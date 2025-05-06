2025年的五一黄金周，中国消费市场在车轮与脚步中展开新叙事。从高铁站凌晨排队的人群到景区外全天候运转的外卖骑手，从商圈深夜爆单的奶茶档口到戈壁公路上轰鸣的租车自驾队，每个场景都在重构假日经济的底层逻辑。

文化和旅游部5月6日公布2025年“五一”假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，假期5天，全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。

从商圈到景区，从深夜食堂到长线自驾，这场全民参与的消费狂欢中，每个生活场景都跃动着增长曲线，折射出消费升级新势能。

游

微信“2025年五一假期消费数据报告”显示，从城市分布看，广州、北京、上海、成都、重庆位列消费热度前五位。交通出行方面，通过12306平台使用微信支付购买车票的金额增长10.5%，深圳等四个城市的香港用户使用乘车码交易额翻了一番，体现出便捷支付方式的普及度提升。

日前，携程报告显示，今年“五一”假期，国内文旅市场强势复苏，呈现“多点开花”态势。长线游目的地表现亮眼，青海、新疆、宁夏等地景区门票销售额同比激增1-2倍；邮轮游携程预订量同比飙升120%；“反向旅游”带火乡村游，新疆民宿预订提前两月入旺季。

5月5日，美团旅行发布2025年“五一”假期消费洞察报告。报告显示，今年“五一”假期文旅热度创近三年新高，文旅订单较2023年同期增长30%。异地游客餐饮堂食线上交易额较2023年激增189%。

随着异地出行成主流，抖音“五一”住宿团购订单量同比增长79%。同时，抖音里酒店景区团购套餐量增长达116%。不少人在假期选择购物休闲，数据显示，假期期间，演唱会、KTV抖音团购订单分别增长162%和54%。

服饰类实体商家也迎来了线下客流高峰，“五一”假期期间，抖音生活服务里的全国连锁品牌服饰鞋帽商家核销订单量同比增长462%。

“松弛出行”趋势下的年轻人，也开始更多通过外卖准备行李和娱乐休闲用品。假期期间，饿了么上游泳用品外卖量环比增长330%，女鞋、彩妆、剃须脱毛、婴儿护理清洁、球类用品、洗发护发等外卖量也均环比增长超过100%。

食

微信报告显示，微信支付整体消费笔数同比增长10%，其中餐饮行业表现尤为亮眼，交易笔数增长12.3%。

数据显示，今年五一期间消费者偏好在微信平台购物，微信小店订单量大幅上涨62%，特别是送礼饰品类订单量暴增160%，反映出节日期间亲友互送礼品需求明显。从热门消费品牌来看，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、海底捞和霸王茶姬成为餐饮消费首选，区域特色品牌如湖南的茶颜悦色、浙江的古茗也在当地搜索热度居高不下。

在广州、深圳，五一期间饿了么奶茶外卖量周环比增长分别增150%和120%，较去年同期均增长近2倍。据介绍，奈雪的茶在淘宝闪购上线24小时内，饿了么订单同比增长超200%，全国核心城市门店配送运力满负荷运转。

除此之外，五一假期期间，火锅烤串食材、冰淇淋、冰粉、披萨意面、咖啡、小龙虾、胡辣汤、卤煮炒肝等年轻人喜爱的时令、地方特色美食外卖也均环比增长超过40%。同时，冰粉、咖啡等多品类外卖在补贴刺激下，外卖量年同比均增长超过110%。

饿了么数据显示，今年五一长假以来，游客订单增幅周环比增长近110%。其中，奶茶外卖量占比最高，超过四分之一。与此同时，异地游客的夜间订单量（22-5点）占比超过30%，是本地消费者的1.6倍。

抖音生活服务数据则显示，5月1日至5月4日，餐饮消费稳中有升，家庭餐、地方菜抖音团购订单量分别同比增长了77%和45%。

行

据交通运输部微信公众号消息，2025年5月1日，全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。

滴滴出行数据显示，“五一”假期打车需求同比去年上涨17%，成史上最热“五一”假期，异地打车需求同比上涨29%。

餐饮美食、大型交通枢纽（机场、火车站等）和商圈购物场所是“五一”期间打车需求量前三的场景。相比去年同期，旅游景点、酒店宾馆和宠物服务场所的打车需求涨幅显著，分别上涨30%、28%和27%。

假期期间，使用快车预约服务的出行需求比平日上涨46%，涨幅前五的城市是桂林、南昌、汕头、烟台、湛江，预约用车前往旅游景点和火车站的需求涨幅分别为235%、150%。

今年“五一”，长线游格外火热。滴滴出行数据显示，假期异地打车需求同比上涨29%，常驻地与目的地相距2000公里以上的异地打车需求同比上涨38%，和田与乌鲁木齐、拉萨与日喀则、酒泉与张掖、西双版纳与丽江、三亚和海西等地异地需求中2000公里以上需求占比超20%，成为“五一”长线游热门目的地。

另外，“五一”租车较去年增长13%，再创新高，其中超70% 订单来自90后、00后，租车自驾成为年轻人假期出游新标配。同时，更多亲子家庭选择自驾出行，携程租车平台亲子订单占比35%，比例增长11个百分点。