如果用来做国内攻略，应该能做出一个更加清晰明了的行程图）。

通过字节方面，我还了解到，除了旅游攻略，扣子还能满足部分工作上的自动分析需求，它可以将工作要求拆解为多个子任务自主调用工具（浏览器、代码编辑器等），执行任务输出完整的结果报告，例如网页、PPT 、飞书文档（需授权）等。比如“华泰 A 股观察助手”，就可以为你进行每日早报生成，针对股票分析问题，助手也能可以为你答疑解惑；“用户研究专家”则可以协助你进行用研资料深度分析；同时，其还支持图像工具、语音合成等 MCP。

目前支持的 MCP 节选