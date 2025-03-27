如今越来越多的人考虑购入游戏掌机，众多产品中 Steam Deck 人气最高。原因很简单：它借鉴了任天堂 Switch 的最大优势——开箱即用的便携性——同时提供了许多运行效果更好的游戏。我可以在台式 PC 上轻松地继续之前开始的游戏，或者在桌面上继续玩掌上游戏。

但是，即将于年内上市的任天堂 Switch 2 可能会改变这一价值主张。它不仅将继续作为一款吸引家庭和小孩子的主机存在，带来创新、令人惊喜、必玩的独占任天堂游戏——这些游戏利用其可拆卸的 Joy-Con 手柄的多种功能，而且它还真的有机会说服那些可能会购买 PC 掌机的玩家。

Switch 2 的性能可能赶上或超过 Steam Deck。如果历史可以说明问题，那么它的销量应该很容易超过所有 PC 掌机总和。当初代 Switch 于八年前推出时，除了塞尔达几乎没有什么可玩游戏，任天堂牢牢控制着它的游戏目录——但现在，向下兼容的 Switch 2 将拥有有史以来最大、最受欢迎的游戏库之一，只有智能手机和电脑可与之匹敌。理论上，Switch 可以成为游戏开发者瞄准的新基准，也是找到新的掌上友好游戏的最可靠之处。

那么，新兴的掌上电脑革命如何摆脱 Switch 2 的阴影？这个问题我也没有确切答案。但参考年初 CES 2025 上 PC 掌机的情况——我担心，除非行业采取更多行动，否则 PC 掌机可能会一直笼罩在阴影中。

如果 PC 掌机想要在 Switch 之外占有一席之地，我认为行业必须在四个方面做出改变——也许还需要团结起来。

操作系统

Switch 的体验非常好：按下电源键点亮屏幕，选择游戏图标就可以玩了。这跟下载游戏后 Steam Deck 的工作方式类似——但 Windows 掌机目前提供的功能与之却相差甚远。

所以弄好系统很重要。在 CES 上，一些厂商就表明了态度，要把系统体验做好。

首先，联想将推出首款运行 SteamOS 的非 Valve 官方设备 Legion Go S。其次，Valve 表示将在四月尽快将 SteamOS 测试版引入其他第三方手持设备。接着，微软的一位高管说，该公司今年晚些时候将对其在手持设备上臃肿的 Windows 体验采取措施，将“Xbox 和 Windows 的最佳体验结合在一起”。

这些举措令人振奋，因为 PC 掌机领域目前呈一片混乱状态。大多数公司选择使用 Windows，该系统不能可靠地启动游戏或者正确地进入休眠、唤醒状态，这违背了即开即玩手持体验的初衷。这些设备还充满了难以导航的用户界面和不必要的预装软件——以至于如今，一个由社区创建的 Valve SteamOS 用户界面的分支版本要比 Windows 的体验好得多。

对于 SteamOS 的粉丝来说，这同样是个好消息：尽管 Steam Deck 是 SteamOS 的优秀平台，但我们已经知道单靠 Steam Deck 是无法与 Switch 竞争的。游戏发行商看不到足够的销售数字来将大型多人在线游戏如《堡垒之夜》或《无畏契约》带到 SteamOS 上。（他们说外挂作弊是一大风险。）

然而，尽管 CES 的举措意义重大，但微软、联想和 Valve 并未承诺情况会有多大改善。微软只是隐约暗示，今年晚些时候会让 Windows 系统在感觉上更像 Xbox 游戏机。联想则在对 SteamOS 的投入上表现得很谨慎——Legion Go S 将推出 Windows 和 SteamOS 两个版本，但 Windows 版本将会早先几个月上市，而且联想也不愿承诺在 2025 年下半年推出的更大尺寸设备上使用 SteamOS。

Valve 则表示，目前没有其他合作伙伴正在与 SteamOS 配合，尽管该公司很乐意与更多公司合作。我认为每家掌机制造商都应该尝试一下 SteamOS。

屏幕

这一点很容易：为了最大化性能、电池续航、规模经济效应，并提供更接近游戏机的体验，PC 掌机制造商应该普遍采用具有可变刷新率的 1080p 或更低分辨率的 OLED HDR 屏幕。

许多 PC 制造商正在浪费手持设备芯片和电池所能提供的有限性能，将其用在像素数量远超任务所需的屏幕上，为了在 7-8 英寸的面板上实现 1600p 或 1200p 的清晰度，而人为地限制了性能和电池续航。此外，每一台没有可变刷新率屏幕的手持设备都可能在浪费那一大块高帧屏，因为它们的屏幕在限制帧率——可变刷新率（VVR）是华硕 ROG 掌机的秘密武器，即使竞争对手的芯片能提供相同帧率，也能让它比竞对的设备更流畅地玩游戏。

HDR 在 Steam Deck OLED 的屏幕上呈现出很棒的效果，让人感觉屏幕上充满了真实光线。这是 Windows 台式机和笔记本电脑从未像当今的游戏机那样持续提供的体验，但掌机可能会成为改变这种状况的敲门砖。

上面描述的这种屏幕成本高吗，很难找到吗？PC 公司们，联合起来，显示器制造商肯定能为你们改变这种情况。

芯片与电池续航

PC 掌机上的芯片非常重要。性能之外，如何优化功耗、平衡画面效果与电池续航，是制造商面临的一大问题。是直接采用更高性能的 CPU 与 GPU，再加大电池，还是采用各项能力更均衡的芯片，转而用小电池并减轻机器重量、提升手感呢？

有制造商已经能够通过增加更大的电池组来改善当今 AMD 芯片的电池寿命劣势——华硕 ROG 掌机 X 的电池组容量就是其前代产品的两倍，达到 80 瓦时，而且很快它将不再是唯一一款你可以买到的 80 瓦时掌机。但这需要权衡尺寸和重量，这些只能通过设计来解决。

我们需要设备制造商联合起来，为更好的芯片而努力。

定价

如果 PC 行业想要有机会与任天堂竞争，降低价格是必要的。

任天堂 Switch 于 2017 年推出，当时售价为 299 美元（约 2165 元），两年后的国行（续航优化版）定价为 2099 元；2021 年的国行 OLED 版定价为 2599 元。一年后，Valve 的 Steam Deck 以 399 美元（约 2890 元）的价格首发。现在，大多数 Windows 掌机的价格都在 4500 元以上（ROG 掌机 X 官方价格甚至高达 6500 元，而且需要抢购）。高端选择当然很好，但如果没有入门选择，这个领域可能仍然只会是小众市场。

它们的价格高于索尼 PlayStation 5 和微软 Xbox Series X，也可能高于任天堂对 Switch 2 的定价。

我不确定 PC 制造商需要做些什么才能在价格上与 Switch 竞争，但这绝对不简单。Valve 首席执行官加布·纽维尔（Gabe Newell，俗称“G胖”）说，以 399 美元的价格发售 Steam Deck 是“痛苦”但“关键”的，暗示该公司可能采用了剃须刀与刀片的商业模式，即游戏机制造商最初以亏损价格出售硬件，之后通过游戏软件收回成本。如果真是这样，其他 PC 制造商很难效仿，因为没有其他 PC 制造商能控制世界上最大的 PC 游戏商店——Steam，并能够以这种方式补贴掌机硬件。

但是，并非每台游戏机都是亏损销售的：据说任天堂从未以亏损的价格销售 Switch，而索尼在 PS5 发布不到一年后就终止了亏本情形。因此，只要有合适物料成本的规模经济，就有可能降价。比方说联想明确表示过，其与 AMD 合作开发了 Z2 Go 芯片，以帮助降低 Legion Go S 的成本。

为了与任天堂竞争，像微软、Valve，甚至索尼这样的公司需要带头冲锋，确保零部件的供应，并为大量真正的 Switch 竞争对手提供合适的操作系统。想象一下这样有多美好——有几十个便携式 Xbox 或 PlayStation 或 Steam 机器，而不是每家 PC 制造商都各自为政。

我认为是时候让整个行业都推动掌上游戏的发展了。这可能是游戏的未来，没别的了。如果一次只靠一款半生不熟的 Windows 掌机来解决这一问题，收益太低，风险太大。