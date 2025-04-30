上周早些时候，外媒称，由LG主导的财团已取消了对印尼的高达130万亿印尼盾（约合84.6亿美元）的电动汽车电池供应链项目投资。不过，近期，LG似乎又为取消的局面带来了一些“改观”。

据路透社日前报道，印尼投资部部长表示，LG将继续致力于在印尼发展，并将对其在当地的电池工厂追加17亿美元投资。此外，该人士也指出，LG的承诺仍然很大，此次的增加投资就是体现。

据本栏目了解，此次涉及的电池工厂为LG新能源（LGES）与现代汽车合资成立的HLI Green Power电池工厂——该工厂于21年宣布成立、年产能为10GWh、并于去年7月正式启用。

据悉，加上此次的17亿美元投资承诺后，HLI Green Power项目的投资总额已达到28亿美元。

不过，就这笔17亿美元的投资而言，一方面，在去年7月宣布启用时，有消息称，现代汽车和LGES也正准备开始开发电池厂的第二阶段——其中，该项目将涉及20亿美元投资，有望为工厂增加20GWh的产能。目前看来，本次投资似乎符合这一预算区间。

另一方面，在上周的报道中，尽管选择了退出，LG也表示，将继续在印尼开展其他业务——这其中就包括HLI Green Power电池工厂的项目。因此，基于上述两点不难发现，此次的17亿美元追加投资显然属于早前就有的投资规划。

值得一提的是，在传出LG将退出上述电池供应链项目后，有消息指出，接下来，我国企业华友钴业或将取代LG参与到对该项目的推进。华友钴业则进一步指出，华友一直作为LG财团的成员之一在参与这个项目，今年是第五年，“印尼政府希望华友形成新的伙伴投资来共同推进这个项目。但要看接下来的条件，只要有机会，我们会去推动这个项目，但不是由华友一家做，可能要产业链上的伙伴来共同推动。”

再作为相应的背景，印尼拥有全球规模最大的镍储量（镍是电动汽车动力电池中的关键原料之一），占全球储量的超20%（有说法为超22%）。同时，有数据指出，去年期间，印尼占全球精炼镍供应量的61%。

基于这一优势，无论是近期还是更早之前，印尼均不断想把自身打造成全球电动车产业供应链中的一大重要阵地。而从这一期望出发，就来自我国的投资而言，据不完全统计，截至去年7月，已经有包括比亚迪和宁德时代等在内的电动汽车相关企业在当地宣布了建厂计划。