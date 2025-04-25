厂商对小屏手机的冷落，本质上是技术局限与市场逐利的双重结果。智能手机行业已全面转向大屏化，用户对影音娱乐、多任务处理的需求激增，大屏不仅能强化视觉体验，还能通过堆叠硬件参数（如高刷屏、多摄模组）创造溢价空间，而小屏手机因机身空间有限，难以塞入大电池或复杂散热系统，续航和性能往往妥协，导致用户口碑下滑。

此外，小屏手机需单独定制屏幕、主板等零部件，研发和生产成本难以被小众销量分摊，厂商更倾向将资源投入受众更广的大屏机型。在利润导向下，小屏手机逐渐沦为商业策略的牺牲品，即便存在需求，厂商也缺乏动力冒险试水。然而，厂商的集体沉默让消费者失去选择权，最终只能向大屏潮流妥协，但那些对手感、便携的渴望，始终蛰伏在主流市场的缝隙中。

4 月 24 日，一加推出小屏手机一加 13T，为消费者提供新选择。在经过发布会后的简单上手后，动点科技想谈一谈对这款手机的看法。

这次印象最深的是屏幕。

一加 13T 搭载的6.32 英寸小直屏，拥有 120Hz 高刷新率及 460 PPI 的超清显示效果。得益于一加 13 同款自研显示科学产线对屏幕素质的精准把控，以及自研屏幕芯片 P2 的技术调校，一加 13T 的屏幕在亮度均一性、色彩均一性上均有不错的表现，触控动效也非常流畅。

对于每天高频接触屏幕的人来说，一加 13T 搭载的屏幕还带来“被窝级”低亮度，做到最低亮度小于 2 nit，并带来硬件级低蓝光、“舒适护眼 2.0”等技术，在暗光下对眼睛较为友好。

一加 13T 此次带来晨雾灰、怦然粉、云墨黑三款清新配色，并首次使用金属魔方 Deco 设计，采用一体成型的铝合金镜头模组，模组占整机背部面积 7.5%，凸起仅 2.15mm，背板更显干净清爽。

一加 13T 还搭载全新升级快捷键，静音模式调节、一键闪记、一键翻译等丰富功能，均可随心定义，为单手操作带来了更多可能。

一加 13T 还带来了冰河散热系统，采用“冰河石墨”散热材质以及“冰河 VC”结构，配合专为散热而生的手机后盖“冰河后盖”，带来更稳定的性能释放以及更舒适的握持体验。

现场实验

ColorOS 围绕“深度思考、个性记忆、深度执行”持续打造系统级 AI。在 AI 功能方面， ColorOS 15 支持AI超级文本、AI 通话翻译、AI 闪记等多项实用功能，覆盖学习、工作、生活全场景。“深度思考”上，小布助手更进一步，与满血版 DeepSeek-R1 完成接入、交互及行业首创多模态融合后，现已实现手机、平板、手表、耳机、网页端跨端融合。

针对小屏特性，满血 ColorOS 15 系统带来多项专属优化：桌面图标下沉设计，让单手操作更便捷；输入法优化键位间距与字号，提升滑动输入精准度。自由浮窗支持双击切换主辅窗口，游戏内跳转操作（如登录、邀请等）默认以小窗形式呈现并可调节透明度，配合同屏多任务功能，单手也能完成神操作。游戏助手新增最长 30 秒游戏回录、实况截图与静音启动等功能。跨生态体验方面，系统支持与苹果设备互传、远程操控 Mac，小屏体验更显丝滑便捷。

对于游戏爱好者来说，一加 13T 搭载专为手机游戏网络定制的芯片 G1 电竞 Wi-Fi 芯片和游戏云计算专网，通过 Wi-Fi 和蜂窝的双线辅助提升，在宿舍、高校课堂等网络拥挤的场景中，也能带来稳定、流畅的网络连接。

其还升级了游戏助手，新增游戏相机功能，最高支持30 秒一键回录，帮助玩家记录精彩瞬间。游戏助手还支持“AI 实验室”功能，玩家在《原神》游戏中可通过该功能自动拾取物品及解除控制状态。还有静音启动、色彩增强等实用功能，可为用户提供更省心、畅快的游戏体验。

一加 13T 搭载超光影旗舰影像，主摄采用索尼 5000 万像素 IMX906，支持 OIS 光学防抖与 EIS 电子防抖，配合一颗 2 倍光学长焦镜头，支持 4 倍无损变焦，在生活记录、出游拍摄等多种场景都能带来出色的影像表现。此外，其还拥有AI 消除 2.0、AI 去模糊、AI 去反光等多项 AI 影像技术。

一加 13T 搭载 6260mAh 超大容量电池，电池能量密度达到 851Wh/L，据说是全球首个电池容量突破 6000mAh 的小屏手机，配合 80W 超级闪充及旁路供电功能，一加 13T 在小屏手机里的续航和充电体验应该很不错。

结语

尽管市场被大屏主导，小屏手机的拥趸始终未被真正“驯服”。轻便的机身和单手操作的自由，始终是部分用户的核心诉求：通勤者无需担心口袋鼓胀，老年人能轻松握持点击，极简主义者更看重其减少信息干扰的“工具性”。许多人仍怀念iPhone SE或索尼Compact系列那种“一手掌控”的体验，甚至主动将旧机型作为备用机延续习惯。好在此次一加推出了这样一款聆听消费者心声的小屏产品，如果市场反响不错，可能会有更多厂商跟进。