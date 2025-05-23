5月23日，BEYOND Expo最具活力的FUND AT FIRST PITCH（FAFP）极限速投依旧在展会中心地带进行。在计时器的滴答声中，来自生物科技、人工智能及硬科技领域的多家初创企业代表，在60至180秒内展开极限路演。

大会期间，FAFP环节也继续迎来了热烈反响。投资方现场反应积极，多个项目在路演结束后获得投资机构进一步洽谈的机会，形成高效转化闭环；与此同时，FAFP也成为观察早期科技创业趋势与资本偏好动向的重要窗口。作为全球早期创新趋势的重要观察窗口，FAFP正持续助推优质项目实现从概念到落地的跨越。

今日，创享投资董事总经理何君霆在经历了一上午的活动环节后直言：“这种形式非常新颖，在外在展现形态中吸引所有相关参与者，无论是投资人、项目方还是外来人员。参与到其中，你会发现，首先效率非常高；其次整体覆盖的企业领域也非常广泛；第三，大部分企业已经有备而来，正处于需要资金支持或者业务支持的阶段。”

芯途异构首席影视技术专家周苏岳作为与会的初创企业展示者，则盛赞FAFP别开生面的组织形式：“科技不能呆板，必须有趣。这（FAFP）非常有趣且具有挑战性，你需要在60秒到180秒内向投资人做展示。虽然时间非常短，但是我们需要迅速吸引投资人。”

截至发稿时，FAFP环节已有多个项目得到投资人（机构）关注，平台正持续为亚洲科技创投生态注入高效资源整合动能。