在4.18日上汽智己的全新L6预售会和4.23日开展的上海国际车展上，智己用首发位置重点介绍了其瞬感天幕，该项技术来自于一家名为海优威的企业。

区别于市场上常见的白色PDLC调光膜，海优威“墨影瞬光”液晶调光膜采用独特深色调设计，呈现水墨灰效果，与汽车空间更为适配，整体提升车内私密性与质感。

海优威“墨影瞬光”液晶调光膜是其正式进入汽车调光天幕产品领域的第一款产品，采用分区电压控制技术，通过为不同区域施加差异化电压，调光膜可呈现出层次分明的山水墨画、品牌Logo等定制化图案、动态图案。该技术不仅适用于汽车天幕、侧窗，还可与车机系统联动，打造沉浸式场景。

该款产品具备全波段紫外线阻隔能力，达到SPF130+、PA++++的防护水平，拥有同类技术中顶级的防紫外线功能，这一突破不仅切中“都市防晒”新痛点，更精准回应高端用户对健康与品质生活的双重追求。

除了隔离紫外线的强大功能之外，海优威的这款“墨影瞬光”液晶调光膜还可以高效地隔离90%以上的红外线，其通过液晶微结构在散射态下对红外线进行多次散射，同时依托高分子基材的吸收特性，有效减少红外线透过，降低车内温度，实现隔热节能，提升座舱舒适性。

针对有个性化需求的消费者，海优威还在业内同类技术中首先研发出了“彩色”液晶调光膜，可以配置在“彩色调光天幕”上，搭配车内个性化内饰；同时也可以提供前后分区，多座分区，动态显示等多样化的分区和展示效果，打造“动态”智舱，赋予座舱更多个性表达。未来在AI技术的加持下，其或将根据外部环境的变化自动调整效果。

作为首个实现量产上车的深色PDCLC产品，海优威创始人、CTO李民指出：“这款产品的打造是技术积淀和市场需求共同作用下的产物，随着智能座舱的要求，玻璃的贴膜的渗透率越来越高，消费者对于天幕调光或玻璃调光的需求日益强烈。我们后期的销售思路是全装和改装两步走，一方面积极和汽车主机厂合作，另一方面满足需要加装或改装的消费需求。”

基于对智能汽车产业趋势的前瞻研判，海优威于2024年3月正式成立汽车事业部，聚焦车规级液晶调光膜技术攻关与产业化应用。作为核心创新成果，“墨影瞬光”液晶调光膜已实现规模化量产，成为全球首家在汽车量产项目中应用该技术的企业。

海优威汽车事业部总经理于航表示，在基础功能之上，海优威的2.0方案将帮助汽车玻璃成为“智能画布”。无极调光功能的加入，进一步拓展了调光膜的灵活性。用户可通过简单的控制界面，像调节水龙头流量一样自由调整玻璃的透光率，从全透明到完全雾化之间无缝过渡。