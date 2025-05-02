微软 Xbox 负责人菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）此前在采访中透露，他们正在筹备推出多款掌机产品，并且有望在近期打入市场。

4 月初，华硕也对新款 ROG Ally 系列掌机设备进行了预热，值得注意的是微软 Xbox 官方也在该动态下方进行了玩梗式回应，预计新设备即此前传闻中的合作款。这台掌机肯定将采用 Xbox 式的 A、 B、 X、 Y 按钮布局，因为预热视频中展示了这一点。

从多方面来看，PC 掌机代表了该公司游戏机的完美演进。但由于微软在这个领域姗姗来迟，这款设备需要在多个方面做到位。

凭借微软 20 多年的游戏机制造经验，以及 Surface 部门在设计笔记本电脑和其他移动设备方面的专业知识，你会认为打造一台带有屏幕、附加控制器的便携式电脑就像在《战争机器》里利用掩体杀死敌人一样简单。

自 2022 年发布以来，Steam Deck 在 Valve 的畅销产品榜上占据了一席之地，这对微软来说也显然存在经济激励。我们甚至听说过斯宾塞多么喜欢带着他的联想 Legion Go 旅行的故事。

我们可能永远也见不到的 Xbox 品牌游戏本电脑，但无论如何，游戏掌机确实很有意义。任天堂 Switch 已经证明了人们对于一款既能轻松连接电视又能随身携带的设备有着巨大的需求。

但更重要的是，斯宾塞多年来一直表示：“我不想让我的团队把重点放在主机销售上。我们所做的一切工作的主要成果是看到有多少玩家，以及他们多久玩一次。这才是驱动 Xbox 的动力。”

而现在，对于该公司来说，没有比推出首款游戏掌机更好的方式来扩大其用户基础了。掌上 Xbox 不仅可以本地玩游戏，还可以借助 XGPU（微软的游戏订阅服务）玩云游戏，还可以作为社交功能如好友列表、动态信息等的另一个平台。

根据 Windows Central 的说法，这款代号为 Project Kennan 的设备将采用与现有掌机类似的设计，比如 ROG 掌机或联想 Legion Go（只是不见得会有可拆卸手柄）。虽然微软自己不会制造这款设备，但据说该公司正与华硕合作生产，鉴于后者在ROG 掌机 / 掌机 X 方面的经验，这说得通。预计微软会添加一些“Xbox 风格的创意”，比如支持 Xbox Game Bar、Play Anywhere 功能以及 XGPU。

不过目前我们还不知道确切的定价与发布日期，但这款设备可能会在今年年底前上市，价格在 499 美元（约人民币 3630 元）到 599 美元（约人民币 4360 元）之间。不过话说回来，这些数字大多是猜测。

但说实话，这款传闻中的 Xbox 掌机规格并没有那么重要。目前，有大量来自华硕、联想、微星、AYANEO 和 GPD 等公司的掌机可供选择，而且还有更多产品即将推出。所以，如果微软推出的第一款产品不能解决当前设备的缺陷，那么它也不会对市场产生太大影响。因为就我个人而言，Steam Deck 目前仍是市面上各方面体验最好的 PC 游戏掌机。（最好的是 Switch。）

Steam Deck 的性能通常被采用 Windows 系统的掌机碾压，但 Valve 的这款掌机提供了更精致更直观的体验，这在很大程度上要归功于其专门打造的操作系统。

当使用它时，我不必处理烦人的通知或弹出窗口，这些通知或窗口迫使我笨拙地在各种控制方案之间切换才能正常进入游戏。在 Steam Deck 上，我永远不必使用桌面应用程序（除非我想使用），因为 Steam 的“大砖块模式”（与 Windows 不同）是围绕简单的用户界面设计的，可以使用操纵杆而不是鼠标进行导航。

微软将要做的最重要的事情，是消除或避免几乎所有基于 Windows 的设备都会遇到的笨拙感。这是该公司此前通过改进 Windows Game Bar 尝试做过的事情，并且可能会在传闻中的 Project Bayside 中再次尝试。后者可能会提供一个标准化框架，从而实现更精简的用户界面。

那究竟会是什么样子呢？

如果微软能够做到这一点，其他一切都会迎刃而解。只有到那时，才需要考虑规格和特性。

话虽如此，我希望 Xbox 掌机能配备一块支持高达 120Hz 或 144Hz 可变刷新率的 OLED 屏幕。还必须要有 microSD 拓展插槽，因为它已成为游戏掌机的标准配备（3A 游戏体积不断膨胀）。

我还希望它采用霍尔摇杆来提升响应速度和耐用性。用于连接电视或显示器的扩展坞也会是一个不错的配件。另外，虽然不是绝对必要的，但我认为某种内置触摸板（或者像 Steam Deck 上那样一边一个触摸板）将会大大提升在掌机上玩传统键鼠游戏的乐趣（与可行性）。

老实讲，Xbox 掌机的前景如此明朗，但微软这几年都没有动作，实属让人感到惊讶。当然，该公司可能一直在等待下一代 Windows（即 Windows 12）在传统 PC 和掌机上大力推广。

随着时光流逝，微软仍未推出真正的第一方便携式 Xbox 游戏机，感觉这绝赞的机会真的被白白浪费了。

微软，是时候了！